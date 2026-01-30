Armando Benedetti retó a los medios de comunicación por “hablar mal de él”: “Que lo hagan delante de mí”

El ministro Armando Benedetti aseguró que suelen decir mentiras sobre él y hacer conjeturas sin sustento - crédito Ministerio del Interior

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a las críticas que han surgido en su contra en todo tipo de escenarios, asegurando que no le incomodan los comentarios que suelen hacer sobre él. Aseguró, incluso, que suele provocar ese tipo de señalamientos.

“A mí no me disgusta que hablen mal de mí, a veces lo provoco con intención. Lo único que pido es que lo hagan delante de mí o que yo esté”, señaló el jefe de la cartera.

Afirmó que las personas que hacen comentarios sobre él a sus espaldas incurren en la “cobardía”, refiriéndose específicamente a periodistas y comentaristas de medios de comunicación colombianos, algunos de ellos radiales. A su juicio, algunos de esos comunicadores y panelistas se alejan de su labor periodística de informar con la verdad.

“Lo otro es simple y llanamente cobardía que se da sobre todo entre algunos comentaristas de radio, casi siempre de Blu, y de algunos periodistas que ya no volvieron a informar, sino a comentar chismes con el hígado y armando conjeturas”, detalló el ministro.

El curioso video de Benedetti en el que lanzó pullas a la prensa

En un video que publicó en su cuenta de TikTok recientemente, hizo una crítica similar dirigida a la prensa. En la grabación afirmó que suelen involucrarlo falsamente en todo tipo de escándalos y chismes, estrategia que, presuntamente, respondería a la necesidad de los medios de acaparar audiencia.

“A Benedetti siempre lo quieren meter en todo. Lo meten en cualquier escándalo porque eso les da rating, les da like. Benedetti está por todos lados, bajo ataque y con calumnias, sobre todo por aquellos periodistas que andan diciendo: ‘Es que lo llamo porque estoy investigando’. Mentiroso, mentirosa, no estás investigando, solamente estás sacando confituras, te estás llenando de chismes, solamente es un chisme que te están echando”, precisó el jefe de la cartera en la grabación.

Advirtió que la información que sale en la prensa sobre él, aunque podría no ser cierta, sí es replicada por la ciudadanía. Ha identificado esa tendencia en su oficina y en el Palacio de Justicia, donde se ha percatado de personas que repiten los señalamientos que surgen en su contra.

“Siempre hay un bobo que anda repitiendo chismes de un lado para otro de Benedetti y lo meten en todos los chismes, en todos los cuentos. Ahora sí entiendo al presidente (Gustavo) Petro”, aseguró el ministro del Interior.

En consecuencia, expresó su solidaridad con el primer mandatario, que, a su juicio, ha sido blanco de información aparentemente inventada por los medios de comunicación que tienen una línea editorial de derecha y por empresarios y ciudadanos de “la clase alta”.

Benedetti llamó “lavaperros” a un periodista

En enero de 2026, Benedetti cuestionó directamente a un periodista de Barranquilla (Atlántico) por hacer señalamientos en su contra. En el comentario que publicó en su cuenta de X aseguró que se trata de un comunicador de nombre francés que, se presume, sería Jean-Pierre Serna.

El periodista publicó un video haciendo múltiples aseveraciones contra el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, y contra el jefe de la cartera. “Petro destila odio, pero Barranquilla vuela. Esta es la razón del ataque contra los Char. Barranquilla no necesita que la recuperen porque no está perdida. Está creciendo, avanzando y mostrando resultados concretos. Mientras desde Bogotá se lanzan insultos y resentimiento, el verdadero problema para Petro y Benedetti no es electoral”, señaló.

El ministro calificó al comunicador de ser un seudoperiodista que, a su juicio, demostró que la oposición está asustada. “Qué lástima que la carrera de uno tenga que ser de lavaperros pago. Está tan mal hecho el video que estoy seguro que su amo no estuvo al tanto de esa difusión”, escribió Benedetti.

