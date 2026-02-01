Julián Caicedo relata la tensión en el set con influenciadores: “No ponen cuidado y se la pasan en el celular”

El actor se unió a las críticas de otros de sus colegas por la situación - crédito @detrasdellikelpodcast/IG

La evidente irrupción de los creadores de contenido en el ámbito actoral ha generado una discusión acalorada en Colombia, liderada por figuras como Robinson Díaz y Julián Caicedo, recientemente.

Ambos actores han manifestado, en diferentes entrevistas en medios de comunicación y a través del pódcast Detrás del like, su preocupación por el peso creciente de los influencers en la industria, cuestionando la legitimidad de su popularidad y su impacto en las producciones tradicionales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El actor compartió su percepción sobre la participación de influenciadores en producciones largas - crédito @juliancaicedoillgato/Instagram

Díaz, referente en televisión y cine, lanzó una crítica directa hacia el fenómeno de la fama inmediata en redes: “Estamos plagados de influencers, un poco de pendejos que quieren ser famosos, pero no tienen nada”, durante una conversación en un pódcast al que fue invitado para hablar de diferentes temas, marcando una distancia explícita entre el oficio actoral y la exposición digital basada únicamente en seguidores.

Al profundizar en su percepción sobre el rol del actor profesional, Díaz explicó que la interpretación requiere habilidad, expresividad y sensibilidad, cualidades a las que no se accede únicamente a través de la creación de contenido en redes.

Este posicionamiento encendió la conversación en plataformas como Instagram y X, donde tanto usuarios como creadores replicaron y debatieron sus palabras.

El actor dijo que tuvo una mala experiencia con un influencer con el que debió grabar en una producción - crédito @juliancaicedoillgato/Instagram

En plena sintonía con Díaz, Julián Caicedo, conocido por su participación en múltiples series y películas, ofreció su perspectiva en el pódcast Detrás del like: “Se han hecho ya muchos proyectos en Colombia con influencers, con youtubers y con todo esto. Y todos han sido un fracaso porque realmente ellos no dan pa más”, enfatizando la brecha entre la repercusión digital y el rendimiento en obras de mayor exigencia interpretativa.

Caicedo describió el contraste entre el consumo de contenidos breves y el compromiso exigido por una ficción: “Y sus seguidores son seguidores que simplemente están acostumbrados a ver máximo cinco minutos un video... Entonces ya, porque tenemos esto, tenemos el gesto de: ‘Ay, me aburrí. Chao’. ¿Sí?”, detalló, ilustrando la dificultad que percibe para trasladar al público de redes a formatos narrativos largos y complejos.

El actor también relató situaciones concretas de rodaje, donde, según su testimonio, la falta de profesionalismo de algunos influenciadores llega a entorpecer el desarrollo de las producciones.

“En su celular todo el tiempo en el set y como mientras estaban marcando y no ponía cuidado. Y ya me tocó decirle como: ‘Mi hermanito, estamos trabajando, por favor, deja tu celular allá. O sea, estamos, nos están marcando, están acá...’”, rememorando un episodio en el que confrontó a un creador contratado para actuar, quien restaba atención durante los ensayos por priorizar su actividad en el móvil.

Según dijo, la falta de experciencia de varios influenciadores genera mal ambiente - crédito @juliancaicedoillgato/Instagram

Al recordar este desencuentro, Caicedo señaló que son altaneros, creyendo que son mejores que otras personas: “Este es nuestro trabajo, el de todos, incluyéndote a ti, que te pagan por esto. Entonces, por favor, deja eso ya. Estás desconcentrado, no estás dando el pie”, insistió Julián, dejando en evidencia el contraste entre la disposición profesional y la actitud de quienes saltan de internet a la ficción audiovisual.

La postura de ambos actores, reforzada por la anécdota de Caicedo, ha reavivado el debate sobre los límites entre celebridad digital y el oficio del intérprete formado para la actuación, poniendo bajo el foco tanto las prácticas laborales en set como los criterios de selección de elencos.

Esto provocó una ola de comentarios de parte de sus seguidores que lo respaldaron con mensajes como: “Totalmente de acuerdo, la velocidad de su contenido no se adapta a las producciones que se consumen en plataformas digitales como streaming”; “se sabe que son creídos, nadie más los puede exigir, ni dar la milla extra”, entre otros.