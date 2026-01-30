Lina María Garrido acusó a Petro de “inventar enemigos” como elemento de distracción, en vísperas del encuentro con Donald Trump

La representante Lina María Garrido estaría convencida de la estrategia de "autosaboteo" del mandatario colombiano, en su relación con Donald Trump - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Cesar Carrion/Presidencia

En un nuevo episodio de su lluvia de críticas al presidente de la República, Gustavo Petro, la representante a la Cámara Lina María Garrido, que quiere dar el salto al Senado, acusó al gobernante de recurrir a lo que para ella es una vieja estrategia para, en su concepto, distraer a la opinión pública frente a los escándalos que sacuden su administración. Así lo expuso en un video en sus redes sociales, en el que -con su peculiar estilo- enfiló baterías hacia su contradictor.

Garrido aseguró que el primer mandatario de los colombianos ha recurrido, de manera intencional, al plan de “inventar enemigos”, en la víspera de su reunión con el exmandatario estadounidense Donald Trump, prevista para el martes 3 de febrero en Washington. Y para demostrarlo, la congresista recapituló una intervención pública en la que Petro, desde el hospital San Juan de Dios, hizo una serie de afirmaciones que causaron revuelo, por lo que serían temas superfluos.

La representante a la Cámara y candidata al Senado analizó las controvertidas declaraciones del jefe de Estado y argumentó que su ataque a Estados Unidos y Donald Trump es una cortina de humo para desviar la atención de su falta de resultados - crédito @linamariagarri1/X

En su intervención, se refirió a recientes declaraciones del mandatario sobre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y fue clara en afirmar que lo que quiere el mandatario es “autosabotear” el encuentro. “Le voy a explicar lo que pretende Gustavo Petro al atacar nuevamente a los Estados Unidos a solo cuatro días de su reunión con Donald Trump. Más allá de los disparates que dijo, como que Jesús y María Magdalena hicieron el amor...”, expresó la congresista.

Para la parlamentaria, que se hizo particularmente célebre tras el discurso que dio el 20 de julio de 2025, durante la instalación de un nuevo periodo legislativo, en una contundente respuesta al gobernante, “Petro es un presidente sin resultados, fracasado, que no tiene nada que mostrar”. Por eso, está convencida de que recurre a una máxima en política: “la de inventar un enemigo y hacerse la víctima para distraer a sus seguidores limitados mentales”.

El jefe de Estado reiteró su firme postura en contra de los genocidios y aboga por un "pacto por la vida". En su discurso, destacó la rica diversidad de Colombia, al afirmar que los colombianos llevan en su sangre la herencia de 130 pueblos del mundo - crédito @Infopresidencia/X

El discurso antiimperialista de Gustavo Petro en la previa de la reunión con Donald Trump

Garrido cuestionó la conveniencia de que el presidente mantenga un diálogo estable con Trump. “A Petro no le sirven las buenas relaciones con Trump porque se queda sin el discurso antiimperialista y el cuento de la defensa de la soberanía. Lo mismo hizo con la franja de Gaza. Tuvo ocho meses a sus becerros defendiendo Palestina. Parecían más palestinos que colombianos. Hasta que llegó Trump, logró la paz en Medio Oriente y se les acabó el discurso”, dijo.

En su intervención, que quedó registrada en un video que la representante compartió en sus plataformas digitales, la araucana también hizo referencia a la reciente captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro y señaló que ese hecho dejó sin argumentos a quienes defendían la causa palestina en Colombia. “Están ardidos porque capturaron al narcotraficante Nicolás Maduro y Petro sale a provocar a Trump para que le responda...”, destacó en su intervención.

El presidente se pronunció de forma enérgica sobre la importancia de mantener la vida privada separada de la esfera pública. Afirma que la invasión de la intimidad "mata la libertad" y convierte a las personas en esclavas - crédito @Infopresidencia/X

Durante su discurso, Garrido citó frases de Petro que han generado polémica entre la opinión pública e ironizó sobre supuestas declaraciones del jefe de Estado sobre su vida personal, al revivir la controversia que se gestó con una reciente visita del mandatario a un país vecino, sin su esposa, Verónica Alcocer. “Que él es muy bueno en la cama, cosa que tocará preguntarle a la señorita o señorito que llevaba de la mano a Panamá, la verdad es una sola”, indicó.

Es más, la congresista de Cambio Radical, una de las colectividades opositoras al Ejecutivo, comparó la actual estrategia comunicativa del presidente colombiano con tácticas utilizadas en el pasado por líderes de otros países. “Esa misma estrategia la usó (Adolf) Hitler, que con un falso relato de amenazas contra Alemania llevó al mundo a una guerra con más de setenta millones de muertos”, sostuvo la congresista, que se ha ganado un espacio en el legislativo.

En su análisis, la representante advirtió sobre las posibles consecuencias de mantener una narrativa de confrontación con Estados Unidos. “Ojalá Trump no le responda a Petro y lo deje mamando”, concluyó Garrido, que se sumó a una serie de críticas provenientes de sectores de la oposición que cuestionan la gestión y el discurso del actual presidente: al que calificó como “patético y peligroso” para el futuro del país, por lo que dijo contar los días para que se dé su salida.