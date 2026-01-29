Ariadna Gutiérrez deslumbró en la Semana de la Alta Costura de París: “Un sueño al que nunca me acostumbraré”

La sincelejana apareció por cuarta vez en su carrera en la Semana de la Alta Costura de París - crédito @gutierrezary/Instagram

La modelo colombiana Ariadna Gutiérrez participó en la Semana de la Alta Costura de París al lucir dos atuendos de la colección Primavera-Verano 2026 del diseñador francés Stéphane Rolland.

La exvirreina universal de la belleza desfiló en el histórico Cirque d’Hiver, escenario de una de las pasarelas más relevantes de la temporada, luciendo los atuendos ante personalidades de la industria y medios de comunicación especializados.

“Cuarta vez desfilando en alta costura, un sueño al que nunca me acostumbraré. Empiezo el año agradecida y orgullosa”, expresó la sincelejana en su cuenta de Instagram. Cabe señalar que su más reciente desfile en la capital francesa tuvo lugar en julio de 2025, cuando trabajó con Rolland y el libanés Tony Ward,

Ariadna lució dos atuendos durante la pasarela. El primero fue una capa larga de tono marfil con textura satinada y detalles de brillo sutil. El diseño presentaba hombros estructurados y un escote profundo, complementado con un top transparente que se adhiere al cuerpo, destacando por sus líneas verticales y la caída elegante de la capa. El look se completa con un collar largo y llamativo que aporta un toque de sofisticación, mientras que el peinado recogido resaltó la estructura del conjunto y el porte de la modelo.

El otro diseño que lució fue un conjunto en satén negro, compuesto por un pantalón de corte amplio y un saco de hombros estructurados. El saco, de escote profundo y sin prenda interior visible, presenta detalles geométricos en tonos oscuros y sutiles acentos en rojo, lo que aporta contraste y modernidad al diseño, destacando por su silueta definida y acabado minimalista.

Ariadna Gutiérrez lució dos atuendos en el desfile del diseñador Stéphane Rolland - crédito @gutierrezary/Instagram

Según reportó Fashion Network, la propuesta de Rolland se inspiró en Yoyo, película de 1965 de Pierre Étaix, que cuenta la historia de un rico hastiado del dinero que se une al circo. Con eso en mente ideó lo que fue definido por el portal como un “chic escultórico y expresionista”, en el que predominaron los vestidos cortados en espirales de satén duchesse y seda gazar. Por ese motivo el protagonismo se lo llevaron los pantalones bombachos, las faldas burbuja y el uso de túnicas cubiertas con acentos sutiles.

Ariadna Gutiérrez desmintió rumores de embarazo

Ariadna Gutierrez poses during a photocall for guest arrivals at the amfAR Gala Cannes 2024 in Antibes, France, May 23, 2024. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Esta representa la primera aparición de alto perfil para la sincelejana en 2026, luego de cerrar el año anterior con rumores de un embarazo difundidos por el programa En casa con Telemundo, que dio la supuesta exclusiva de que la modelo estaba esperando un bebé.

“Llegó el momento de soltar la gran bomba aquí en exclusiva —creo que vamos a ser uno de los primeros medios en decirle esta noticia— y es que una fuente muy cercana nos reveló que Ariadna Gutiérrez presuntamente podría estar embarazada”, dio a conocer la presentadora Chiky Bombom.

Este anuncio vino motivado, según el presentador Carlos Adyan, debido a “su ausencia en las redes sociales”, tomando como referencia una imagen en la que aparecía acariciándose el abdomen de manera sutil.

Sin embargo, un día después, el mismo programa dio a conocer que la exvirreina universal se puso en contacto con el programa y negó que estuviese embarazada. Los mismos presentadores dieron a conocer la rectificación.

“Ella se comunicó con nosotros directamente y dijo: ‘No estoy embarazada’”, compartió Adyan al aire. Los propios conductores del espacio revelaron que la fuente que les brindó la falsa primicia fue una expareja de Ariadna, aunque sin detallar cuál de todas ellas.

“Hablamos de la ‘fuente’ y ella sí quiere responsabilizar a su expareja, que es quien está rondando estos rumores y fue como llegó a nosotros, a Chiky particularmente”, precisó Adyan. “¿Qué ganan con esparcir estos rumores así tan falsos, tan delicados?”, se preguntó la también presentadora Aleyda Ortiz al aire.