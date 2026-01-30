Jorge Enrique Robledo acusó al Gobierno Petro de golpear el bolsillo de los más desfavorecidos con sus medidas fiscales

El líder político no solo mostró su preocupación por los impuestos, sino que alertó sobre la creciente carga tributaria en productos específicos - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En una crítica directa y contundente, Jorge Enrique Robledo, líder del partido Dignidad y Compromiso, denunció que el Gobierno de Gustavo Petro busca afectar a los sectores más vulnerables de la población con las medidas fiscales que se decretaron en medio de la emergencia económica.

Según Robledo, el objetivo del Gobierno no es otro que el de “tocar el bolsillo de los más pobres”, a través de una serie de impuestos que, según él, resultan “regresivos” y desproporcionadamente perjudiciales para las clases bajas y medias.

El exsenador y prominente político colombiano, que también busca regresar al Congreso en las elecciones de 2026, utilizó su cuenta oficial de X para expresar su preocupación: “De acuerdo con las cifras que me acaba de entregar el @MinHacienda, de los $8,5 billones que el gobierno espera recaudar por la creación o modificación de impuestos, $4 billones, el 47 por ciento, serán indirectos, que son los que golpean especialmente a los pobres y a las clases medias (sic)”.

Según Jorge Enrique Robledo, el objetivo de estas reformas no es otro que "tocar el bolsillo de los más pobres"

Estas palabras de denuncia surgen en medio de un escenario económico complejo en Colombia, donde el Gobierno de Petro busca implementar reformas fiscales bajo el Decreto 1474 de 2025, que estableció una serie de cambios en la tributación para 2026. Este decreto, según los datos entregados por el Ministerio de Hacienda, tiene como objetivo recaudar más de $8 billones, una cifra que provocó controversia por el enfoque de los impuestos.

En su mensaje, Robledo compartió una fotografía que mostró una tabla elaborada por el Ministerio de Hacienda, en la que se detallan las previsiones de recaudo fiscal para 2026. Los datos, que provienen de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), dan cuenta de los conceptos y rubros tributarios que se verán modificados, con énfasis en los impuestos indirectos, aquellos que suelen tener un impacto más directo sobre los consumidores, en especial los de menores recursos.

La tabla resalta varios rubros tributarios que se verán afectados, entre ellos impuestos sobre licores y vinos, juegos de suerte y azar, productos externos y el consumo (que incluye bienes como el alcohol y el tabaco). En total, según el informe, el Gobierno espera recaudar $11.010 millones a partir de estos conceptos.

Robledo hizo especial énfasis en que los impuestos indirectos son los que afectan de manera más grave a las personas con menos capacidad económica, al hacer que productos de primera necesidad o de consumo común se encarezcan.

La polémica creció aún más cuando Robledo compartió cifras proporcionadas por el Ministerio de Hacienda, en las que se detallaba que el 47% del recaudo fiscal esperado por el Gobierno Petro

El revés que tuvo la emergencia económica del Gobierno Petro

La denuncia realizada por el líder ocurrió justo antes de que la Corte Constitucional decidiera suspender la medida de forma provisional. Aunque aún no se conocen todos los detalles de la decisión, lo cierto es que se espera un análisis más profundo de la medida. Esta, al igual que la denuncia de Robledo, despertó incertidumbre tanto en la oposición como en diversos sectores económicos, debido a las reformas que se estaban implementando y que tendrían un impacto directo en la economía de todos.

El alto tribunal señaló que, con esta decisión, todos los decretos firmados por el presidente en medio de esta medida quedan suspendidos; en relación con los fondos ya recaudados, estos no serán tocados, pero no se efectuará ningún nuevo cobro bajo este decreto.

Mientras tanto, se conocieron algunos números a los que hizo referencia Robledo, lo que activó las alarmas sobre el tema. En particular, destacó el aumento en el impuesto a las bebidas alcohólicas, señalando que la propuesta incluye una subida en la tarifa del IVA, pasando de un 5% a un 19% para productos como aguardiente, ron, whisky, brandy y otros licores de alto contenido alcohólico, que ya recaudó una significativa suma de dinero, pese a la medida cautelar de la Corte.

Mientras se espera una revisión más profunda de la medida por parte del alto tribunal, la suspensión de los decretos genera una confusión considerable, especialmente para la Dian