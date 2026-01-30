El alcalde del municipio Pedraza sufrió un ataque armado en Barranquilla: esto se sabe

La agresión ocurrió cuando el mandatario municipal se desplazaba en un vehículo blindado por el norte de la ciudad, momento en el que dos hombres en motocicleta abrieron fuego y posteriormente huyeron sin ser identificados - crédito Redes Sociales

El alcalde de Pedraza, Gustavo Aquileo Osorio Osorio, fue atacado con arma de fuego la noche del jueves 29 de enero de 2026 en el norte de Barranquilla, cuando se encontraba a bordo de una camioneta blindada.

Dos hombres en motocicleta dispararon varias veces contra el vehículo antes de huir. según medios regionales.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El ataque se registró alrededor de las 7:50 p. m. en las inmediaciones de la calle 85-87 con carrera 46-47, cerca de una estación de servicio y a dos calles de un CAI de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Osorio se encontraba en la camioneta cuando los agresores se acercaron y abrieron fuego. Tras los disparos, los atacantes se marcharon con dirección hacia Puerto Colombia y su identidad continúa desconocida, apuntaron las mismas fuentes.

El alcalde resultó ileso gracias al blindaje del vehículo, pero en el automóvil quedaron visibles impactos de bala en los vidrios y puertas. La presencia del alcalde en una clínica fue mencionada solo como versión preliminar, que reportó su estado de salud como estable, pero la versión consolidada por las otras fuentes es que Osorio no sufrió heridas.

La reacción de las autoridades se produjo de inmediato. La Policía arribó al lugar, revisó cámaras de seguridad y comenzó la recolección de pruebas para identificar a los responsables.

La institución mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el motivo del atentado y no se descarta ninguna línea de investigación.