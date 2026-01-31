Colombia y Ecuador: riesgos y límites de una disputa que afecta seguridad, comercio y frontera

La crisis entre Ecuador y Colombia se mantiene a pesar de las críticas en ambos países - crédito AP

La persistencia de la disputa entre Colombia y Ecuador ha encendido las alertas sobre los impactos que una crisis bilateral puede provocar en ambos lados de la frontera. La reciente reunión en Panamá entre la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y su par colombiana Rosa Villavicencio abrió un canal de diálogo, aunque sin resultados inmediatos sobre la agenda comercial, energética y migratoria.

El trasfondo de este escenario, marcado por aranceles del 30% y la suspensión de acuerdos energéticos, fue analizado, en diálogo con Infobae Colombia, por el politólogo y docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches, que expuso los riesgos y límites de una escalada prolongada.

Según Wilches, la relación entre Colombia y Ecuador se caracteriza por una extensa frontera común, conexiones comerciales relevantes y desafíos compartidos en materia de seguridad, desarrollo y sostenibilidad. El académico subrayó que la disputa actual, pese a su gravedad, no involucra una controversia territorial, ya que los límites están plenamente definidos por tratados internacionales.

“Esto reduce la probabilidad de un conflicto militar interestatal, pero no elimina los riesgos derivados de una relación deteriorada”, explicó el experto.

Uno de los principales ámbitos afectados es la seguridad. La frontera colombo-ecuatoriana ha sido históricamente vulnerable a la actividad de grupos armados ilegales, redes de narcotráfico y economías ilícitas. Wilches enfatizó que la falta de cooperación facilita que estos actores utilicen la frontera como zona de tránsito o refugio, lo que incrementa los episodios de violencia, en especial en provincias ecuatorianas como Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi.

Para Colombia, la ausencia de coordinación limita el control efectivo de corredores estratégicos y debilita los esfuerzos de seguridad integral frente a organizaciones criminales.

El impacto de la disputa también se extiende al plano político y diplomático. El docente señaló que una crisis prolongada erosiona la confianza mutua y dificulta la construcción de agendas comunes en escenarios regionales como la Comunidad Andina o la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Este tipo de tensiones pueden ser instrumentalizadas políticamente, promoviendo discursos nacionalistas que reducen el margen de maniobra de la diplomacia y obstaculizan soluciones de largo plazo”, evaluó Wilches.

En el terreno económico, la imposición de aranceles recíprocos y restricciones energéticas genera efectos inmediatos en las zonas fronterizas, donde la economía depende del intercambio constante de bienes y servicios. Wilches advirtió que el comercio bilateral resulta altamente sensible a cualquier restricción diplomática, lo que provoca desabastecimiento, aumento de costos y una mayor presión sobre las economías locales. Además, la incertidumbre desalienta la inversión y promueve el crecimiento de la informalidad.

Las consecuencias sociales y humanitarias también fueron abordadas en el análisis. El especialista describió cómo las comunidades fronterizas, con una fuerte interdependencia cultural y económica, sufren la reducción de servicios compartidos, la estigmatización de la población migrante y el incremento de la pobreza y la exclusión. “La persistencia del conflicto debilita la atención coordinada a poblaciones vulnerables y profundiza las desigualdades territoriales”, advirtió el académico.

El ámbito ambiental completa el panorama. Wilches resaltó que la falta de cooperación bilateral dificulta la protección de ecosistemas estratégicos, como la Amazonía y las cuencas hídricas transfronterizas. En este contexto, aumentan los riesgos de minería ilegal, deforestación y contaminación de ríos, fenómenos que generan daños de largo plazo.

Pese a la gravedad de estos factores, el docente identificó límites claros al escalamiento del conflicto. La interdependencia económica, la presión internacional y la ausencia de una disputa territorial formal actúan como frenos naturales, aunque no eliminan los costos acumulativos de una crisis bilateral. Wilches puntualizó que “la cooperación binacional no debe entenderse como una opción idealista, sino como una necesidad estratégica para garantizar la estabilidad regional y el bienestar de las poblaciones fronterizas”.

Mientras los gobiernos de Colombia y Ecuador mantienen el canal diplomático abierto, el docente indicó que las consecuencias de un distanciamiento prolongado siguen repercutiendo en la seguridad, la economía y el tejido social de ambos países.