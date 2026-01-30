Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal para ver en Colombia la gala que premia lo mejor de la música

El domingo 1 de febrero el Crypto.com Arena de Los Ángeles será el encargado de albergar la edición 68 de los Premios Grammy - crédito Julio Cortez/AP

La industria musical internacional pone la mirada en el evento más importante de la industria musical en 2026: la edición 68 de los Premios Grammy, que reconocerán lo más destacado de la producción musical durante el año inmediatamente anterior.

El evento tiene a Kendrick Lamar como lider de nominacioens con un total de nueve candidaturas, incluidas Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Esto hace que su historial en los premios llegue a 66 nominaciones y 22 gramófonos obtenidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No muy lejos se encuentra Bad Bunny, que se perfila como la principal cuota de América Latina en esta edición con un total de seis nominaciones. Al igual que Lamar, compite en las tres categorías “grandes” de la velada, anticipando lo que podría ser un “mano a mano” entre dos de las figuras más influyentes de la música pop del momento.

Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny, se encuentran entre los llamados a protagonizar la gala de los Grammy 2026 - crédito Reuters

Entre la lista de aspirantes a ser los protagonistas de la noche se incluyen Lady Gaga, Jack Antonoff, Cirkut, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y Serban Ghenea, todos con varias menciones. Se espera una edición con gran paridad en los resultados.

Durante la semana se conoció la confirmación de que el presentador será el comediante Trevor Noah, marcando su sexta aparición consecutiva en este rol. Además de ser el rostro principal de la ceremonia, Noah mantiene labores como productor ejecutivo, consolidando su vínculo con el evento.

También se dieron a conocer los artistas que darán introducción a los premios, destacando el nombre de Karol G como única latina elegida para este fin, y compartiendo ese rol con Carole King, Chapell Roan, Charli XCX, Doechii, Harry Styles y Queen Latifah.

La colombiana compartirá el honor de presentar uno de los premios de la gala junto a figuras como Chapelle Roan o Queen Latifah - crédito @grammys/Instagram

De igual modo, se conocieron los artistas que se presentarán en vivo durante la velada, incluyendo nombres como Lady Gaga, Pharrell Williams, Post Malone y Sabrina Carpenter.

También se confirmó que habrán dos presentaciones tributo. Una correrá por cuenta de Lauryn Hill, que rendirá tributo a los fallecidos D’Angelo y Roberta Flack, dos referentes del soul y R&B. La otra correrá por cuenta de un supergrupo conformado por Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, y dos miembros de Guns N’ Roses, Duff McKagan y Slash. Entre todos ellos rendirán tributo a Ozzy Osbourne.

En cuanto a los artistas latinoamericanos, la unica presentación anunciada para la gala correrá a cargo de The Marias, con María Zardoya al frente, quienes se espera que presenten temas de su más reciente larga duración, Submarine, que ya presentaron en Colombia en 2025.

Hora y dónde ver en Colombia la gala de los Grammy 2026

El evento se celebrará el domingo 1 de febrero en el reconocido Crypto.com Arena de Los Ángeles, hogar habitual de los Grammy.

Para Colombia, la transmisión correrá a cargo de TNT en televisión y HBO Max en plataformas de streaming. A las 7:00 p. m. se transmitirá la alfombra roja con todas las figuras nominadas e invitadas, y a partir de las 8:00 p. m. dará inicio la gala de premiación.

A continuación, las nominaciones en las que la música colombiana tendrá participación en los Grammy 2026:

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

J Balvin - Mixteip

Feid - FERXXO VOL X: Sagrado

Nicki Nicole - NAIKI

Trueno - EUB DELUXE

Yandel - SINFÓNICO (En Vivo)

Mejor álbum pop latino

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)

Karol G - Tropicoqueta

Natalia Lafourcade - Cancionera

Alejandro Sanz - ¿Y ahora qué?

Mejor álbum de música mexicana

Fuerza Regida, Grupo Frontera - MALA MÍA

Grupo Frontera - Y Lo Que Viene

Paola Jara - Sin Rodeos

Carín León - Palabra De To’s (Seca)

Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)

Mejor álbum de alternativo o rock

Aterciopelados - Genes Rebeldes

Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL - ASTROPICAL

CA7RIEL & Paco Amoroso - PAPOTA

Los Wizzards - ALGORHYTHM

Fito Paez - Novela