Padres de las niñas quemadas en Pasto denunciaron amenazas, una de las menores murió y la otra lucha por su vida

Los confusos hechos aún no han sido esclarecidos para las dos familias afectadas - crédito Instagram

Los familiares de dos niñas que se quemaron vivas en medio de confusos hechos revelaron que han recibido amenazas de muerte, hostigamientos en redes y enfrentan el estigma social por lo ocurrido con las adolescentes.

Los padres de Stefanie Cardona, la menor que murió por la tragedia ocasionada, relataron en el pódcast Más Allá del Silencio que hallaron una muñeca quemada amarrada en la reja de su casa y recibieron mensajes intimidatorios que decían: “Te vamos a estar esperando para quemarte y que sientas el mismo dolor que sintió tu hija”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la reconstrucción realizada por los propios familiares en la entrevista con Rafael Poveda, los hechos ocurrieron una tarde de julio de 2025 en el momento en el que las menores se encontraban en la distribuidora etiquetando perfumes durante el periodo de vacaciones escolares, actividad por la que recibían una compensación de $15.000 por cada caja de 120 unidades. La empresa, fundada por la familia de Stefanie, compraba las cajas en Cali y realizaba el reetiquetado en Pasto.

La manipulación de alcohol y un encendedor había ocasionado el fuego, aunque hay versiones encontradas sobre lo ocurrido - crédito Pixabay

Las menores de edad se encontraban en el segundo piso, en una habitación estrecha que servía como bodega de insumos y almacenamiento. Estaban acompañadas por otros jóvenes y decidieron manipular una jarra de alcohol, mientras uno de los muchachos jugaba con un encendedor.

Según la versión recogida por los dueños del local, el encendedor provocó chispas y encendió el alcohol de la jarra, que al caer se esparció y generó una explosión. Las llamas se propagaron rápidamente, intensificadas por la presencia de una cortina y las cajas de mercancía.

Tras la explosión, algunos de los presentes lograron salir, pero Stefanie y Sara Zambrano retrocedieron hasta quedar cerca de la ventana. Los relatos coinciden en que el pánico las paralizó mientras veían cómo las llamas se extendían por el lugar y terminaron por consumirlo todo.

La investigación judicial persiste, pues existen diferencias entre los testimonios. Mientras los amigos que estuvieron presentes narraron, según los padres de Stefanie, que todo se trató de un accidente producto de un juego irresponsable, la familia de Sara sostiene otra tesis.

Una de las niñas murió y la otra resultó con quemaduras en todo su cuerpo - crédito Alcaldía de Bogotá

Los padres dudan de la versión de los jóvenes presentes

Tanto en redes sociales como en declaraciones recogidas por el pódcast, Jhoana, la madre de Sara, ha reiterado: “Fueron ellos los que la quemaron”, acusando a los otros jóvenes de actuar con dolo y hasta de haber cerrado la puerta para impedirles la salida. La misma Sara, según sus padres, expresó: “Ellos fueron los que me quemaron”.

Los propietarios de la distribuidora insisten en que debe ser la Fiscalía General de la Nación la que determine la responsabilidad, ya que entregaron todas las pruebas y testimonios disponibles. Al reconstruir la escena, señalan que la magnitud del fuego en la puerta habría impedido que alguien la sostuviera intencionalmente sin sufrir quemaduras. Del mismo modo, indicaron que los jóvenes responsables aseguraron repetidamente: “Fue por mi culpa, perdón, pasó esto por mi culpa”.

Ante esta situación se pronunció Brayan, mejor amigo de Sara, que desmintió las acusaciones públicas que lo responsabilizaban de forzar a la joven a participar en el trabajo de etiquetado: “Eso es mentira, la que se ofreció fue Sara porque necesitaba dinero para el cumpleaños de sus hermanos”.

Las autoridades piden a los padres y cuidadores tener precaución en todo momento - crédito Freepik

Mientras la Fiscalía avanza con el proceso y la reconstrucción de los hechos, la familia de Stefanie intenta sobrellevar la pérdida en medio de la hostilidad social y el escrutinio mediático. La madre de la joven que murió quemada mostró su dolor, aunque aseguró que se basa en su fe y los recuerdos de su hija para avanzar.

A su vez pidieron que la solidaridad se extienda a Sara Juliana, que continúa afrontando graves secuelas físicas, pues se ha tenido que someter a más de 60 cirugías y trasplantes de piel, por lo que piden que las autoridades realicen una exhaustiva investigación para esclarecer lo sucedido.