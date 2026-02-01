Los trámites en las notarías suben de precio desde el 1 de febrero de 2026 debido al IPC y esto costará autenticar documentos

En Colombia hay un total de 920 notarías, que se encuentran distribuidas en 628 círculos notariales en los 32 departamentos del país - crédito Notaría 39 de Bogotá

Los trámites notariales son procedimientos legales gestionados por un notario, funcionario autorizado por el Estado para dar fe pública sobre actos y hechos jurídicos. Entre estos trámites se incluyen la formalización de escrituras públicas, autenticación de documentos y firmas, registro de poderes, protocolización de testamentos, certificaciones y otros actos que requieren validación oficial.

Estos son importantes porque garantizan la legalidad y seguridad jurídica de las transacciones y acuerdos entre las partes. Al actuar como testigo imparcial, el notario verifica la identidad, capacidad y voluntad de quienes intervienen en los actos, previene fraudes y asegura el cumplimiento de las normas legales. La intervención notarial otorga validez y fuerza probatoria a los documentos, facilitando su reconocimiento ante autoridades, instituciones y terceros.

Precisamente, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) publicó el 30 de enero de 2026 la resolución RES-2026-001896-6, que establece los nuevos valores para los trámites notariales en Colombia durante 2026. La medida, según la entidad, responde a la necesidad de mantener la sostenibilidad operativa del servicio y actualiza los costos conforme al Índice de Precios al Consumidor, que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cerró 2025 en 5,15%.

Al anunciar la actualización, esta aclaró que los valores reflejan el compromiso de la Superintendencia con la transparencia y la accesibilidad en la prestación de los servicios notariales. Dicha resolución detalla cada uno de los procedimientos y las tarifas en pesos colombianos, lo que abarca desde escrituras públicas hasta autenticaciones, registros y expedición de copias.

Principales trámites y sus nuevos valores

La actualización contempla una amplia gama de servicios, entre los que destacan los siguientes:

Escritura pública: $53.000 (costo mínimo) $1.800.000 (costo máximo), dependiendo del acto o contrato.

Autenticación de documentos y firmas: $7.000.

Expedición de copias de escrituras: $2.800.

Registro de poderes: $11.000.

Certificado de existencia y representación legal: $8.500.

Inscripción de testamentos: $18.500.

Protesto de títulos valores: $18.500.

Protocolización de documentos extranjeros: $49.000.

Registro de capitulaciones matrimoniales: $74.000.

Expedición de certificados de paz y salvo: $8.500 por certificado.

Certificación de fotocopias: $2.800.

Inscripción de estatutos y reformas estatutarias: $74.000.

Autenticación de huellas: $7.000.

Reconocimiento de firma y contenido en documentos privados: $14.000.

Declaraciones y justificación de la actualización

La Superintendencia de Notariado y Registro justificó la medida al señalar que “las nuevas tarifas garantizan que el servicio notarial siga siendo autosostenible y que los usuarios reciban atención de calidad en todo el territorio nacional”.

Además, la SNR resaltó que “la actualización anual de tarifas permite adaptar los costos a la realidad económica del país y protege el equilibrio entre la prestación del servicio y los derechos de los ciudadanos”. De igual manera, recordó a los usuarios la importancia de exigir siempre el recibo oficial por los pagos realizados para evitar cobros indebidos.

Detalles adicionales sobre los trámites

El documento oficial detalla los procedimientos incluidos en la resolución, entre los que también figuran:

Inscripción de poderes especiales, generales y testamentos.

Protocolo de documentos extranjeros para actos civiles o comerciales.

Expedición de certificados de tradición de bienes inmuebles.

Cotejo de documentos.

Trámites de cancelación de hipotecas.

“Todos los valores incluyen el impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente, conforme a la legislación vigente”, aclaró la Superintendencia de Notariado y Registro en el documento.

Asimismo, la entidad reiteró que la información estará disponible de manera pública y accesible en todas las notarías del país.

Derechos de los usuarios

De igual forma, la SNR enfatizó que la actualización de tarifas busca “proteger los derechos de los usuarios y mantener la calidad del servicio notarial en Colombia”. El documento oficial recomienda a quienes realicen trámites verificar el valor actualizado y solicitar información en la notaría correspondiente.