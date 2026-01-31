La fiebre por Lionel Messi y el Inter Miami en Medellín: tatuajes, cuadros y hasta viajes de miles de kilómetros, solo por ver al 10 argentino

Uno de los aficionados mostró su pasión por el astro argentino, a tal punto que decidió llevarlo por siempre tatuado en su piel - crédito Camilo Zabaleta | Infobae Colombia

El partido entre Atlético Nacional e Inter Miami tiene paralizada a Medellín poco menos de una semana después de lo que fueron las tres fechas del artista puertorriqueño Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot.

En el mismo lugar se disputará el juego desde las 5:00 p. m. entre los planteles, y como la principal atracción del evento está la presencia del astro argentino Lionel Messi.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La llegada a Colombia del equipo estadounidense en el que juega el líder de la Selección Argentina, y cuyo propietario es el exfutbolista inglés David Beckham, ha creado un ambiente de fiesta que se siente en la capital antioqueña.

Por tal motivo, y desde tempranas horas del sábado, los hinchas se aglomeraron en uno de los sectores más exclusivos de El Poblado, para poder ver a Messi, que se estaba hospedando en una residencia ubicada justo al lado de la del famoso streamer Westcol.

Decenas de seguidores que idolatran al futbolista argentino que buscará el cuarto título mundial para su país en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá 2026, llegaron con la esperanza de al menos recibir un saludo, mientras que varios de los ciudadanos que se acercaron al punto conversaron con Infobae Colombia sobre la admiración que le tienen a uno de los máximos referentes del fútbol en todo el planeta.

Clima de fiesta en Medellín para el juego entre Inter Miami y Atlético Nacional: Lionel Messi se roba las miradas

Y es que la presencia del argentino no pasó desapercibida y desde que el avión arribó, miles de fanáticos siguieron los movimientos de Messi y compañía, incluido uno de sus socios más importantes en el mediocampo, no solo en Inter Miami, sino en la Albiceleste: Rodrigo de Paul.

Por esta razón, y sin discriminar género, ocupación o equipo de fútbol, personas de todas las edades se reunieron y, además de lucir sus camisetas (distribuidas entre los equipos Barcelona FC, Inter Miami y la Selección Argentina), algunos de ellos dejaron ver que la pasión puede llevar a más de uno a llevar a Messi en su propia piel.

Así lo mostraron tres jóvenes que le mostraron a este medio los trazos que llevan por siempre en sus cuerpos, donde el protagonista es Lionel Messi.

Uno de ellos es Simón Gutiérrez, un joven oriundo de Medellín que expresó tener a Messi en su ciudad como “una emoción muy grande”.

“El solo hecho de saber que está en la misma ciudad, que ayer (30 de enero) lo tuve a una distancia de una ventana del bus. Verlo tan cerquita es una emoción demasiado grande. Es como cumplir un sueño de niño, tenerlo tan cerquita en este momento”, contó Gutiérrez.

El seguidor del futbolista argentino que militó también en el París Saint-Germain (PSG) narró el que para él es su recuerdo más especial relacionado con Messi y el tatuaje que se hizo.

“El momento de la foto que me tatué, cuando simplemente coge la copa y la besa. Creo que él ahí también soltó todas las cargas que traía y es el recuerdo que todos los fanáticos tenemos de él. O creería yo que es así”, afirmó Gutiérrez.

Infobae Colombia acompañó a varios seguidores del astro argentino que se está quedando en una lujosa vivienda ubicada en el sector de El Poblado, al lado de la residencia del streamer Westcol. Este fue el testimonio de Simón Gutiérrez - crédito Camilo Zabaleta | Infobae Colombia

La madre y el hijo que comparten la pasión por Lionel Messi: de Bucaramanga a Medellín

Sin embargo, uno de los casos que más llamó la atención fue el de una madre e hijo que viajaron desde Bucaramanga a Medellín para ver al 10.

Sebastián llegó junto a su madre con dos cuadros. “Los hice yo. Son lápices de colores y, bueno, este representa los mejores momentos de la carrera de él y la idea es entregárselo hoy con el favor de Dios”.

En uno de los cuadros se recrean varios momentos de Messi jugando para la Albiceleste, y sobre cuál fue el momento que más atesora en su memoria, Sebastián respondió sin dudas “cuando ganó el mundial.

“Yo creo que es el más importante también para él. Y, bueno, aquí lo representé en grande”, dijo el joven al que su progenitora le cumplió el sueño de traerlo a Medellín para poder ver al crack argentino.

Por último, Sebastián explicó que la jugada que más recuerda de Messi fue el gol de Julián Álvarez en el partido contra Croacia en el partido semifinal del Mundial Catar 2022, por cuenta de “la jugada contra (el defensor Joško) Gvardiol con Croacia”, detalló el joven, que originó el 10 y que dejó el marcador al final del encuentro por 3 goles a 0.

Mientras que la mamá de Sebastián, con una risa nerviosa, se mostró orgullosa de su hijo y relató cómo surgió este amor incondicional por Messi.

“Siempre Sebastián ha sido una persona que se ha inspirado demasiado en el dibujo. Su padre fue artista y realmente cada vez que veía que dibujaba a Messi siempre era un sueño. ‘Mamá, quiero conocerlo, quiero conocerlo’. Lo hemos ido a buscar a diferentes lados, al partido de Argentina contra Colombia en Barranquilla, pero no fue”, dijo la progenitora que guarda la esperanza de que el futbolista pueda recibir el cuadro que le hizo su hijo.

Al final, y si tuviera la oportunidad de tener al frente a Lionel Messi, Sebastián aseveró que “le diría muchas gracias por ser mi inspiración (...) por todo”.

Madre e hijo viajaron desde la capital de Santander hasta Medellín para regalarle un cuadro a Lionel Messi, el ídolo argentino y estrella del Inter Miami - crédito Camilo Zabaleta | Infobae Colombia