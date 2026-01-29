Por qué está haciendo tanto frío y lloviendo tan fuerte en Bogotá: esto explica el Ideam

El Ideam reporta una inusual combinación de bajas temperaturas, humedad elevada y nubosidad constante en Bogotá durante enero - crédito Idiger

Aunque enero suele traer días secos y soleados a la Sabana de Bogotá, la ciudad enfrenta este año un comportamiento atípico con bajas temperaturas, alta humedad y continuos episodios de nubosidad.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) atribuye este cambio al ingreso de humedad desde el sur y el oriente del país, una alteración del patrón atmosférico que ha sorprendido a los habitantes de la capital y que se refleja en lluvias poco comunes para la temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La entidad mantiene bajo observación esta dinámica para establecer cuánto tiempo persistirá este panorama en Bogotá y los municipios cercanos.

El registro meteorológico confirma la magnitud de la variación. En la estación ubicada en el Aeropuerto Internacional El Dorado, los registros de los últimos cinco días documentan un rango de temperaturas entre 8,4°C y 22,2°C, lo que evidencia una marcada oscilación térmica.

Estos valores, significativos para la época, muestran cómo la presencia de nubes densas y las precipitaciones han empujado las temperaturas a mínimos poco habituales, cortando rápidamente los ascensos térmicos diarios.

El Ideam señala que este descenso se intensifica durante los momentos de lluvia, reforzando la percepción de frío entre la población.

Las lluvias registradas en la Sabana de Bogotá rompen el comportamiento típico de días secos y soleados característico de la temporada, según el Ideam- crédito Ideam

Según explicó el meteorólogo de turno de Ideam, Mirovan Sverko Navarrete, al diario El Tiempo, el fenómeno tiene causas bien identificadas: “La persistente nubosidad sobre Bogotá proviene de la entrada de humedad desde sectores del sur y oriente del territorio nacional”.

Esta masa de aire húmedo, guiada por una configuración inusual de la circulación atmosférica, modificó el comportamiento típico de la atmósfera para estas fechas, facilitando la formación de espesas coberturas nubosas.

El resultado inmediato es la reducción en la exposición directa a la radiación solar, lo que impide la elevación normal de la temperatura durante el día. Además, la humedad sostenida favorece lluvias en distintos puntos de la Sabana, condición que, al repetirse, baja la sensación térmica y mantiene la ciudad en un ciclo persistente de frío y cielos encapotados.

Esta alteración no corresponde a la típica temporada de lluvias en Colombia, convirtiéndose en una anomalía que el Ideam sigue analizando para determinar la posible duración de la inestabilidad, según detalló el meteorólogo.

El Ideam pronostica patrones irregulares de lluvias y posibles transiciones entre fenómenos climáticos

El Ideam prevé lluvias más intensas para Colombia entre mayo y julio, afectando especialmente las regiones Pacífica, Andina y algunos sectores de la Amazonía - crédito Idiger

Aunque el trimestre entre enero y marzo marca una transición hacia condiciones climáticas neutras en Colombia, el país se prepara para un mayo-julio con lluvias aún más intensas en regiones como la Pacífica, Andina y algunos sectores de la Amazonía, de acuerdo con el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El organismo no descarta que subsistan efectos residuales de La Niña en el arranque del trimestre marzo-mayo, lo que podría alargar el periodo de precipitaciones extraordinarias.

Además, advierte que el segundo semestre podría estar marcado por el retorno de El Niño, aunque enfatiza la incerteza asociada al pronóstico debido al elevado margen de error de los modelos actuales.

En el análisis de mediano plazo, el Ideam estima que mientras febrero mantendrá precipitaciones por debajo o dentro del promedio en la mayoría del territorio, marzo se consolidará como el mes con el mayor pico lluvioso del trimestre, particularmente en la región Andina.

La institución señala que las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y casi toda la Amazonía afrontarán déficits leves o moderados de lluvias en febrero, mientras que la región Pacífica y el archipiélago de San Andrés y Providencia no experimentarán variaciones significativas en este periodo.

Proyectando hacia el trimestre mayo-julio, el Ideam prevé un incremento adicional de lluvias en la región Pacífica, la Andina y ciertos puntos de la Amazonía, mientras que tanto el restante de la Amazonía como el Caribe sufrirán una disminución de las precipitaciones.

Según el informe, las intensas lluvias de enero no pueden atribuirse a un solo fenómeno. Cristian Arango, coordinador del Grupo de Análisis y Pronóstico del Tiempo del Ideam, afirmó en el reporte que citó La República que “en efecto, enero ha presentado excesos de lluvia en gran parte del país. Los mapas de anomalías, con datos preliminares, muestran que estas precipitaciones pueden superar 70% en algunos lugares”.

El informe del Ideam advierte sobre posibles efectos residuales de La Niña en el trimestre marzo-mayo, prolongando el periodo de lluvias extraordinarias en varias regiones - crédito Juan Páez/Colprensa

El organismo detalló que la causa de la persistencia de lluvias inusuales responde a la complejidad de la atmósfera. Por un lado, explica Arango, se han detectado alteraciones en los vientos de las capas altas y medias, alejándose del patrón típico de enero, mientras que en las capas bajas los vientos han permanecido débiles, lo que facilita el ingreso de humedad proveniente de la Amazonía.

Las lluvias del inicio del año también han coincidido con una fase convectiva de la onda Madden-Julian (MJO), que intensifica la formación de nubosidad asociada a aguaceros de gran volumen.

La estacionalidad de las precipitaciones varía según la región. Arango detalla que en la región Andina el régimen de lluvias es bimodal: la primera temporada lluviosa comienza en la segunda mitad de marzo y se extiende hasta inicios de junio.

En el Caribe, el primer pico de lluvias ocurre desde la segunda semana de abril hasta la primera de junio, mientras que el segundo, de mayor intensidad, tiene lugar de la primera semana de septiembre a la de diciembre.

En la región Pacífica, los menores registros de precipitaciones corresponden al periodo enero-marzo. Por su parte, en la Orinoquía, la temporada alta inicia a finales de marzo y se prolonga hasta noviembre. Finalmente, para la Amazonía, enero y febrero son los meses más lluviosos en las zonas al sur de la línea ecuatorial.