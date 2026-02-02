Ecopetrol firmó acuerdo que garantizaría disponibilidad de gas natural en Colombia: de qué se trata

El proyecto garantizaría el abastecimiento de gas de los próximos años proporcionándole seguridad energética al país. crédito Colprensa

Ecopetrol anunció la firma de un acuerdo estratégico con Frontera Energy para garantizar el suministro de gas natural importado a Colombia a partir de 2026, empleando la infraestructura portuaria de Puerto Bahía en Cartagena.

La empresa comunicó que esta decisión apunta a fortalecer la seguridad energética nacional y responder a la demanda de hogares e industrias ante los desafíos crecientes en el mercado energético.

“En el marco del contexto actual del mercado de gas natural y con el objetivo de fortalecer la seguridad energética del país, Ecopetrol y Frontera Energy anuncian la firma de un acuerdo estratégico para la contratación de servicios de regasificación, que permitirá asegurar el suministro oportuno y confiable de gas natural a Colombia a partir del tercer trimestre del 2026″, indicó Ecopetrol en un comunicado.

En la primera fase, se prevé importar 126 millones de pies cúbicos día (Mpcd) desde el tercer trimestre de 2026. Ecopetrol detalló que está proyectada una expansión progresiva hasta alcanzar 370 MPCD en 2028, lo que aportará mayor confiabilidad al sistema energético colombiano.

La infraestructura empleada corresponde a la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., propiedad de Frontera Energy, considerada la opción más eficiente y rápida disponible en el país para importar gas natural.

Este esquema mantendrá condiciones técnicas y económicas competitivas, ajustándose a las dinámicas recientes del mercado internacional.

Comunicado de Ecopetrol - crédito Ecopetrol

Ecopetrol destacó que el mecanismo permitirá abastecer tanto a los usuarios de la costa norte como a los del interior. Asimismo, contribuirá a la estabilidad y competitividad de los precios, lo que favorecerá la previsibilidad para la industria y los consumidores.

El acuerdo de regasificación es parte del portafolio estratégico de Ecopetrol enfocado en asegurar el abastecimiento de gas en Colombia. Este portafolio integra el proyecto de regasificación en Coveñas, desarrollado junto a Cenit, que aportará hasta 400 MPCD desde 2029, y los desarrollos costa afuera en el Caribe, que sumarían cerca de 470 MPCD para 2030.

Además, Ecopetrol informó que el proceso comercial vinculado a la nueva fuente de gas importado se sumará al proceso actualmente en curso, con bases y condiciones actualizadas para promover la participación abierta y transparente de todos los agentes del mercado.

“Este acuerdo refleja la unión de esfuerzos, capacidades técnicas y visión estratégica de Ecopetrol y Frontera Energy, orientada a responder de manera oportuna y coordinada a las necesidades del país, fortaleciendo la oferta de gas natural tanto para los usuarios de la costa norte como del interior, y promoviendo mayor estabilidad y competitividad en los precios frente a las condiciones recientes del mercado de gas importado”, precisó la petrolera.

Ecopetrol informó que el proceso comercial vinculado a la nueva fuente de gas importado se sumará al proceso actualmente en curso - crédito Luisa González/REUTERS

Con este paso, Ecopetrol y Frontera Energy buscan aportar soluciones energéticas que beneficien a la economía, la industria y los hogares colombianos en los próximos años.

“La iniciativa se integra al portafolio estratégico de abastecimiento de gas del Grupo Ecopetrol, complementando otros proyectos estructurales como el proyecto de regasificación en Coveñas, liderado por Cenit y Ecopetrol, que aportará hasta 400 MPCD a partir de 2029, así como los desarrollos costa afuera en el Caribe, que prevén incorporar alrededor de 470 MPCD hacia 2030. En conjunto, estas iniciativas consolidan una visión de largo plazo enfocada en la confiabilidad, sostenibilidad y eficiencia del sistema energético colombiano”, aseveró Ecopetrol.

Ecopetrol y Frontera Energy enfatizaron su intención de mantener canales de trabajo conjunto con el Estado y los agentes del sector energético con el objetivo de acelerar la entrada en operación de la solución de regasificación en Cartagena.