Colombia

Cayó alias Numan presunto miembro de Los Costeños, señalado de ser el homicida de un vigilante en Atlántico

El detenido también tiene antecedentes por porte ilegal de armas y hurto, y será presentado ante la Fiscalía para que un juez determine su situación jurídica

Guardar
Capturado presunto sicario de Los
Capturado presunto sicario de Los Costeños durante operativo en Soledad, Atlántico - crédito Policía Nacional/Montaje Infobae

El sábado 31 de enero de 2026 se dio a conocer que la Policía Metropolitana de Barranquilla realizó la captura en flagrancia de un presunto sicario identificado como Numan Alexander Suárez Sosa conocido como alias Numan, vinculado al grupo delincuencial Los Costeños.

La detención se llevó a cabo en el barrio La Candelaria Etapa I, en el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico, donde agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) ejecutaron dos diligencias de allanamiento y registro, logrando identificar y captura al individuo señalado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las autoridades del Atlántico, el detenido responde al alias de Numan y, según las investigaciones, sería responsable de ejecutar homicidios selectivos en el área metropolitana de Barranquilla.

Durante el procedimiento, la Policía incautó una pistola, nueve cartuchos calibre 9 milímetros y un proveedor, elementos que formarían parte del arsenal utilizado por la estructura delictiva.

Alias Numan, presunto sicario de
Alias Numan, presunto sicario de Barranquilla, es capturado por la Sijín - crédito Policía Nacional

El reporte policial detalló que alias Numan tiene antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y hurto, además de estar vinculado como presunto autor material del asesinato de un hombre conocido como alias el Cacha, hecho ocurrido el 2 de diciembre de 2025 en el barrio Villa Belén.

El Heraldo precisó que esta detención representó un avance en la lucha contra el crimen organizado que afecta la seguridad de la región.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó el resultado de este operativo señalando que se trata de una acción coordinada orientada a debilitar las estructuras delictivas responsables de generar temor entre los habitantes.

“Este golpe es producto del trabajo articulado de las capacidades investigativas y operativas”, manifestó el oficial.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se define su situación jurídica ante un juez de control de garantías.

Los operativos continuarán en distintos sectores del área metropolitana, con el objetivo de desarticular estructuras responsables de delitos de alto impacto y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

Imagen de referencia - Policía
Imagen de referencia - Policía capturó a supuesto miembro de Los Costeños implicado en homicidios selectivos - crédito Policía Nacional

Operativo del Gaula desarticuló estructuras dedicadas a extorsiones y violencia en el departamento del Atlántico

El 28 de enero de 2026, cinco adultos detenidos y un menor aprehendido fue el resultado de un operativo realizado por la Policía Nacional, a través del Gaula, contra integrantes de los grupos delincuenciales organizados conocidos como Los Pepes y Los Costeños, en Barranquilla y Soledad.

Las autoridades ejecutaron diligencias de registro, allanamiento y pusieron en marcha el Plan Cazador para dar con los responsables de delitos de extorsión, así como fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, municiones de uso restringido y explosivos.

De acuerdo con el informe oficial, los detenidos estarían presuntamente relacionados con organizaciones criminales dedicadas a la intimidación de comerciantes y transportadores.

La investigación reveló que varios de los arrestados presentaban un historial judicial considerable, sumando 16 anotaciones por hechos como homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Durante las distintas intervenciones, la Policía incautó dos granadas de fragmentación modificadas, ocho teléfonos móviles, trece panfletos extorsivos, una motocicleta y 2.560.000 pesos en efectivo.

Imagen de referencia. Policía capturó
Imagen de referencia. Policía capturó presuntos integrantes de Los Pepes y Los Costeños en Barranquilla y Soledad - crédito Policía Nacional

Todos estos elementos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

El modus operandi atribuido a estos grupos consistía en exigir pagos a través de panfletos, llamadas o visitas, recurriendo a actos violentos como disparos o el lanzamiento de explosivos contra locales comerciales, con el objetivo de infundir temor y asegurar el cobro de extorsiones.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, calificó estas capturas como un avance relevante en la lucha contra el crimen organizado y reiteró la importancia de denunciar cualquier situación de este tipo para así poder combatir la delincuencia en la capital del Atlántico.

Asimismo, recordó a la ciudadanía la disponibilidad de la línea 165 del Gaula para reportar hechos relacionados con extorsión y recibir orientación oportuna de las autoridades.

Temas Relacionados

Alias NumanViolencia en AtlánticoCapturado en AtlánticoLos CosteñosInseguridad en AtlánticoHomicidaColombia-Noticias

Más Noticias

En video: avión por poco arrolla a unos caballos que estaban en la pista aérea en Chocó

La inesperada entrada de los animales causó preocupación y sorpresa entre los que grababan al escena

En video: avión por poco

Expertos anticipan una cita “asimétrica” entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca: el encuentro definirá el rumbo de Colombia

El 3 de febrero se prevé la tan esperada reunión entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos, y desde ya, analistas consultados por Infobae Colombia señalan cuáles aspectos podrían dar un ‘revolcón’ a la agenda de diálogo previamente definida

Expertos anticipan una cita “asimétrica”

Las probabilidades y los porcentajes de los colombianos para ganar en los Grammy 2026: Karol G puntea en su categoría

Andrés Cepeda, Karol G, J Balvin, Grupo Niche, Feid, Paola Jara y Bomba Estéreo destacan entre los nominados a la edición número 68 de los premios más relevantes de la industria musical. Ya se han dado a conocer los porcentajes y probabilidades que tiene cada uno para obtener el codiciado gramófono dorado

Las probabilidades y los porcentajes

Resultados Lotería de Boyacá de este sábado 31 de enero de 2026

Cada semana se realiza un sorteo en dónde están en juego varios millones de pesos

Resultados Lotería de Boyacá de

Concejal Forero alerta sobre alza de tarifas de parqueo en Bogotá y servicio deficiente de la administración Galán

El cabildante impulsa acciones legales y proyectos en el Concejo para eliminar cobros abusivos, garantizar zonas de parqueo gratuito para mototrabajadores y exigir mayor protección a los conductores

Concejal Forero alerta sobre alza
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Las probabilidades y los porcentajes

Las probabilidades y los porcentajes de los colombianos para ganar en los Grammy 2026: Karol G puntea en su categoría

Juanda Caribe falló en una misión secreta dentro de ‘La casa de los famosos 3′ y ahora su permanencia está en peligro

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

Karen Sevillano y La segura lanzaron comentario inesperado en el ‘After de La casa de los famosos’ y les llamaron la atención: “Como Maduro al calabozo”

Deportes

El jugador colombiano al que

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami

Atlético Nacional vs. Inter Miami: el gol de Juan José Rengifo no fue suficiente para ganarle al equipo de Lionel Messi