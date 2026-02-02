Primera Facultad de Ciencias de la Salud pública en La Guajira abre sus puertas a estudiantes de la región

El 50% de los cupos se destina a comunidades indígenas y jóvenes de zonas rurales del departamento. - crédito MinEducación

El pasado 30 de enero de 2026, el presidente Gustavo Petro inauguró oficialmente la primera Facultad de Ciencias de la Salud pública del departamento de La Guajira, ubicada en el municipio de Uribia. La apertura de esta facultad permitirá que los jóvenes de la región, en especial de comunidades indígenas como los Wayuu, accedan a estudios de Medicina de manera completamente gratuita, sin necesidad de trasladarse fuera de su territorio.

Durante el acto inaugural, el presidente Petro dio la bienvenida a los 50 primeros estudiantes de la comunidad Wayuu que iniciarán sus estudios en la facultad. La iniciativa busca garantizar inclusión y equidad en la educación superior, especialmente para los sectores rurales e indígenas que han enfrentado barreras históricas para acceder a formación académica de calidad.

El presidente destacó que: “Tenemos que hacer un pacto por la vida y ese pacto no lo hace el presidente, que además se irá. El pueblo decidirá si es el carbón o es el cerebro y la vida; si es la muerte y el hambre, la masacre y la amenaza, o si profundizamos la democracia. Aquí en Uribia estamos dejando instrumentos para la democracia“.

Política de admisión inclusiva

La nueva facultad de Medicina implementa un modelo de admisión que prioriza la diversidad y la equidad. El 50% de los cupos se destina a estudiantes pertenecientes a minorías étnicas, con énfasis en las comunidades Wayuu, Kogui, Kankuamos, Arhuacos, Yukpa y Arzarios.

El otro 50% de los cupos está reservado para jóvenes nacidos en La Guajira o egresados de instituciones educativas del departamento, independientemente de su origen étnico. Esta política garantiza que la educación superior llegue a los estudiantes con menor acceso histórico, promoviendo la equidad territorial.

Inversión histórica en infraestructura universitaria

El Gobierno Nacional ha destinado más de $205 mil millones a la construcción y modernización de infraestructura educativa en La Guajira. El Bloque IX en la sede de Riohacha, ya finalizado, incluye aulas equipadas, laboratorios y zonas comunes, beneficiando directamente a 1.190 estudiantes.

Adicionalmente, se están construyendo nuevas infraestructuras en Maicao, Riohacha, Fonseca y Villanueva, con una inversión de $64.332 millones, mientras que en Uribia-Nazareth se desarrolla una Institución de Educación Superior con $32.195 millones. La construcción del Bloque X en la sede principal de Riohacha, con una inversión de $57.826 millones, fortalecerá la capacidad instalada del departamento.

La universidad también ha modernizado el bloque administrativo y la biblioteca, consolidando espacios funcionales que apoyan el desarrollo académico.

Fortalecimiento presupuestal y sostenibilidad

El presupuesto destinado a las Instituciones de Educación Superior públicas de La Guajira aumentó un 35%, pasando de $88.3 mil millones en 2022 a $118.9 mil millones en 2025. Entre 2023 y 2025, los recursos adicionales para ampliación de cobertura, fortalecimiento institucional y proyectos de inversión superaron los $59 mil millones, consolidando al departamento como referente regional en educación superior.

Educación gratuita que amplía oportunidades

La política “Puedo Estudiar” ha alcanzado cobertura casi universal en La Guajira, con 98% de estudiantes beneficiados por gratuidad. Entre 2023 y 2025, la inversión acumulada alcanzó $147.081 millones, priorizando el primer semestre de 2025 con $28.208 millones.

Como resultado, la Tasa de Cobertura Bruta en educación superior pasó del 60,54% en 2021 al 73,06% en 2024, fortaleciendo la presencia de la educación pública en todo el departamento. En 2024, la Universidad de La Guajira recibió 955 nuevos estudiantes, de los cuales 701 ingresaron a educación superior por primera vez.

Educación superior en los territorios

Entre 2025 y el primer semestre de 2026, la estrategia “Educación Superior en tu Colegio” ha permitido que 1.953 estudiantes de zonas rurales y dispersas accedan a educación universitaria en sus propios planteles. De ellos, 1.573 jóvenes de la Alta Guajira podrán estudiar por primera vez en Uribia, mientras que 455 estudiantes de municipios PDET y ZOMAC como Dibulla, Fonseca y San Juan también ingresarán a la educación superior.

Para 2026, se destinarán $1.600 millones para fortalecer los planes de tránsito inmediato, beneficiando a aproximadamente 250 estudiantes adicionales en municipios históricamente excluidos.

Transformación educativa para La Guajira

La apertura de la Facultad de Ciencias de la Salud y la inversión en infraestructura, gratuidad y políticas de inclusión representa el inicio de una transformación educativa en La Guajira. La combinación de recursos, cobertura territorial y calidad académica busca consolidar a la región como un referente de educación superior pública y gratuita en Colombia.