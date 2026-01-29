Colombia

Accidente aéreo de Satena en Norte de Santander: así se recuperan los cuerpos de las 15 víctimas

El operativo conjunto involucra apoyo psicológico y acompañamiento social a los allegados, mientras sigue la solidaridad nacional y política

El puesto de mando unificado
El puesto de mando unificado coordina las acciones para localizar y trasladar a quienes fallecieron en el siniestro, mientras los equipos de investigación trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y brindar acompañamiento a las familias - crédito Gobernación de Santander

Las autoridades han iniciado labores para recuperar los cuerpos de las 15 víctimas del accidente aéreo del avión HK4709 de Satena en Norte de Santander.

La operación está coordinada por un Puesto de Mando Unificado que integra autoridades nacionales y departamentales.

En el operativo participan el Ejército, la Policía y el CTI de la Fiscalía, coordinando tanto la recuperación de los cuerpos como las primeras fases de la investigación. Las acciones arrancaron el jueves 29 de enero en la mañana, poco después del siniestro.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, señaló a Semana que la labor del Puesto de Mando Unificado busca unir esfuerzos institucionales y garantizar la cooperación.

El capitán Miguel Vanegas Baquero,
El capitán Miguel Vanegas Baquero, piloto del avión siniestrado, acumulaba más de 10.000 horas de vuelo sin incidentes previos - crédito X

“Desde el PMU se va a coordinar todas las acciones. No solamente es la parte de ayudar al rescate de los cuerpos de los familiares, sino la investigación que harán las demás autoridades”, afirmó el mandatario.

Villamizar indicó que es necesaria la colaboración estrecha entre el Ejército y la Policía para acceder al lugar del accidente y avanzar tanto en el rescate como en la investigación. Por el momento, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y aún no han determinado la causa del siniestro.

El mayor general Óscar Zuluaga, presidente de Satena, detalló al medio mencionado que la compañía mantiene contacto permanente con las familias de los afectados. También subrayó la importancia del acompañamiento psicológico y la orientación en este periodo. El levantamiento de los cuerpos está a cargo del CTI de la Fiscalía, en coordinación con las demás autoridades competentes.

Entre los fallecidos se encuentra Diógenes Quintero, representante del Partido de la U, figura pública de la región. Lo acompañaban un asesor y un candidato al Congreso, por lo que han aumentado los homenajes y muestras de reconocimiento en el ámbito político y social.

El Congreso de la República evalúa las honras fúnebres para el parlamentario, mientras sus familiares definen los detalles de la despedida.

Así quedó la aeronave siniestrada en la que habrían muerto sus 15 pasajeros - crédito @alejand01676940/X

Tras el accidente, las manifestaciones de condolencia se multiplicaron. Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, lamentó la muerte de los pasajeros en un mensaje especial para Quintero, destacando su compromiso con la paz y el desarrollo del Catatumbo. Diversos sectores sociales han expresado solidaridad con los allegados de todas las víctimas.

Satena reiteró su compromiso con las familias y aseguró que mantiene una colaboración activa y transparente con las autoridades a lo largo de todo el proceso.

Y es que las tareas de recuperación de cuerpos del 28 de enero enfrentaron obstáculos debido a las condiciones climáticas adversas y la topografía abrupta de la zona. Los equipos de rescate, junto con campesinos de la vereda Curasica, solo pudieron extraer seis cuerpos antes de la llegada de la noche; los demás quedaron en el filo de la montaña.

Habitantes, autoridades y personal de emergencias participaron en la búsqueda y el rescate en la montaña. Ascanio indicó que los vecinos acudieron al sitio del accidente poco después del siniestro, con la expectativa de hallar sobrevivientes. El terreno abrupto y la presencia constante de niebla dificultaron la operación, que se extendió hasta la noche.

Se difunden imágenes del interior del avión accidentado de Satena: Así era

Un video grabado por un pasajero ofrece las últimas imágenes del interior del avión de Satena antes del accidente que causó la muerte de 15 personas en Norte de Santander. Las autoridades localizaron la aeronave en la tarde del 28 de enero, tras perder contacto cuando cubría la ruta Cúcuta-Ocaña.

La difusión del video, divulgado en redes sociales, revela escenas previas al despegue: las hélices del Beechcraft 1900 con matrícula HK4709, operado por Searca, giraban mientras los pasajeros y dos pilotos se preparaban para el vuelo.

El hallazgo se produjo luego de una exhaustiva búsqueda en la región, después de que se interrumpiera la comunicación con el avión que había partido del Aeropuerto Internacional Camilo Daza.

La grabación, compartida públicamente, muestra a cuatro pasajeros y a los tripulantes dentro de la nave, brindando una perspectiva inédita de los momentos previos a la tragedia.

