Apartaron a fiscal que lideraba la investigación contra Laura Sarabia por caso de prueba de polígrafo ilegal a Marelbys Meza: esto se sabe

La Fiscalía General de la Nación decidió apartar al fiscal Juan Carlos Arias Duque de la investigación contra la emebajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, debido a un conflicto de intereses declarado por el propio funcionario. Este cambio procesal podría significar un retraso en el avance del caso, ya que el expediente será reasignado a otra fiscalía delegada, que deberá comenzar el análisis de la causa desde el inicio.

La decisión se originó tras aceptar el impedimento presentado por Arias Duque, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que sostuvo que mantiene una amistad “cercana e íntima desde hace más de veinticinco años” con el abogado defensor de Sarabia, José Fernando Reyes Cuartas, reveló Blu radio. Esta relación, según Arias Duque, se fundamenta en vínculos personales, profesionales y académicos, reforzada por amistades en común y escenarios sociales compartidos.

La exniñera del hijo de Laura Sarabia fue obligada a realizar una prueba de polígrafo por presuntamente estar involucrada en la venta de dólares después del robo de la ex jefe de gabinete

En su comunicación dirigida a la fiscal general, Arias Duque manifestó: “En atención a esa estrecha relación y con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”, debía apartarse del conocimiento del caso. La Fiscalía determinó que la causal estaba “debidamente acreditada” y que la amistad entre ambos excedía el ámbito profesional.

El proceso judicial en cuestión investiga a Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. La actuación penal se deriva de una denuncia de su exniñera, Marelbys Meza, que aseguró haber sido sometida a “actos arbitrarios y tratos humillantes” los días 29 y 30 de enero de 2023. Meza relató que, durante una prueba de credibilidad con polígrafo realizada en la Jefatura de Protección Presidencial, en cercanías del Palacio de Nariño, experimentó situaciones que motivaron el inicio de la investigación contra la exjefa del gabinete presidencial.

La decisión de la Fiscalía General de la Nación se fundamenta en un conflicto de intereses, declarado por Juan Carlos Arias Duque, que tiene una amistad cercana con el defensor de la embajadora de Colombia en Reino Unido

La Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, de la que Arias Duque estaba a cargo, recibió inicialmente el caso debido al fuero constitucional de Sarabia. Sin embargo, el fiscal fundó su solicitud de recusación en el artículo 56, numeral cinco, de la Ley 906 de 2004, que indica como causa válida la existencia de una amistad íntima entre el funcionario judicial y alguna de las partes o sus representantes. El organismo reiteró el objetivo de este régimen: asegurar que los funcionarios actúen con plena objetividad. En su análisis, el despacho de la fiscal general citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, indicando que “cualquier factor que pueda afectar su ecuanimidad y transparencia se erige en motivo suficiente para separarlos del conocimiento del asunto”.

En la resolución publicada por el medio citado, el ente acusador consideró que la amistad en cuestión, por su carácter “íntimo, cercano y prolongado”, podía comprometer la imparcialidad del funcionario. Por esa razón, resolvió “declarar fundado el impedimento” y dispuso el apartamiento inmediato de Arias Duque del caso. Tras esta determinación, el expediente será remitido a la siguiente fiscalía delegada que corresponda por reparto ante la Corte Suprema de Justicia, que asumirá la dirección del proceso.

Fiscalía acusará al coronel Carlos Feria por polígrafo a Marelbys Meza en caso Laura Sarabia

La decisión establece también que, en el supuesto de que Sarabia pierda el fuero constitucional que actualmente ostenta, la nueva fiscalía continuará con el caso por asignación especial. La reasignación implica que el fiscal entrante deberá iniciar el análisis procesal desde cero, lo que podría demorar futuras definiciones sobre la presunta responsabilidad penal de la diplomática.

Mientras anuncian el relevo de Juan Carlos Arias Duque en el caso, la Fiscalía anunció que acusará al coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de la Presidencia por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. La audiencia se realizará el 18 de febrero de 2026 a las 8:00 a. m.