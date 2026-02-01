Cayó alias Numan presunto miembro de Los Costeños, señalado de ser el homicida de un vigilante en Atlántico

Capturado presunto sicario de Los Costeños durante operativo en Soledad, Atlántico - crédito Policía Nacional/Montaje Infobae

El sábado 31 de enero de 2026 se dio a conocer que la Policía Metropolitana de Barranquilla realizó la captura en flagrancia de un presunto sicario identificado como Numan Alexander Suárez Sosa conocido como alias Numan, vinculado al grupo delincuencial Los Costeños.

La detención se llevó a cabo en el barrio La Candelaria Etapa I, en el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico, donde agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) ejecutaron dos diligencias de allanamiento y registro, logrando identificar y captura al individuo señalado.

De acuerdo con las autoridades del Atlántico, el detenido responde al alias de Numan y, según las investigaciones, sería responsable de ejecutar homicidios selectivos en el área metropolitana de Barranquilla.

Durante el procedimiento, la Policía incautó una pistola, nueve cartuchos calibre 9 milímetros y un proveedor, elementos que formarían parte del arsenal utilizado por la estructura delictiva.

Alias Numan, presunto sicario de Barranquilla, es capturado por la Sijín - crédito Policía Nacional

El reporte policial detalló que alias Numan tiene antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y hurto, además de estar vinculado como presunto autor material del asesinato de un hombre conocido como alias el Cacha, hecho ocurrido el 2 de diciembre de 2025 en el barrio Villa Belén.

El Heraldo precisó que esta detención representó un avance en la lucha contra el crimen organizado que afecta la seguridad de la región.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó el resultado de este operativo señalando que se trata de una acción coordinada orientada a debilitar las estructuras delictivas responsables de generar temor entre los habitantes.

“Este golpe es producto del trabajo articulado de las capacidades investigativas y operativas”, manifestó el oficial.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se define su situación jurídica ante un juez de control de garantías.

Los operativos continuarán en distintos sectores del área metropolitana, con el objetivo de desarticular estructuras responsables de delitos de alto impacto y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

Imagen de referencia - Policía capturó a supuesto miembro de Los Costeños implicado en homicidios selectivos - crédito Policía Nacional

Operativo del Gaula desarticuló estructuras dedicadas a extorsiones y violencia en el departamento del Atlántico

El 28 de enero de 2026, cinco adultos detenidos y un menor aprehendido fue el resultado de un operativo realizado por la Policía Nacional, a través del Gaula, contra integrantes de los grupos delincuenciales organizados conocidos como Los Pepes y Los Costeños, en Barranquilla y Soledad.

Las autoridades ejecutaron diligencias de registro, allanamiento y pusieron en marcha el Plan Cazador para dar con los responsables de delitos de extorsión, así como fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, municiones de uso restringido y explosivos.

De acuerdo con el informe oficial, los detenidos estarían presuntamente relacionados con organizaciones criminales dedicadas a la intimidación de comerciantes y transportadores.

La investigación reveló que varios de los arrestados presentaban un historial judicial considerable, sumando 16 anotaciones por hechos como homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Durante las distintas intervenciones, la Policía incautó dos granadas de fragmentación modificadas, ocho teléfonos móviles, trece panfletos extorsivos, una motocicleta y 2.560.000 pesos en efectivo.

Imagen de referencia. Policía capturó presuntos integrantes de Los Pepes y Los Costeños en Barranquilla y Soledad - crédito Policía Nacional

Todos estos elementos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

El modus operandi atribuido a estos grupos consistía en exigir pagos a través de panfletos, llamadas o visitas, recurriendo a actos violentos como disparos o el lanzamiento de explosivos contra locales comerciales, con el objetivo de infundir temor y asegurar el cobro de extorsiones.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, calificó estas capturas como un avance relevante en la lucha contra el crimen organizado y reiteró la importancia de denunciar cualquier situación de este tipo para así poder combatir la delincuencia en la capital del Atlántico.

Asimismo, recordó a la ciudadanía la disponibilidad de la línea 165 del Gaula para reportar hechos relacionados con extorsión y recibir orientación oportuna de las autoridades.