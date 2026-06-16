Hacen llamado de atención para las empresas colombianas que piden préstamos en el exterior: dicen por qué septiembre será clave

Las compañías podrían enfrentar un incremento en el impuesto sobre la renta si omiten actualizar sus informes de precios de transferencia con información y comparables recientes - crédito Colprensa

Las consecuencias tributarias de la rebaja en la calificación de riesgo de Colombia generan interrogantes para las empresas con financiamiento internacional. Esto, debido a que las compañías con préstamos de matrices o vinculadas en el exterior enfrentan riesgos inmediatos y deben preparar sus informes de precios de transferencia para la Dian antes de septiembre.

La reciente baja en la calificación de riesgo lleva a que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) pueda rechazar los gastos por intereses si las tasas pactadas en contratos de crédito no reflejan las condiciones actuales del país. Las empresas pueden verse obligadas a pagar más impuesto sobre la renta si no ajustan sus informes de precios de transferencia, utilizando datos y comparables actualizados.

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Por supuesto, es fundamental revisar los contratos con entidades vinculadas antes de septiembre para prever posibles ajustes fiscales y evitar intereses adicionales, según confirmó la socia fundadora de V&V Asociados Katherine Díaz Velilla, exfuncionaria de la Dian. Advirtió la experta que este asunto no solo concerne al Ministerio de Hacienda o a los inversionistas en TES.

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“Cuando una empresa matriz en el exterior le presta plata a su filial en Colombia, algo que ocurre con frecuencia para financiar operaciones y expansión, esa tasa de interés debe pactarse en precios de mercado”, explicó. La rebaja reciente llevó a Colombia “al nivel más bajo que ha tenido en los últimos treinta años”. Esto modifica el escenario: “Si Colombia bajó de calificación, el riesgo de prestarle a una empresa colombiana sube. Entonces, técnicamente, la tasa de interés de mercado para esos préstamos también sube”.

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Al respecto, el desafío reside en que muchos de estos préstamos fueron suscritos en épocas con menores riesgos, a tasas consideradas razonables en ese momento. Díaz Velilla señaló que, con la situación actual, esas tasas “ya podrán verse como demasiado bajas para el riesgo país que se enfrenta actualmente”.

Cómo hace la Dian para regular los precios de transferencia

Según afirmó la exfuncionaria, cuando hay dos empresas que son amigas o familia, es decir, que pertenecen al mismo grupo, tienen los mismos dueños, una matriz y la otra filial, y hacen negocios entre ellas, la ley dice que estos negocios tienen que pactarse como si fueran empresas independientes, o sea, a precios de mercado. Este principio busca evitar la manipulación de precios para reducir la carga tributaria y velar por la equidad en la tributación internacional.

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Actualmente, Colombia enfrenta diferentes niveles de riesgo soberano dependiendo de la agencia calificadora - crédito Infobae Colombia

Recordó que en Colombia la Dian exige que toda operación entre vinculados —ventas de productos, servicios, regalías y, especialmente, préstamos— se pacte según el principio de plena competencia. “Eso se llama principio de plena competencia”, enfatizó la especialista. Para comprobar que una tasa de interés es de mercado, “hay que compararla con lo que le prestaría a una empresa con el mismo nivel de riesgo”.

Dicha verificación se basa en la comparación con operativas similares y en el ajuste permanente a los nuevos niveles de riesgo y mercado.

Efectos de la calificación de riesgo en las tasas de interés

La rebaja de la calificación de Colombia incide en el riesgo país y en la tasa de interés exigida en los préstamos intragrupo. “Si Colombia bajó de calificación, el riesgo de prestarle a una empresa colombiana sube. Entonces, técnicamente, la tasa de interés de mercado para esos préstamos también sube”, reiteró Díaz Velilla.

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Al revisar los informes de precios de transferencia, la Dian utiliza comparables y tasas actualizadas, sin importar si el crédito original fue firmado hace años.

Si la Dian determina que la tasa pactada no refleja las condiciones reales del mercado actual, puede objetar ese gasto. Anotó que “si la Dian dice que la tasa no es de mercado, lo que hace es rechazar parte del gasto por intereses”. En consecuencia, la empresa podría haber pagado esos intereses y registrarlos como gasto contable, pero no lograr deducirlos del impuesto sobre la renta.

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“Eso significa muchos más impuestos para pagar de la nada por algo que la empresa ni siquiera se imagina”, apuntó la experta. La situación exige la actualización anual de los estudios y una revisión detallada de los contratos y condiciones pactadas.

La Dian emplea comparables y tasas vigentes, incluso cuando el crédito original se firmó en años anteriores - crédito Colprensa

Riesgos tributarios y acciones recomendadas antes de septiembre

El calendario tributario obliga a las empresas a preparar y presentar informes y declaraciones de precios de transferencia ante la Dian a partir de septiembre. Díaz Velilla resaltó que los estudios deben reflejar la información más reciente sobre comparables y nivel de riesgo.

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Por eso, “la rebaja de calificación que obtuvimos este año va a aparecer sí o sí en los estudios que se preparen para este año fiscal y que todas las empresas tenemos que presentar en septiembre”.

La preocupación es aún mayor para las empresas que obtienen financiamiento del exterior con vinculados. “Las empresas que tienen financiamiento del exterior con vinculados son las que tienen todavía mayor preocupación porque les toca revisar esto ya. No ahorita, el próximo mes. Es urgente que se revise por si hay que hacer algún tipo de ajuste en sus declaraciones de años anteriores”, concluyó la especialista.

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