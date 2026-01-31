Gustavo Petro amenazó con reformar el Banco de la República vía constituyente por aumentar la tasa de interés: “Dictan atrocidades”

Gustavo Petro amenazó con reformar el Banco de la República vía constituyente por aumentar la tasa de interés- crédito Presidencia/Colprensa

La Junta Directiva del Banco de la República aprobó por mayoría un incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés de referencia, situándola en 10,25%, su mayor nivel en varios años. La medida, anunciada en Bogotá por Leonardo Villar, gerente general, responde a la persistente presión inflacionaria y a previsiones que apuntan a un posible registro superior a 5,4% en los próximos meses.

La entidad busca reencauzar la inflación hacia una tendencia descendente y estabilizar las expectativas de precios, consideradas aún un riesgo para la economía. Las cifras recientes refuerzan esta preocupación: en diciembre de 2025, la inflación llegó a 5,1%.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Banco de la República subió la tasa de interés a 10,25% - crédito Banco de la República

El resultado de la votación expuso la división interna en la Junta: cuatro miembros apoyaron el endurecimiento monetario, mientras que dos votaron por una reducción de 50 puntos básicos y uno propuso mantener la tasa en 9,25%. Esta decisión implicó una postura más restrictiva de lo anticipado por el mercado.

Durante la conferencia de prensa, Villar recalcó que el propósito es “que se retome la senda de decrecimiento de esa inflación”. Germán Ávila, ministro de Hacienda, acompañó el anuncio, que se da en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el banco central.

En reacción a la medida del Banco de la República, el presidente Gustavo Petro expresó su inconformidad, señalando que, bajo su gestión, las tasas de desocupación se redujeron a mínimos históricos, lo que tiene una incidencia en el desarrollo del país.

Petro sostuvo que en su administración redujo la tasa de desempleo - crédito @petrogustavo/X

“Solo mostrando los datos últimos de 2025, muchos los mejores del siglo y otros muchos, de la historia, demostramos lo acertado de nuestra política: la tasa de desocupación que está bajando a casi a dos millones de personas, la tasa de ocupación que es de más de 24.400.00 de personas: verdadera medida de la riqueza real de Colombia, su gente que trabaja (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “Solo con mostrar que tenemos la tasa de desocupación más baja de la historia en las mujeres, o del siglo en la tasa de desocupación juvenil o de Bogotá dónde más impacta el ascenso real del salario mínimo, la menor tasa de desocupación en su historia estadística: 6,2%, o que en diciembre logramos crear de cada diez empleos, 9 formales, o que en el último año creamos 771.000 puestos de trabajo (sic)”.

El primer mandatario señaló a los directivos de la autoridad monetaria de impulsar acciones anticonstitucionales que, según su perspectiva, colocan en riesgo la democracia y la institucionalidad del Estado social de derecho.

“Ya sabemos que la mayoría de la Junta directiva del Banco de la República, está en las cavernas económicas dictando atrocidades teóricas y prácticas, como hizo la mayoría de la Corte constitucional al cometer la atrocidad jurídica de contradecir la constitución y las sentencias de hace décadas deñ constituyente y de una corte constitucional muchísimo más democrática. Es un golpe jurídico a la constitución de 1991 el que dieron ayer por simple codicia, y es un golpe contra el mandato del presidente elegido y es una estocada suicida la que da hoy, la junta del Banco de la República. Sus instituciones se preservarán, pero sus contenidos no, si el pueblo lo decide (sic)”, expuso Petro.

Petro afirmó que la junta directiva del Banco de la República trabaja contra el país - crédito @petrogustavo/X

En su extenso mensaje, el primer mandatario señaló que sectores políticos representados por varios miembros de la junta directiva del Banco de la República buscan culparlo de la crisis económica del país.

“Nos tratarán de echar la culpa porque subimos el salario vital, pero si la oligarquía lo rebaja no solo hunden a Colombia en la recesión sino que hacen estallar la sociedad. Salarios vitales y bonos pensionales quieren tumbarlos para equilibrar las finanzas que ellos mismos no quieren equilibrar para no pagar un centavo de los más ricos del país (sic)”.

Así las cosas, Petro convocó al pueblo colombiano a apoyar su propuesta de constituyente con el fin de reformar instituciones públicas, citando el Banco de la República.

“Demuestro al pueblo, al estudiantado de economía y al mundo con los datos del año 2025, que la economía para la vida es el antídoto a la economía de la codicia Como presidente de Colombia le pido a la ciudadanía no dejarse enntrampar en la violencia. La respuesta a la codicia en contra del pueblo es el poder constituyente que está a punto de ir a las urnas. Hermano(a)s cambian las instituciones cavernarias, votando por quienes van a elegir nuevos miembros de la Corte constitucional y del Banco de la república. Llenemos de gente del pueblo trabajador el Congreso. Se necesita una reforma constitucional para que los constituidos obedezcan al mandato popular y no a la mafia. Firmemos la convocatoria a la constituyente (sic)”, concluyó el gobernante de los colombianos.