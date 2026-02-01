Roy Barreras revela a los gigantes detrás de su campaña presidencial: este es el rostro y perfil de los estrategas

La candidatura presidencial de Roy Barreras da un paso decisivo al revelar los nombres de los integrantes de su equipo de trabajo - crédito Colprensa

La candidatura presidencial de Roy Barreras, exembajador en Londres y actual figura clave dentro del progresismo colombiano, da un paso importante al revelar los nombres de los integrantes de su equipo de trabajo para la contienda electoral del 2026.

Este anuncio se realiza en un momento clave de su campaña, a pocas semanas de la consulta interna que se celebrará el 8 de marzo, coincidiendo con las elecciones legislativas en Colombia.

Barreras, que logró consolidarse como un referente dentro de una coalición amplia denominada Frente por la vida, busca presentarse como el “candidato de la estabilidad” y hacer frente a figuras de peso dentro de la izquierda y el progresismo, como Iván Cepeda y Camilo Romero.

Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero se enfrentarán en las consultas del 8 de marzo de 2026 - crédito redes sociales

La revelación del equipo de estrategas no solo marca un punto importante dentro de la campaña de Barreras, sino que despierta una creciente expectativa en torno a su participación en la consulta.

A través de su cuenta de X, el exministro y presidente del Senado destacó la conformación de su equipo, al señalar: “He reforzado mi equipo de estrategas en esta recta final para ganar la consulta presidencial progresista el 8 de marzo. Al equipo que ha dirigido Ángel Becassino (Petro 2018/Rodolfo 2022) se suman a partir de hoy Antonio Solá (Santos II); Xavier Vendrell (Petro 2018 y 2022) y Marco Cartolano (estratega de comunicación digital y documentalista)”.

“Nos une a todos el propósito de frenar la ola de derecha autoritaria y garantizar un gobierno progresista en Colombia”, escribió el candidato presidencial en la red social.

Iván Cepeda reveló el rostro de todo su equipo de trabajo con miras a las elecciones del 8 de marzo - crédito @RoyBarreras/X

Este grupo de asesores se perfila como un conjunto diverso de expertos que aportarán experiencia en áreas clave como la comunicación digital, las estrategias electorales y la relación con los medios de comunicación.

La inclusión de figuras de renombre como Antonio Solá, que jugó un papel fundamental en la estrategia política de Juan Manuel Santos durante su segundo mandato, y Xavier Vendrell, que participó activamente en las campañas de Gustavo Petro, refuerza la idea de Barreras de ser el candidato capaz de garantizar la continuidad de las reformas sociales del actual Gobierno.

El objetivo de Barreras con la formación de este equipo es claro: consolidarse como la opción progresista que pueda equilibrar las fuerzas dentro de su coalición y competir con figuras como Iván Cepeda, que cuenta con el apoyo más férreo de las bases ideológicas de la izquierda.

A lo largo de su carrera política, el líder cultivó una imagen moderada y pragmática, al apostar por un enfoque en la ejecución de políticas públicas y la construcción de consensos en temas clave como la paz y la justicia social; aunque la oposición lo ve como “cameleónico”.

Roy Barreras parece estar listo para enfrentar las consultas del 8 de marzo, en la que saldrá una sola cara que representará la izquierda de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este es el perfil del equipo de trabajo de Roy Barreras

Ángel Beccassino: Es un publicista argentino que se ganó un lugar destacado en la política colombiana gracias a su enfoque centrado en la psicología del elector. Su estilo poco convencional se aleja de las frías métricas de campaña, buscando en cambio conectar emocionalmente con el votante.

Fue clave en la campaña de Rodolfo Hernández en 2022, donde explotó la indignación ciudadana y utilizó plataformas como TikTok para crear una imagen disruptiva de un “outsider”. Beccassino se especializa en mostrar la “verdad del candidato”, potenciando sus rasgos auténticos, incluso si son controvertidos.

Antonio Solá: Es un estratega político español con décadas de experiencia en Iberoamérica, conocido por su capacidad para crear narrativas poderosas que movilizan el electorado.

Fue el cerebro detrás de la polémica campaña “Amlo es un peligro para México” en 2006 y ha asesorado a varios políticos en Colombia, incluyendo a Rodolfo Hernández. Su enfoque se basa en el contraste emocional, jugando con el miedo y la esperanza para generar una polarización eficaz.

Xavier Vendrell: exmiembro de ERC en Cataluña, se convirtió en un operador esencial dentro del entorno de Gustavo Petro. Fue una pieza clave en la organización de los “Testigos del Cambio” durante las elecciones de 2022 y, a pesar de su rápido proceso de nacionalización colombiana, es muy influyente en el manejo de la logística electoral.

Su especialidad es movilizar bases y garantizar el control del voto, funcionando más como un organizador de terreno que como un estratega de imagen. Su labor en 2026 será crucial para asegurar la continuidad de la maquinaria progresista.

Marco Cartolano: es uno de los estrategas más jóvenes y avanzados en el ámbito de la comunicación digital; trabajó con figuras como Claudia López, transformando la manera en que los políticos se comunican en la era digital.

Su enfoque se basa en el uso de Big Data y la segmentación precisa, al buscar micro-mensajes dirigidos a audiencias específicas para moldear opiniones en tiempo real. Cartolano no cree en los mensajes masivos; su estrategia se enfoca en identificar tendencias y utilizarlas para influir en el electorado a través de las redes sociales.

Ángel Becassino, Antonio Solá, Xavier Vendrell y Marco Cartolano se unieron a la campaña de Roy Barreras - crédito redes sociales