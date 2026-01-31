Ministerio de Salud confirmó que no hay reportes del virus Nipah en Colombia, pero las autoridades están tomando medidas

Algunas personas contagiadas con el virus no presentan síntomas iniciales - crédito Jesus Aviles/Infobae México

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió un comunicado en el que informó que en Colombia no existen reportes de virus Nipah (NiV) ni en humanos ni en animales. Además, no hay registro de casos en el continente americano, pero las medidas de prevención se han intensificado para preservar la salud pública.

Esto, luego de que se conociera el reporte de dos casos sospechosos en el estado de Bengala Occidental, India. Esta alerta fue emitida el 12 de enero de 2026 por las autoridades sanitarias indias y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva a cabo investigación epidemiológica al respecto.

Según el ministerio, los casos de Nipah en la India involucran a trabajadores sanitarios del distrito de North 24 Parganas. Mientras se adelantan las investigaciones para determinar el origen y la extensión del contagio, la OMS aclaró que el riesgo mundial de expansión permanece bajo, sin registro de episodios fuera de naciones con antecedentes de brotes.

El riesgo de contagio en Colombia se considera “aún menor” por varios factores: la ausencia en el país de los murciélagos frugívoros, principales reservorios naturales del virus; la inexistencia de importaciones de animales susceptibles desde las zonas afectadas en Asia; y la ausencia de circulación previa del virus en América.

Pese a que la posibilidad de que el virus Nipah llegue al país es baja, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud mantienen una vigilancia activa. La cartera indicó que se mantiene una alerta preventiva en distintas zonas de ingreso y salida del país.

“Han reforzado el seguimiento permanente de la situación epidemiológica internacional, mantienen alertas informativas en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos y continúan la coordinación con redes nacionales e internacionales de vigilancia. Asimismo, se recuerda al personal de salud la importancia de reportar de inmediato cualquier caso sospechoso en personas con antecedentes de viaje a zonas con alerta sanitaria”, informó la cartera.

De igual manera, la cartera y el instituto instaron a la ciudadanía que planea viajar a países con notificación de casos a evitar el contacto con murciélagos, cerdos u otros animales enfermos, no consumir frutas mordidas ni alimentos de origen incierto, privilegiar el lavado frecuente de manos y adoptar la protección respiratoria en entornos de posible riesgo.

Síntomas y letalidad del virus

Según advirtió el ministerio, este virus zoonótico se transmite de animales a personas, y entre humanos bajo contacto estrecho. Sus principales fuentes identificadas son murciélagos frugívoros y cerdos, y existe vinculación con el consumo de alimentos contaminados.

La letalidad estimada del virus Nipah oscila entre el 40% y el 75%, y la infección puede manifestarse sin síntomas, aunque algunos pacientes presentan síntomas gripales como fiebre, dolor de cabeza, mialgias, vómitos y dolor de garganta. En ciertos casos, el estado de salud de las personas puede empeorar, derivando en cuadros respiratorios graves o encefalitis (inflamación del cerebro), con elevada probabilidad de complicaciones.

“Los signos y síntomas iniciales de la infección por el virus de Nipah son inespecíficos y a menudo el diagnóstico no se sospecha en el momento de la presentación. Esto puede dificultar el diagnóstico y crear problemas para detectar los brotes, implantar medidas eficaces y oportunas de control de la infección y emprender actividades de respuesta a los brotes”, detalla la OMS.

A la fecha, no existen vacunas ni tratamientos antivirales específicos, por lo que la atención hospitalaria apunta al manejo de los síntomas de los pacientes.

En ese sentido, ante fiebre, dolor de cabeza intenso, dificultad para respirar o alteraciones neurológicas tras un viaje reciente, las autoridades recomiendan acudir sin demora a un centro médico e informar sobre los antecedentes de viaje al personal de salud.