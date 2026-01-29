Presidente de la Cidh aseguró que Colombia se ‘rajó’ en equidad, tras informe sobre violencia: “Es el país más desigual de las Américas”

El comisionado y relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Luis Caballero, habló de los retos para Colombia en materia de igualdad - crédito Carlos Ortega/EFE

Después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) presentara su más reciente informe de derechos humanos y violencia en Colombia, José Luis Caballero Ochoa, presidente de la Comisión, entregó peores noticias.

De hecho, el documento presentado en las últimas horas contiene 57 recomendaciones al Estado colombiano para reducir la desigualdad en Colombia y avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, después de que Caballero confirmara que es uno de los países más desiguales del mundo.

“Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo, donde la acumulación de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales han perpetuado la exclusión de grupos históricamente marginados”, afirmó el presidente de la Cidh en diálogo con la revista Cambio.

De hecho, el directivo aseguró que el país se ‘rajó’ en materia de reconocimiento de poblaciones, lo que las sometería a mayores vulneraciones, especialmente en territorios de extrema violencia por presencia de grupos armados.

La CIDH advierte que Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo - crédito Carlos Ortega/EFE

“La persistencia de estas desigualdades, junto con el limitado reconocimiento simbólico de las poblaciones expuestas a vulnerabilidad, refuerzan la exclusión de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas, así como mujeres, niñas, niños, adolescentes y víctimas de desplazamiento forzado”, apuntó Caballero Ochoa.

El relator detalló que la ausencia prolongada del Estado en distintas regiones permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que controlan la vida cotidiana de muchas comunidades en Colombia.

“Con el histórico enfoque militarista de la guerra contra las drogas, el Estado ha sido actor clave en la perpetuación de este orden violento”, indicó el presidente de la Cidh a Cambio.

“La prioridad es el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Paz”, destacó, al tiempo que advirtió sobre demoras en temas como la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

Sobre la agenda de derechos humanos, Caballero Ochoa sostuvo: “La Comisión no hace una evaluación de un programa de gobierno específico, sino que saluda las iniciativas que puedan construir la paz y da recomendaciones sobre los estándares de derechos humanos”.

Argumentó que la creación de paz verdadera implica “la inclusión de personas y colectivos tradicionalmente marginados, y en cómo se recuperan esos grupos para el desarrollo sostenible en el marco del Estado constitucional democrático y de derecho”.

“El derecho a la educación, a la cultura, a la salud, a la vivienda, al agua potable, al medioambiente sano, son fundamentales”, remarcó.

Caballero Ochoa recalcó que resulta esencial evitar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados e intervenir en la recuperación de quienes han sido atrapados por la criminalidad.

José Luis Caballero Ochoa, presidente de la CIDH, resalta la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz y reforzar la inclusión de grupos marginados -crédito EFE

“Fue muy oportuno que la Comisión viniera ahora a recordarle a Colombia que hay una perspectiva de Estado, y a la sociedad colombiana que también puede exigir a los actores políticos una visión de largo plazo. Los actores políticos y quien asuma el poder público, más allá de sus tendencias partidistas o de gobierno, deben tener proyectos alineados con el interés de Estado y la Constitución y tratados internacionales”, señaló Caballero al diario nacional.

Consultado sobre el ambiente político y electoral, Caballero Ochoa advirtió que el país no debe abandonar la ruta del Acuerdo de Paz ni desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Las candidaturas pueden formular programas dedicados a ciertos sectores y dirigirse a sus electores, pero la Cidh debe mantener su mandato con independencia de las posiciones políticas para respaldar el mandato del Estado. Hay puntos que no pueden retrotraerse, hay un mínimo de protección a los derechos y un mínimo del Estado Democrático de Derecho”,comentó el dirigente.

Al referirse a las 57 recomendaciones de la Cidh, expresó: “Los ejes centrales están en las primeras recomendaciones de seguir con el proceso de paz y el diálogo con actores armados; la primera, de hecho, apuesta por un diálogo nacional. Es muy oportuno que la Comisión abra el informe así porque esto puede ayudar a la sociedad colombiana a construir acuerdos y eliminar la polarización”.

En cuanto a la política antidrogas, Caballero Ochoa insistió en que la estrategia del Gobierno nacional debe estar enfocada en erradicar la desigualdad y así dar nuevas oportunidades a los jóvenes vulnerables que son los más expuestos al consumo.

“La política de atender las causas de la desigualdad, las causas que llevan a los jóvenes a la drogadicción, y las causas que pueden atraer a jóvenes a la criminalidad organizada, así como la impunidad y la violencia institucional, deben tener prioridad. No basta con atacar cabecillas del narcotráfico ni pensar que solo con más cárcel y más penas se resolverá el problema”, señaló Caballero a Cambio.

La CIDH señala demoras críticas en la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia - crédito Bienvenido Velasco/EFE

Agregó que la Cidh prepara una nueva resolución sobre crimen organizado y derechos humanos, “con directrices y recomendaciones para atender el tema de la seguridad humana de manera eficaz y con perspectiva de derecho”.

El monitoreo regional ocupa también un lugar central en la agenda de la Cidh. “La Comisión se ha expresado ampliamente sobre la situación de Venezuela y ha reforzado el monitoreo desde las elecciones de 2024”, explicó.

Caballero Ochoa detalló que la Comisión ha emitido más de cincuenta medidas cautelares sobre violaciones de derechos humanos en el contexto electoral y mantiene un mecanismo de seguimiento para Venezuela, en contacto continuo con la sociedad civil.

En diálogo con Cambio, el presidente de la Cidh confirmó la solicitud vigente para realizar una visita oficial a Venezuela tras la operación de Estados Unidos del 3 de enero. “Acabamos de hacer un pronunciamiento sobre la incursión de Estados Unidos a territorio venezolano y la sustracción del expresidente Maduro y de su esposa. Después de la reflexión, la Comisión reitera su solicitud de visita”.

Sobre la liberación de presos políticos, agregó: “Lo saludamos. Hicimos pronunciamiento y nos pareció muy importante porque era una cuestión que la Comisión había estado observando”.