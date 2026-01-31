Colombia

Delincuente en Cartagena le propinó un “cachazo” a su víctima porque no encontró qué robarle: fue capturado

Un operativo realizado una semana después de los hechos permitió la detención de un adolescente implicado en el ataque sin sustracción de objetos, que fue difundido por el alcalde de ‘La Heroica’

Guardar
El joven delincuentes le propinó un cachazo a su víctima luego de que este le indicara que no tenía nada de valor - crédit Tierra Linda/Facebook

En la mañana del sábado 24 de enero, la cotidianidad de Los Ejecutivos, un sector empresarial de Cartagena, se vio interrumpida por un episodio de violencia que alteró el ritmo habitual de oficinas y transeúntes.

Un joven de al parecer 17 años, identificado como Yaider Javier Fajardo Puello y conocido como “Yaidercito”, abordó a un hombre en plena vía pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según testigos, lo amenazó con un arma de fuego y le exigió que entregara sus pertenencias. La víctima, ante la intimidación, respondió que no llevaba objetos de valor.

La negativa provocó una reacción inmediata de impotencia: el asaltante propinó un golpe seco en la cabeza del hombre con la culata de la pistola, sin intentar despojarlo de nada más.

El sector Los Ejecutivos de
El sector Los Ejecutivos de Cartagena vivió un episodio de violencia cuando un adolescente intentó asaltar a un transeúnte armado - crédito @dumek_turbay/X

La agresión, que apenas duró unos segundos, dejó al hombre aturdido y sin lesiones graves, pero con el impacto psicológico de haber sido atacado sin motivo de ganancia material. El agresor huyó del lugar sin llevarse botín alguno.

Sin embago, la escena, presenciada en silencio por algunos transeúntes, dejó en el ambiente una sensación de vulnerabilidad y violencia sin razón, interpretada por muchos como resultado de la frustración y el desespero más que de una verdadera intención de robo.

Durante siete días, el hecho se mantuvo como tema de conversación y denuncia entre la comunidad. No obstante, fue una semana después, el viernes 30 de enero, en el mismo entramado urbano de Cartagena, cuando la Policía Metropolitana logró ubicar y capturar al presunto responsable.

Según medios locales, el presunto delincuente fue identificado como Fajardo Puello, con octavo grado de escolaridad y dedicado a oficios varios, resultó detenido y puesto bajo custodia de las autoridades.

La noticia fue confirmada y difundida por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, que se refirió al caso en sus redes sociales: “¿Recuerdan al bandidito que le metió un ‘cachazo’ a un motociclista, molesto porque al intentar robarlo no le encontró nada? Era cuestión de tiempo. Nuestra @PoliciaCtagena lo ubicó, lo capturó y lo puso a disposición de la @FiscaliaCol. Final feliz. Sabemos quiénes son y dónde están (sic)”.

Yaider Javier Fajardo Puello, conocido
Yaider Javier Fajardo Puello, conocido como "Yaidercito", fue identificado como el responsable del intento de robo en Cartagena - crédito Redes sociales/Facebook

La historia de Yaidercito no corresponde al desmantelamiento de una organización criminal ni a la captura de un peligroso delincuente. Se trata de un adolescente que optó por la vía rápida y terminó enfrentando las consecuencias de sus actos.

El golpe que propinó no le proporcionó ningún beneficio; siete días después, ese mismo vacío lo alcanzó cuando fue capturado y esposado.

Capturan a dos presuntos ladrones tras robo de celular de alta gama en Cartagena

En una rápida reacción policial, dos hombres fueron capturados tras despojar a una ciudadana de un teléfono celular de alta gama en el barrio San José de los Campanos, en Cartagena.

El hecho ocurrió cuando los presuntos delincuentes, identificados con los alias de El Negrito y El Cabeza, de 20 y 22 años respectivamente, interceptaron a la víctima y, mediante la modalidad de raponazo, le arrebataron un celular iPhone avaluado en más de $2.000.000.

El procedimiento policial se desarrolló en el sector Los Cocos, donde patrullas de la Policía Nacional de Colombia iniciaron una persecución que culminó con la interceptación y captura de los sospechosos.

Los delincuentes fueron señalados del
Los delincuentes fueron señalados del hurto de un celular a una joven - crédito Policía Cartagena/Facebook

La víctima denunció que los sujetos la abordaron en vía pública y le quitaron el equipo móvil, lo que permitió la rápida activación del operativo. Tras la detención, el teléfono fue recuperado y devuelto a su propietaria, quien resaltó la pronta y efectiva actuación de los uniformados.

Según informaron las autoridades, los capturados serían integrantes de una estructura delincuencial dedicada al hurto de celulares bajo la modalidad de raponazo en distintos sectores de la ciudad. El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, quedando los detenidos y el dispositivo recuperado a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

Cartagena suma así tres nuevas capturas a la lista de hechos que reflejan los desafíos de seguridad y convivencia en sus calles, donde la reacción policial logra cerrar, aunque sea momentáneamente, la historia de delitos que sacuden a La Heroica.

Temas Relacionados

Inseguridad en CartagenaYaider Javier Fajardo PuelloDumek TurbayRoboCartagenaColombia-Noticias

Más Noticias

Comenzó la temporada de avistamiento de aves en Valle del Cauca: estos son los destinos y especies imperdibles

La región alberga una amplia variedad de hábitats, desde humedales y bosques de niebla hasta áreas urbanas, lo que permite a observadores y expertos identificar cientos de especies durante rutas y recorridos especializados guiados

Comenzó la temporada de avistamiento

Yina Calderón confirmó su entrada a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Se nos cumplió!"

Las redes sociales del programa que ya comenzó a revelar los participantes de su sexta temporada dio un indicio que no dejó lugar a dudas, mientras que la huilense confirmó indirectamente su ingreso al formato

Yina Calderón confirmó su entrada

Colombia completó el regreso de más de 6.000 deportados desde Estados Unidos, primer vuelo de 2026 llegó a Bogotá

El Gobierno nacional ha manifestado que tiene un compromiso con los connacionales que buscan volver al territorio nacional

Colombia completó el regreso de

La operación Perseo para recuperar El Plateado, en Cauca, estaría “fracasando”, según exviceministra: “No es suficiente”

Daniela Gómez aseguró que se requiere de la cooperación de la ciudadanía para garantizar la retoma del control territorial

La operación Perseo para recuperar

Petro ordenó una reunión con altos mandos de la Policía para perseguir la compra de votos: “Como comandante supremo que soy”

El gobernante de los colombianos aseguró que en el territorio nacional se utiliza la violencia para obligar a la población a sufragar por un político que no es afín a sus ideales, sino a los intereses de otras figuras de poder

Petro ordenó una reunión con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón confirmó su entrada

Yina Calderón confirmó su entrada a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Se nos cumplió!"

Carmen Villalobos se refirió a las reacciones en redes sociales por su ruptura con Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Karina García pidió a sus fans dejar atrás su relación con Andrés Altafulla: “Suelten ese tema”

Ana del Castillo enfrentó a Petro por sus polémicas declaraciones sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste contra el Señor”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Deportes

Dos jugadores del Inter Miami

Dos jugadores del Inter Miami superan el valor de mercado de toda la plantilla de Atlético Nacional

Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín

Jhon Jader Durán se aleja de la Juventus: otro equipo europeo estaría detrás de su traspaso

Hora y dónde ver el UFC 325: Volkanovski vs. Lopes será la pelea estelar

El peculiar homenaje a Falcao que es tendencia en Colombia: “El tigre no es como lo pintan”