Congresista alertó sobre presunta expropiación de las pensiones por parte del Gobierno: “Están jugando con el ahorro”

El representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo advirtió sobre una presunta expropiación silenciosa del ahorro pensional de los colombianos, que estaría siendo generada por decisiones económicas del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con un comunicado que emitió, mientras algunos trabajadores celebran el aumento del 23,7% en el salario mínimo (que quedó en $2.000.000), han surgido advertencias sobre otras medidas que contempla la administración que, según expuso el congresista, amenazan con reducir drásticamente los ahorros para la jubilación de millones de ciudadanos que aportan a pensión.

Salcedo se refirió específicamente al borrador de un decreto que obligaría a los fondos de pensiones a repatriar capital invertido en el extranjero, para su redireccionamiento hacia la deuda pública y activos locales. La medida limitaría la inversión internacional a un máximo del 30%.

De acuerdo con resultados de investigaciones técnicas realizadas por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), mencionadas por el representante, este decreto puede provocar que quienes aspiraban a pensionarse con $861 millones solo logren acumular $652 millones al momento del retiro, lo que implica una pérdida de $209 millones. Eso quiere decir que la reducción del capital acumulado al momento del retiro sería del 24,3%.

El panorama indica que habría una disminución inmediata de la rentabilidad de los portafolios de pensiones, de acuerdo con Salcedo. “Están jugando con el ahorro pensional. Al prohibir la diversificación, reducen la rentabilidad anual, lo que hace imposible lograr una mesada digna”, asveró el congresista, citado en el comunicado.

El representante criticó el uso de la política pensional con fines de financiación estatal debido a que, a su juicio, el propósito detrás de esta medida sería generar liquidez para el Gobierno nacional, aun a costa de los ahorros de los ciudadanos.

Salcedo aseguró que la meta sería repatriar aproximadamente $125 billones en los siguientes cinco años para que sean invertidos en el mercado local, que “no tiene la profundidad para absorber estos recursos”. Afirmó que de esta manera se terminaría reforzando la compra de Títulos de Tesorería (TES) o la financiación de proyectos públicos.

“Esto no es protección a la vejez, es populismo financiero. Si el ahorro se hubiera restringido históricamente como quiere hoy el presidente, los fondos tendrían hoy $145,4 billones menos de lo que tienen. Ese dinero que falta es el bienestar futuro de las familias colombianas que este Gobierno está dispuesto a sacrificar”, añadió.

Sumó a este problema otra decisión del Gobierno, tomada a través del Decreto 1485 de 2025, “por el cual se sustituye el Título 17 del libro 2 parte 2 “Mecanismo de cobertura de deslizamiento del salario mínimo” del Decreto 1833 de 2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones”.

De acuerdo con su explicación, el decreto en cuestión, que modifica la fórmula del “deslizamiento del salario mínimo”, agrega obstáculos para la jubilación al modificar el cálculo del riesgo de que el salario crezca más que la inflación, encareciendo así los seguros previsionales y las rentas vitalicias. Esto, según indicó, eleva los requisitos para acceder a la pensión, afectando así a las personas que esperan contar con esa remuneración al jubilarse.

Sobre este punto, Salcedo citó las advertencias de expertos de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), quienes sostienen que este ajuste normativo alargaría en al menos una década el acceso de los colombianos a la pensión.

“Es una ironía cruel: suben el salario mínimo nominalmente, pero hacen que ese mismo aumento sea la excusa para que usted nunca pueda dejar de trabajar”, señaló el legislador.

Decreto 1485 de 2025