Los bancos reaccionaron a los nuevos intereses que deben cobrar por los créditos: ven problemas con el IPC y el salario mínimo

El Banco de la República sorprendió al mercado de Colombia al aumentar la tasa de interés de referencia en un punto porcentual, con lo que la llevó de 9,25% a 10,25%. La medida marcó el inicio de un nuevo ciclo de política monetaria, en respuesta al inesperado incremento del salario mínimo y el impacto previsto sobre la inflación. Preocupa a muchos sectores, ya que la misma es con la que el Emisor presta a los bancos comerciales, por lo que influye en el costo de los créditos para personas y empresas

La decisión fue adoptada en medio de una clara división en la Junta Directiva del Emisor: cuatro codirectores respaldaron el aumento de 100 puntos básicos, dos prefirieron un recorte de 50 puntos y uno votó por mantener la tasa estable. La fragmentación repite patrones observados en decisiones anteriores, aunque en esta ocasión el grupo mayoritario impulsó un giro relevante en la dirección de la política.

Para la economista principal de DAVIbank, Jackeline Piraján, “esta subida responde mayormente a un cambio fuerte en las expectativas sobre la trayectoria de la inflación. Vemos que el banco central se anticipa a estos efectos y por eso sube de forma contundente su tasa de intervención“. La experta añadió que la magnitud del ajuste refleja la reacción a las nuevas proyecciones inflacionarias, influenciadas por el incremento del 23,7% en el salario mínimo que hizo el Gobierno Petro por medio de decreto y bajo el concepto de “salario vital”.

Por su parte, Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, que dirige Camilo Pérez Álvarez, informó que, tras la decisión de la Junta, se ajustaron al alza las proyecciones de inflación para 2026, al pasar de 4,1% a 6,3%. El ajuste incorpora el efecto del aumento salarial, que superó los parámetros técnicos esperados hasta octubre pasado. El banco remarcó que “el salto de las expectativas en los dos meses entre noviembre y enero es el más amplio de la historia, tanto para la expectativa de inflación a un año, como para la de dos”.

Incertidumbre de precios por el ajuste salarial

Las nuevas estimaciones de inflación Colombia reflejan la elevada incertidumbre sobre la transmisión del ajuste salarial a los precios. Aunque existen antecedentes de ajustes nominales similares, la experiencia previa en términos reales no ofrece comparaciones, según el Banco de Bogotá. Dicha incertidumbre podría demorar meses en disiparse, lo que dificulta la lectura de los precios y profundiza las divergencias dentro de la Junta Directiva.

Desde la Dirección de Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercado de de Bancolombia, que lidera Laura Clavijo, se interpretó el aumento de la tasa como una señal clara del compromiso del Banco de la República con la convergencia inflacionaria y la estabilidad macroeconómica. “El ajuste de 100 puntos básicos (pb) reafirma el compromiso del Banco con la convergencia de la inflación hacia la meta en el mediano plazo y con la estabilidad macroeconómica”, indicó.

Asimismo, la entidad advirtió que el ciclo de política monetaria está lejos de concluir y que los próximos movimientos dependerán de la evolución de la inflación, las expectativas y los riesgos identificados, tanto internos como externos.

En cuanto a los efectos sobre los hogares, Jackeline Piraján precisó que cerca del 10% de la población se benefició del aumento del salario mínimo. Sin embargo, para otros sectores, los ingresos no compensarán el encarecimiento de los servicios, sobre todo en áreas intensivas en mano de obra, como el transporte público y la restauración. Ante esto, de acuerdo con la experta, el banco central busca “mandar una señal”, al mismo tiempo que reconoce que los hogares dependen menos del crédito para financiar su consumo.

De acuerdo con la economista de DAVIbank, el consumo de los hogares creció en términos nominales cerca del 9%, cifra superior al crecimiento de la cartera de consumo, que se ubica en 5%. Esto indica que más familias utilizan recursos propios para sus gastos, lo que otorga al Banco de la República mayor margen para elevar la tasa de intervención sin afectar el consumo cotidiano.

Añadió Piraján que “cuando las tasas de interés suben, es un buen momento para que las personas consideren depositar sus excedentes de liquidez y hacerlos rentar para superar este incremento esperado de la inflación”.

Proyecciones económicas

Respecto a las proyecciones económicas, el Banco de Bogotá anticipa que la información definitiva sobre la evolución de las tasas y la estrategia del banco se conocerá con la publicación de las minutas y el Informe de Política Monetaria en los próximos días. Considera el equipo de investigaciones económicas que hay probabilidad de un nuevo aumento de 100 puntos básicos, aunque la materialización dependerá de las respuestas de las expectativas inflacionarias y de los datos de precios durante el primer trimestre, periodo decisivo para la inflación anual.

Las previsiones a mediano y largo plazo, según el Banco de Bogotá y DAVIbank, coinciden en un entorno de tasas restrictivas al menos hasta 2027. El consenso de analistas consultados por el banco apunta a una tasa terminal de 11,25% para finales de 2026, mientras que el mercado estimaba, antes de la decisión, un máximo de 12%. Piraján sostiene que “el punto terminal de este ciclo de subida de tasas de interés probablemente será el 12% y eso permitiría que en cierto modo se aumente la probabilidad de que la inflación se vuelva a estabilizar cerca del rango meta de inflación para 2027”.

Dudas sobre la magnitud de los futuros incrementos

No obstante, aún persisten dudas sobre la velocidad y magnitud de los futuros incrementos. El Banco de Bogotá destaca la relevancia de los primeros datos de inflación del año y la reacción del mercado para prever la trayectoria de la tasa de intervención. Estrategias más agresivas podrían ser necesarias ante el riesgo de inflación elevada, aunque comportan riesgos para el crecimiento económico.

Bancolombia agrega que la determinación de la Junta Directiva del Banco de la República marca un cambio respecto a la postura histórica del Emisor, caracterizada por la prudencia. Los recientes incumplimientos de la meta de inflación, motivados por choques como la pandemia del covid-19, impulsaron una respuesta más decidida para recuperar credibilidad y controlar los precios.