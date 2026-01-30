Colombia

Fenalco y otros gremios celebran la suspensión de emergencia económica y piden al Gobierno responsabilidad fiscal y respeto institucional

El gremio calificó la decisión de la Corte Constitucional como histórica y advirtió que los problemas fiscales del país no pueden resolverse gobernando por decreto


Fenalco calificó como histórica la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica- crédito Fenalco | @gustavopetrourrego/IG

La suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio ha generado una reacción inmediata y mayoritariamente favorable entre los principales gremios del sector productivo.

Para comerciantes, exportadores y empresas del sector energético, la decisión de la Corte Constitucional representa no solo un alivio frente a nuevas cargas tributarias, sino también un mensaje institucional de fondo sobre los límites del uso de las facultades excepcionales.

Con ello, quedaron congeladas también las normas derivadas de esa declaratoria, entre ellas los decretos legislativos que introducían nuevos impuestos para atender el déficit fiscal del Estado.

Fenalco: “Un hito en la defensa del equilibrio de poderes”


La suspensión del decreto fue bien recibida por los gremios, que advirtieron sobre los riesgos de gobernar por decreto en materia fiscal- crédito EFE/Colprensa

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, que destacó la decisión como “histórica” y alineada con los argumentos que el gremio había expuesto ante la propia Corte Constitucional.

El pronunciamiento reafirma la vigencia plena de la Constitución, la importancia del control constitucional oportuno y la necesidad de preservar el equilibrio de poderes como pilar de la democracia”, señaló Fenalco en un comunicado oficial.

El presidente gremial subrayó que la suspensión provisional del decreto busca evitar que se consoliden efectos irreversibles mientras se adopta una decisión definitiva. A su juicio, la Corte envió un mensaje claro frente al uso de los estados de excepción.

“Las facultades excepcionales son de carácter estrictamente restrictivo y su uso indebido compromete el normal funcionamiento de las instituciones y el principio de legalidad tributaria”, afirmó.

Fenalco recordó que desde el mismo momento en que fue expedido el Decreto 1390 advirtió públicamente que los argumentos del Gobierno no correspondían a circunstancias excepcionales, sino a problemas previsibles del Estado. Entre ellos, mencionó la financiación del sistema de salud, las dificultades fiscales, los subsidios de energía y gas, la atención de desastres y las restricciones de endeudamiento.

Según el gremio, ninguno de esos asuntos puede ser presentado como una calamidad súbita que justifique gobernar por decreto ni, mucho menos, sustituir al Congreso de la República en el debate de materias económicas y fiscales.

“Un alivio para las empresas”, dice el sector energético


Sectores como el comercio, la energía y las exportaciones destacaron que el fallo protege la seguridad jurídica y la estabilidad económica - crédito Ministerio de Minas y Energía

Desde otros sectores, la reacción también fue positiva. La Cámara Colombiana de la Energía se pronunció a través de su cuenta oficial en X y calificó la suspensión como “un alivio para las empresas”, al tiempo que destacó su impacto en el entorno económico.

“La suspensión del decreto de emergencia económica es un alivio para las empresas y contribuye a un entorno más favorable para el desarrollo económico del país”, señaló el gremio. En el mismo mensaje, el presidente de la entidad, Juan Hernando Pedraza, expresó la confianza del sector en que se preserve la estabilidad fiscal y la seguridad jurídica.

Exportadores respaldan el freno mientras se estudia el fondo


La Corte Constitucional estudia de fondo la legalidad del decreto de emergencia, mientras los gremios piden responsabilidad fiscal al Gobierno- crédito Corte Constitucional

En la misma línea se manifestó Analdex, el gremio de los exportadores. Su presidente, Javier Díaz Molina, calificó la decisión de la Corte Constitucional como “una buena noticia para el país” y destacó que la suspensión busca evitar daños a la economía mientras se realiza el análisis de fondo.

“La Corte suspende el decreto mientras hace un estudio de fondo. Desde el sector privado hemos señalado que no hay un hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica”, afirmó Díaz Molina.

Para Analdex, el riesgo de mantener vigente la emergencia sin un examen previo era que se causaran impactos negativos difíciles de revertir, tanto en la actividad exportadora como en la confianza de los inversionistas. “La decisión lo que busca es evitar que se causen daños a la economía nacional mientras se efectúan los análisis y se toma una decisión definitiva”, agregó el dirigente gremial.

Los gremios coincidieron en que, más allá del debate jurídico, el fallo tiene un efecto práctico inmediato: frena la aplicación de nuevos impuestos y medidas extraordinarias que podían afectar la competitividad de las empresas y el crecimiento económico.

Temas Relacionados

Decreto Emergencia EconómicaCorte ConstitucionalFenalcoGremiosColombia-EconomíaColombia-Noticias

