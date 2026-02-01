Atentado en Atlántico contra pareja en una panadería dejó un hombre sin vida y una mujer herida

Hombre fue asesinado y mujer resultó herida de gravedad - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Un ataque armado sacudió el sector conocido como El Vaivén, en el municipio de Juan de Acosta, Atlántico, dejando como saldo la muerte de Elver José Fontalvo Hernández, de 29 años, y una mujer gravemente herida cuya identidad no ha sido establecida.

El hecho ocurrió dentro de una panadería, cuando la pareja fue sorprendida por un hombre armado que, sin cruzar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones antes de abandonar el lugar y escapar sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Fontalvo Hernández perdió la vida en el sitio como consecuencia de la gravedad de las lesiones provocadas por los disparos.

La mujer, en estado crítico, fue trasladada inmediatamente al hospital local, donde permanece bajo estricta observación médica y su pronóstico es reservado.

Imagen de referencia. Las víctimas estaban en una panadería cuando fueron sorprendidos a bala - crédito Colprensa

Tras el crimen, unidades de la Policía Judicial se desplegaron en el área para adelantar las diligencias correspondientes, recolectar evidencias y entrevistar a posibles testigos.

Los investigadores buscan establecer con precisión el móvil del ataque y lograr la pronta identificación tanto de la mujer herida como del agresor, así como su ubicación para ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

La Policía del Atlántico ha hecho un llamado urgente a los residentes del municipio y sectores aledaños para que aporten cualquier información relevante que pueda ayudar a esclarecer este hecho, invitando a comunicarse a la línea telefónica 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en las pesquisas y evitar que el responsable permanezca en libertad.

Mientras la investigación sigue su curso, el hecho ha causado preocupación entre los habitantes de Juan de Acosta, quienes piden mayor presencia policial y acciones concretas para prevenir nuevos episodios de violencia armada en el municipio.

Las autoridades aseguraron que intensificarán los controles y patrullajes en puntos estratégicos con el fin de proteger la integridad de la población.

El CTI de la Fiscalía se encargó de hacer el levantamiento del cadáver - crédito Fiscalía

Ataque a bala en billar dejó un muerto y otro herido en Barranquilla

Dos hombres resultaron baleados la noche del sábado 31 de enero de 2026 en las inmediaciones de un billar del barrio Chiquinquirá, en Barranquilla.

El ataque, ocurrido alrededor de las 8:10 p. m., dejó como resultado el fallecimiento de Anderson Xavier Ariza Bravo, de 33 años, y graves lesiones en Ricardo Hernández Martínez, de 50 años, quien permanece hospitalizado en el Hospital Nuevo Barranquilla.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas se encontraban en la parte externa del establecimiento cuando fueron sorprendidas por sujetos armados, quienes abrieron fuego de manera directa.

Ariza Bravo perdió la vida debido a la gravedad de las heridas sufridas, mientras que Hernández Martínez fue trasladado de urgencia y continúa bajo atención médica, presentando lesiones en el tórax y los brazos.

Según los registros policiales, Hernández Martínez presenta antecedentes por violencia intrafamiliar en los años 2015 y 2022. Por su parte, Ariza Bravo no tenía anotaciones judiciales en su historial.

Se conoció, además, que Ariza Bravo colaboraba en un local de comidas perteneciente a su suegro.

Noche sangrienta en Barranquilla: disparos en billar terminan con una víctima fatal - crédito archivo Colprensa

Las autoridades desplegaron un equipo de investigación para esclarecer los motivos del ataque y dar con la identidad y paradero de los responsables. Por ahora, no se descartan hipótesis sobre posibles retaliaciones o problemas personales, aunque la investigación sigue en curso.

El hecho generó preocupación entre los residentes del barrio Chiquinquirá, quienes manifestaron inquietud por la seguridad en el sector y pidieron mayor presencia policial para evitar nuevos episodios de violencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude a avanzar en las pesquisas y lograr la captura de los implicados.

Barranquilla y municipios cercanos enfrentan disputas violentas entre grupos delincuenciales dedicados a la extorsión, microtráfico y otros delitos.

En la región actúan Los Costeños, Los Pepes, el Clan del Golfo, Los Papalópez y la red de alias Negrito Rubí. Los homicidios mantienen tendencia al alza este año, donde hasta la fecha van 79 asesinatos, lo que representa un aumento del 14 %, según cifras oficiales.