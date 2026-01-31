Reportan largas filas en Valledupar, en su mayoría mujeres, interesadas en prestar el servicio militar: los detalles de la convocatoria

En Valledupar se registraron largas filas para prestar el servicio militar - crédito Mi diario Valledupar/Facebook

El sueldo de los soldados experimentó en 2026 un incremento sin precedentes, tras años en los que los pagos y bonificaciones mensuales no alcanzaban el salario mínimo.

Por primera vez, el ingreso para los que prestan servicio militar equivale al 100% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, es decir $2.000.000 por mes ($1.743.882 de base y $256.118 de auxilio de transporte), lo que constituye uno de los aumentos más relevantes en la historia reciente de la remuneración para los rangos más bajos de las Fuerzas Armadas.

La medida comenzó a aplicarse en enero, una vez que entró en vigor el decreto Decreto 1469 de 2025, correspondiente al salario mínimo para 2026

En consecuencia, miles de jóvenes pasaron de recibir una compensación limitada a contar con un salario completo, lo que impacta de forma directa en su economía personal y en la de sus familias.

Las filas se presentaron en la Décima Brigada del Ejército Nacional, en Valledupar - Mi diario Valledupar/Facebook

El anuncio se reflejó de inmediato en los cuarteles del país, donde se reportaron celebraciones entre los soldados al recibir su primer pago íntegro. El presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de X un video en el que se observa a varios soldados expresando su alegría con gritos, aplausos y bailes. El mandatario acompañó la publicación con el mensaje: “Felicidad de los soldados, y más riqueza para Colombia”.

Largas filas para enlistarse en el Ejército

El impacto de la decisión se evidenció en el aumento de postulaciones a las convocatorias lanzadas por las fuerzas militares.

En Valledupar, por ejemplo, se hizo viral un video donde se registraron largas filas de jóvenes, principalmente mujeres, interesadas en aplicar al servicio militar.

De acuerdo con la Décima Brigada del Ejército Nacional, consultado por este medio, el incremento salarial habría sido un factor determinante para el éxito de la convocatoria en esa jurisdicción.

Dicha dependecia abrió la convocatoria para 822 jóvenes, hombres y mujeres, que podrán incorporarse al primer contingente de 2026.

El Ejército Nacional abrió convocatoria para amplias sus filas en todo el territorio Nacional - crédito Ejército Nacional

El proceso de incorporación estará habilitado del 1 al 25 de febrero a nivel nacional y está dirigido a ciudadanos entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24.

Los seleccionados recibirán el salario mensual, además de una bonificación adicional al finalizar el servicio de $2.626.357. Los beneficios incluyen alimentación, vestuario, atención médica y acceso a programas de formación académica.

Durante el tiempo de servicio, los soldados participarán en actividades de seguridad y defensa de la población civil en los departamentos del Cesar y La Guajira, así como en tareas relacionadas con la conservación ambiental, seguridad vial, atención humanitaria y labores administrativas.

Más detalles de la convocatoria del Ejército Nacional

A nivel nacional, el Ejército abrió la primera convocatoria de 2026 con 15.000 cupos disponibles, bajo la coordinación del Comando de Reclutamiento y Control Reservas.

Del total, 13.320 plazas están destinadas a hombres y 1.680 a mujeres.

Además del salario mensual, los nuevos soldados recibirán una bonificación, acceso a diferentes servicios especiales, permiso anual con auxilio de transporte, descuentos comerciales, transporte al lugar de destinación y regreso al domicilio, así como acceso a programas de formación técnica y laboral con el Sena y créditos especiales con Icetex.

La convocatoria estará disponible del 1 al 25 de febrero - crédito Ejército Nacional

El tiempo de servicio será válido para la sumatoria de semanas de cotización en fondos de pensión y, en el caso de la Fuerza Pública, para cesantías y primas de antigüedad. Quienes se destaquen como dragoneantes recibirán un reconocimiento económico mensual adicional del 5% sobre el salario mínimo.

El Ejército Nacional reiteró que el proceso de incorporación solo se realiza a través de canales oficiales y advirtió a los ciudadanos para que no caigan en estafas ni consignen dinero a terceros. Para más información, los interesados pueden acudir a los distritos militares, consultar la página web www.reclutamiento.mil.co o comunicarse con los números oficiales habilitados para tal fin.