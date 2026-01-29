Colombia

Susana Gómez aclaró cómo le gusta más Maluma: ¿con barba o sin barba?

La pareja del artista ha mantenido un perfil bajo, aunque siempre lo acompaña en cada etapa de su vida

La pareja del artista no quería responder, pues considera que se ve guapo de las dos maneras - crédito marianoosoriooficial / TikTok

Maluma es uno de los artistas del género urbano más queridos de Colombia, pues sus canciones han acompañado muchas celebraciones, despechos y demás etapas de sus seguidores, así que millones de personas siguen de cerca su carrera y lo que comparte a nivel personal a través de las diferentes plataformas digitales.

Durante el 28 de enero de 2026, el artista celebró su cumpleaños número 32, rodeado de sus familiares, amigos y la compañía que no podía faltar: Susana Gómez, su pareja, que lo ha acompañado en sus diferentes etapas y es conocida en redes sociales como “la esposa del novio de sus seguidores”, como ellos mismos la llaman.

La presencia de su pareja no pasó desapercibida en el evento, pues Maluma le dedicó unas palabras de reconocimiento a Susana Gómez, madre se su hija, Paris, que nació el 9 de marzo de 2024.

“Gracias a todos por estar aquí, hoy vamos a pasarla chimba, siento que la noche apenas está empezando, yo sé que es miércoles y que muchos quieren cuidar el chorrito, el hígado, yo no… Gracias a mi familia que está acá, a mi mujer, que no nos hemos casado, pero es mi esposa. Mi amor, te amo, gracias por darme una niña maravillosa, qué lindo compartir contigo, qué lindo construir contigo, ojalá que sean muchos hijos más”, afirmó el cantante durante la celebración, demostrando el gran cariño que siente por su compañera de vida.

El drástico cambio de look
El drástico cambio de look sorprendió a sus seguidores y su esposa no dudó en reaccionar - crédito Colprensa / Redes sociales / pngtree

El ‘look’ de Maluma

Uno de los aspectos que más llamó la atención en la velada fue el cambio de estilo del artista, al que sus fanáticos están acostumbrados a ver con barba. Sin embargo, el famoso reapareció sin una de sus principales características, por lo que no dudó en preguntarle a sus seguidores cómo lo preferían en medio de la transmisión que estaba haciendo a través de sus redes sociales.

Durante un live se cuestionó a Susana sobre el cambio de look del artista: “Una pregunta seria. ¿Te gusta este flow o mejor con la barba? ¿Flow, barba o no barba?“.

Ella no dudó en responder que de las dos maneras le gustaba su pareja, mientras lo miraba con amor. Pero ante la insistencia de Maluma, Susana dijo que sin barba lucía muy bien. En medio de la conversación, la pareja intercambió miradas y besos que sus seguidores no dudaron en captar en cámara.

Maluma sorprendió a sus seguidores
Maluma sorprendió a sus seguidores al iniciar el año con un drástico cambio de imagen - crédito @maluma @dra_elizabeth_arroyave_p/ Instagram

Entre las respuestas más destacadas de los internautas por este cambio de look se encuentran: “Te ves lindo y muy guapo de las dos maneras, pero sin barba te quitas muchos años de encima”, “Sin barba toda la vida”, “De cualquier forma ese hombre es bello” y “Con lo que quiera, es perfecto”.

En medio de las reacciones, otros usuarios de las plataformas no dudaron en resaltar que Susana Gómez tenía mucha suerte al ser la pareja del amor platónico de varias generaciones y dejaron comentarios como: “¿Cómo rezaría Susana?“, atribuyéndole a una fuerza divina el hecho de estar con el artista. Este cuestionamiento fue apoyado por otra persona que indicó: “La favorita de Dios”.

La pareja recibe comentarios en
La pareja recibe comentarios en redes sociales, algunos de apoyo y otros de críticas, aunque en gran medida son apoyados por los internautas - crédito Ronda Churchill/REUTERS

Asimismo, hubo algunos que se refirieron a otras figuras del espectáculo para comparar esta pareja, pues consideran que tienen “suerte” de ser las esposas de figuras tan importantes en el área del entretenimiento y el fútbol: “Ella y Georgina, las favoritas de papá Dios”, refiriéndose así a Georgina Rodríguez, la modelo y empresaria que es pareja del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, considerado como uno de los hombres más deseados del mundo para algunas mujeres y hombres.

