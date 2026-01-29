Quedó libre alias El Caballista, señalado de coordinar la fuga de ‘Matamba’ de la cárcel La Picota

Edgar Elicio Munévar Castillo, alias El Caballista, señalado por la Fiscalía como el principal articulador de la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota, quedó en libertad por vencimiento de términos - crédito Fiscalía General

La justicia ordenó la libertad de Edgar Elicio Munévar Castillo, conocido como alias El Caballista, señalado por la Fiscalía como el principal articulador de la fuga de Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba, de la cárcel La Picota, ocurrida en marzo de 2022.

La decisión fue adoptada por jueces de Bogotá tras declararse el vencimiento de términos en el proceso judicial que se adelantaba en su contra, según Semana.

Munévar era considerado una de las piezas clave dentro de la estructura que planeó y ejecutó la evasión del entonces poderoso cabecilla del Clan del Golfo, uno de los hechos más graves registrados en la historia reciente del sistema penitenciario colombiano.

Pese a la magnitud del caso y al volumen de pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación, recuperó su libertad sin que hasta el momento se haya proferido una sentencia.

Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba, cabecilla del Clan del Golfo, se fugó de la cárcel La Picota en marzo de 2022 y fue abatido meses después en una operación militar - crédito Colprensa

De acuerdo con el ente acusador, alias El Caballista fue el responsable de coordinar la planeación logística del escape, una operación que se estructuró desde el interior del penal y que involucró a funcionarios públicos y civiles.

La investigación estableció que Munévar se encargó de reclutar a los participantes, gestionar los vehículos utilizados, definir las rutas de traslado y organizar el pago de sobornos para facilitar la salida de “Matamba” de La Picota.

En el marco del proceso judicial, las autoridades adelantaron la incautación de nueve bienes vinculados a Munévar, entre ellos cuatro propiedades rurales, tres urbanas y dos vehículos de alta gama, avaluados en más de 2.700 millones de pesos.

Los activos, ubicados en Bituima (Cundinamarca), Flandes (Tolima) y Bogotá, quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como parte de las medidas cautelares ordenadas por la Fiscalía.

Durante los procedimientos de captura, a “El Caballista” también le fueron decomisados más de 7,3 millones de pesos en efectivo y tres armas de fuego. Una de ellas contaba con un permiso presuntamente irregular, pues la investigación determinó que Munévar nunca trabajó como escolta en la empresa de seguridad privada vinculada al documento, lo que reforzó las sospechas sobre el origen ilícito de su armamento y sus actividades.

La cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, fue escenario de la fuga de alias Matamba en 2022, uno de los episodios más graves del sistema penitenciario colombiano - crédito Jimmy Nomesqui/Infobae

Según la reconstrucción de los hechos, el plan de fuga se ejecutó la noche del 17 de marzo de 2022. Ese día, Munévar habría contactado y pagado a Manuel Antonio Castañeda Bernal, exintegrante de la Policía Nacional conocido como el “narcochofer”, para que facilitara una camioneta de alta gama y apoyara el traslado de Matamba.

El grupo se reunió en el barrio Normandía, en el occidente de Bogotá, y posteriormente se dirigió al relleno sanitario Doña Juana, donde recogieron al narcotraficante tras su salida del penal.

El recorrido continuó hacia una finca ubicada en Doradal, Antioquia. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, existe abundante material fílmico que permitió reconstruir el trayecto completo, evidenciando el nivel de planeación y coordinación del escape, así como la participación activa de El Caballista en el traslado del jefe criminal.

Dentro del mismo proceso judicial figura el capitán de la Policía Nacional Luis Eduardo Duque Casas, quien había quedado en libertad desde septiembre del 2025, también por vencimiento de términos.

El capitán de la Policía Nacional Luis Eduardo Duque Casas, implicado en la fuga de alias Matamba, había recuperado su libertad desde septiembre pasado, también por vencimiento de términos - crédito Fiscalía General

El oficial es señalado de haber facilitado un vehículo oficial para permitir el desplazamiento de los involucrados entre Bogotá y la región del Magdalena Medio, bajo la fachada de un operativo de seguridad para un empresario ganadero, con el fin de evitar controles y dar apariencia de legalidad al traslado.

La Fiscalía imputó tanto a Munévar como a Duque Casas los delitos de concierto para delinquir agravado y fuga de presos, cargos que ninguno aceptó.

No obstante, el avance del proceso se vio afectado por los plazos legales, lo que derivó en decisiones judiciales que permitieron la salida de prisión de los principales sindicados sin que se haya producido una condena.

Además de su presunta participación en la fuga, alias El Caballista es señalado de mantener vínculos con el Clan del Golfo y de estar al servicio de estructuras dedicadas al narcotráfico, oficinas de cobro y robos de alto impacto, con supuestas conexiones con cabecillas de esa organización criminal como Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, y alias Rambo.