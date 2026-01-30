Colombia

El alcalde del municipio Pedraza sufrió un ataque armado en Barranquilla: esto se sabe

El incidente desencadenó acciones inmediatas de las autoridades, que buscan identificar a los agresores en medio de un clima de tensión preelectoral

Guardar
La agresión ocurrió cuando el
La agresión ocurrió cuando el mandatario municipal se desplazaba en un vehículo blindado por el norte de la ciudad, momento en el que dos hombres en motocicleta abrieron fuego y posteriormente huyeron sin ser identificados - crédito Redes Sociales

El alcalde de Pedraza, Gustavo Aquileo Osorio Osorio, fue atacado con arma de fuego la noche del jueves 29 de enero de 2026 en el norte de Barranquilla, cuando se encontraba a bordo de una camioneta blindada.

Dos hombres en motocicleta dispararon varias veces contra el vehículo antes de huir. según medios regionales.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El ataque se registró alrededor de las 7:50 p. m. en las inmediaciones de la calle 85-87 con carrera 46-47, cerca de una estación de servicio y a dos calles de un CAI de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Osorio se encontraba en la camioneta cuando los agresores se acercaron y abrieron fuego. Tras los disparos, los atacantes se marcharon con dirección hacia Puerto Colombia y su identidad continúa desconocida, apuntaron las mismas fuentes.

El alcalde resultó ileso gracias al blindaje del vehículo, pero en el automóvil quedaron visibles impactos de bala en los vidrios y puertas. La presencia del alcalde en una clínica fue mencionada solo como versión preliminar, que reportó su estado de salud como estable, pero la versión consolidada por las otras fuentes es que Osorio no sufrió heridas.

La reacción de las autoridades se produjo de inmediato. La Policía arribó al lugar, revisó cámaras de seguridad y comenzó la recolección de pruebas para identificar a los responsables.

La institución mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el motivo del atentado y no se descarta ninguna línea de investigación.

Temas Relacionados

Gustavo Aquileo Osorio OsorioAtentado a alcaldeBarranquillaViolencia políticaSeguridad electoralAtlánticoPolicía Metropolitana de BarranquillaColombia-Noticias

Más Noticias

Ricardo Roa afirmó que está evaluando la venta de la participación de Ecopetrol en el campo Permian: “Es una tecnología con la que este Gobierno no va”

La compañía analiza la desinversión en este activo estratégico tras solicitudes del presidente Gustavo Petro y después de detallados estudios sobre valor y alineación con la política oficial contraria al fracking

Ricardo Roa afirmó que está

Reservas aéreas internacionales hacia Colombia crecen 6,4 % a inicios de 2026 y Bogotá lidera las preferencias

Las proyecciones de reservas aéreas desde el exterior hacia Colombia muestran un aumento sostenido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, con más de 646.000 registros. Los datos revelan estancias prolongadas y una alta concentración en Bogotá, Medellín y Cartagena

Reservas aéreas internacionales hacia Colombia

Consejo de Estado negó registrar la marca Frida Kahlo y ratificó decisión de la SIC sobre el uso del nombre

El Consejo de Estado confirmó la negativa de la SIC para registrar como marca el nombre Frida Kahlo en Colombia, tras una demanda de la empresa Frida Kahlo Corporation que buscaba usarlo en productos y servicios comerciales

Consejo de Estado negó registrar

“Desde el Valle del Cauca están frenando la reforma a la salud”, afirmó MinSalud durante acto oficial en Cali

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo señaló que el Gobierno nacional ha destinado recursos al Valle del Cauca, mientras cuestionó los obstáculos que, según dijo, se presentan desde ese departamento frente a la reforma al sistema de salud y al pago de deudas hospitalarias

“Desde el Valle del Cauca

“A los mejores clientes hay que tratarlos bien”: Ministra de Ecuador critica a Colombia por aranceles y energía

La ministra Inés Manzano cuestionó en Panamá las decisiones comerciales de Colombia, tras la imposición de aranceles y el corte de energía. Señaló el déficit bilateral, el rol de Ecuador como comprador y los efectos del narcotráfico en la relación

“A los mejores clientes hay
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Premios Grammy 2026: fecha, hora

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal para ver en Colombia la gala que premia lo mejor de la música

El día que Mariano Concha, de ‘La Pena Máxima’, fue a un partido de la selección Colombia en El Campín, en la vida real

‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna enfrentó a Zambrano y Miryam por su relación

Del ‘Desafío’ al Congreso: este es el ganador del ‘reality’ que ahora le apuesta a la política

Maluma celebra su cumpleaños con nuevo tema junto a Kany García: “El regalo no es para mí”

Deportes

América de Cali igualó ante

América de Cali igualó ante Once Caldas en el Pascual Guerrero y dejó escapar el liderato de la Liga Betplay

Hernán Torres rompe el silencio tras su salida de Millonarios y deja un mensaje a la hinchada Embajadora

Deportivo Cali sumó otra caída y deja en suspenso la continuidad de Alberto Gamero como director técnico

Luis Díaz deslumbró en Alemania con Bayern Múnich y ya lo ponen en la órbita del Balón de Oro

La Liga BetPlay recibió buena noticia: el fútbol colombiano volvió al top 10 de las mejores del mundo