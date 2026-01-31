Delincuente en Cartagena le propinó un “cachazo” a su víctima porque no encontró qué robarle: fue capturado

El joven delincuentes le propinó un cachazo a su víctima luego de que este le indicara que no tenía nada de valor - crédit Tierra Linda/Facebook

En la mañana del sábado 24 de enero, la cotidianidad de Los Ejecutivos, un sector empresarial de Cartagena, se vio interrumpida por un episodio de violencia que alteró el ritmo habitual de oficinas y transeúntes.

Un joven de al parecer 17 años, identificado como Yaider Javier Fajardo Puello y conocido como “Yaidercito”, abordó a un hombre en plena vía pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según testigos, lo amenazó con un arma de fuego y le exigió que entregara sus pertenencias. La víctima, ante la intimidación, respondió que no llevaba objetos de valor.

La negativa provocó una reacción inmediata de impotencia: el asaltante propinó un golpe seco en la cabeza del hombre con la culata de la pistola, sin intentar despojarlo de nada más.

El sector Los Ejecutivos de Cartagena vivió un episodio de violencia cuando un adolescente intentó asaltar a un transeúnte armado - crédito @dumek_turbay/X

La agresión, que apenas duró unos segundos, dejó al hombre aturdido y sin lesiones graves, pero con el impacto psicológico de haber sido atacado sin motivo de ganancia material. El agresor huyó del lugar sin llevarse botín alguno.

Sin embago, la escena, presenciada en silencio por algunos transeúntes, dejó en el ambiente una sensación de vulnerabilidad y violencia sin razón, interpretada por muchos como resultado de la frustración y el desespero más que de una verdadera intención de robo.

Durante siete días, el hecho se mantuvo como tema de conversación y denuncia entre la comunidad. No obstante, fue una semana después, el viernes 30 de enero, en el mismo entramado urbano de Cartagena, cuando la Policía Metropolitana logró ubicar y capturar al presunto responsable.

Según medios locales, el presunto delincuente fue identificado como Fajardo Puello, con octavo grado de escolaridad y dedicado a oficios varios, resultó detenido y puesto bajo custodia de las autoridades.

La noticia fue confirmada y difundida por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, que se refirió al caso en sus redes sociales: “¿Recuerdan al bandidito que le metió un ‘cachazo’ a un motociclista, molesto porque al intentar robarlo no le encontró nada? Era cuestión de tiempo. Nuestra @PoliciaCtagena lo ubicó, lo capturó y lo puso a disposición de la @FiscaliaCol. Final feliz. Sabemos quiénes son y dónde están (sic)”.

Yaider Javier Fajardo Puello, conocido como "Yaidercito", fue identificado como el responsable del intento de robo en Cartagena - crédito Redes sociales/Facebook

La historia de Yaidercito no corresponde al desmantelamiento de una organización criminal ni a la captura de un peligroso delincuente. Se trata de un adolescente que optó por la vía rápida y terminó enfrentando las consecuencias de sus actos.

El golpe que propinó no le proporcionó ningún beneficio; siete días después, ese mismo vacío lo alcanzó cuando fue capturado y esposado.

Capturan a dos presuntos ladrones tras robo de celular de alta gama en Cartagena

En una rápida reacción policial, dos hombres fueron capturados tras despojar a una ciudadana de un teléfono celular de alta gama en el barrio San José de los Campanos, en Cartagena.

El hecho ocurrió cuando los presuntos delincuentes, identificados con los alias de El Negrito y El Cabeza, de 20 y 22 años respectivamente, interceptaron a la víctima y, mediante la modalidad de raponazo, le arrebataron un celular iPhone avaluado en más de $2.000.000.

El procedimiento policial se desarrolló en el sector Los Cocos, donde patrullas de la Policía Nacional de Colombia iniciaron una persecución que culminó con la interceptación y captura de los sospechosos.

Los delincuentes fueron señalados del hurto de un celular a una joven - crédito Policía Cartagena/Facebook

La víctima denunció que los sujetos la abordaron en vía pública y le quitaron el equipo móvil, lo que permitió la rápida activación del operativo. Tras la detención, el teléfono fue recuperado y devuelto a su propietaria, quien resaltó la pronta y efectiva actuación de los uniformados.

Según informaron las autoridades, los capturados serían integrantes de una estructura delincuencial dedicada al hurto de celulares bajo la modalidad de raponazo en distintos sectores de la ciudad. El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, quedando los detenidos y el dispositivo recuperado a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

Cartagena suma así tres nuevas capturas a la lista de hechos que reflejan los desafíos de seguridad y convivencia en sus calles, donde la reacción policial logra cerrar, aunque sea momentáneamente, la historia de delitos que sacuden a La Heroica.