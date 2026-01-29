Colombia

Álvaro Uribe volvió a despacharse contra Iván Cepeda y lo asoció con Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro: “Quiere estatismo”

En su correría por el país, esta vez desde Pasto (Nariño), el ex jefe de Estado profundizó en sus señalamientos contra el senador del Pacto Histórico, al que considera una amenaza para el futuro de los colombianos, por su visión económica y política afín a las dictaduras de Cuba y Venezuela

Guardar
Durante un evento en Nariño, el expresidente defendió la necesidad de fortalecer el sector privado para la creación de empleo en Colombia y propuso una 'economía fraterna' como alternativa al 'odio de clases' que promueve su opositor - crédito @cedemocratico/X

Como parte de la andanada contra el candidato del oficialismo, el senador Iván Cepeda, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez elevó el miércoles 28 de enero de 2026 el tono de sus críticas contra el congresista y, a la par, salió en respaldo a la aspiración de la congresista Paloma Valencia: que hará parte de La Gran Consulta por Colombia, que se llevará a cabo el 8 de marzo, y en la que el Centro Democrático se jugará su continuidad en la contienda presidencial.

Desde Pasto, en donde continuó con su correría por diferentes parajes del país, Uribe Vélez sostuvo que Cepeda representa un proyecto político alineado con los modelos de los dictadores Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, al asegurar que “quiere estatismo”. Así prosiguió con sus recurrentes señalamientos contra el congresista del Pacto Histórico, con el que, además de diferencias políticas, tiene también profundos desencuentros personales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exmandatario cuestionó de forma directa la posición política de Cepeda y su relación con líderes históricos de la izquierda latinoamericana. “¿Por qué le gusta tanto a Cepeda congraciarse con Fidel Castro? No sé por qué le gusta tanto a Cepeda congraciarse con Chávez y con Maduro. Cinco generaciones de cubanos maltratadas. Diecisiete mil presos políticos torturados en Venezuela. Derrochada y robada la bonanza petrolera", advirtió el exgobernante en el evento.

La confrontación mediática entre el
La confrontación mediática entre el expresidente Álvaro Uribe y el senador y candidato Iván Cepeda está en su punto más álgido - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

Al mismo tiempo, el ex jefe de Estado resaltó cómo la pobreza ha aumentado, según sus cifras, al 40%. “Eso es lo que quieren: estatismo, estatismo”, remarcó el exmandatario, que contrastó la visión de Cepeda con la de la senadora Paloma Valencia, candidata de su partido, el Centro Democrático. “Es todo lo contrario. Paloma es un concepto puro de la democracia. Paloma es un compromiso con los problemas sociales, un compromiso con el emprendimiento”, acotó.

Las críticas de Álvaro Uribe al modelo económico y advertencias sobre empleo

En su discurso, advirtió sobre el impacto que tendrían las políticas de Cepeda y el Gobierno en la economía nacional. “Uno de los problemas que nosotros estamos viendo en Colombia es que la ilusión de los trabajadores, con el aumento del salario mínimo y de los recargos, puede morirse, ser en vano, porque en el país hoy no hay condiciones para que el sector privado invierta, para que el sector privado crezca, para que el sector privado genere nuevos empleos”, declaró.

El expresidente Álvaro Uribe ha
El expresidente Álvaro Uribe ha acompañado a la senadora Paloma Valencia en su gira nacional, de cara a La Gran Consulta por Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

Y también se refirió a la visión económica de su partido. “Para nosotros, la economía tiene que ser fraterna, varias veces hablé de ese tema cuando me atreví a motivarlo ante los colombianos con Franco Salazar Bucheli, cuyo recuerdo hoy me emociona aquí en su tierra”, afirmó el exgobernante, que continúa haciendo énfasis en toda clase de denuncias contra la campaña de Cepeda, al que considera como el gran rival de esta contienda electoral.

El pasado 25 de enero, el exmandatario aseguró haber recibido comunicaciones de ciudadanos en Arauca sobre presuntas presiones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para favorecer a Cepeda en las urnas. “Su queja es que, además de que los tienen extorsionados permanentemente, amenazados de muerte, el ELN ahora les exige que tienen que votar por Iván Cepeda”, afirmó el líder del Centro Democrático, en un video publicado en sus redes sociales.

El expresidente denunció que, según comunicaciones de ciudadanos, el grupo guerrillero ELN está obligando a los habitantes de Arauca a votar por el senador Cepeda, además de extorsionarlos y amenazarlos - crédito @alvarouribevel/X

De hecho, el expresidente vinculó estos hechos con episodios electorales previos, que tuvieron en el centro de la tormenta mediática. “Entonces, hace cuatro años, el candidato le impuso el Pacto de la Picota”, afirmó el exmandatario en su mensaje, con lo que reafirmó lo que había adelantado un día antes, el 24 de enero, durante la convención nacional del Centro Democrático, que se efectuó en Bogotá, y en la que se reafirmó el apoyo a Valencia.

En efecto, durante el citado evento, argumentó que bajo el liderazgo de Cepeda el país no superaría la economía ilegal de la droga. “Ninguna esperanza tiene Colombia de que con Cepeda el país pueda salirse de la economía venenosa de la droga. Ninguna esperanza”, dijo el exjefe de Estado, en afirmaciones que han sido apoyadas por Valencia, como se vio en Pasto, en el que calificó a Cepeda y los movimientos de izquierda que lo secundan como “carnívoros”.

Temas Relacionados

Álvaro UribeIván CepedaPacto HistóricoNicolás MaduroHugo ChávezFidel CastroCentro DemocráticoUribe y CepedaElecciones presidenciales 2026Elecciones 2026 ColombiaElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Presidente de Satena se pronunció tras accidente de aeronave en el que murieron 15 personas: inició el levantamiento de cuerpos

Entre las víctimas hay tres políticos: el representante a la Cámara Diógenes Quintero, el candidato Carlos Salcedo Salazar y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco

Presidente de Satena se pronunció

Luis Alfonso alarmó a sus seguidores al mostrar que estuvo en el hospital: esto fue lo que le pasó

El artista compartió detalles del procedimiento que le realizaron en el centro médico

Luis Alfonso alarmó a sus

Gobierno Petro confirmó investigación para determinar las causas de accidente aéreo en Norte de Santander: “Hay algunas hipótesis”

María Fernanda Rojas Mantilla, ministra de Transporte, remarcó la importancia de mantener el “aplomo” institucional y permitir que la información sea filtrada antes de difundir cualquier teoría

Gobierno Petro confirmó investigación para

La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

El último equipo del mediocampista fue el León de México y aún está a la espera de su fichaje

La historia oculta: James Rodríguez

Diógenes Quintero estuvo a punto de no abordar la aeronave de Satena: su agenda había retrasado la llegada al aeropuerto

La tragedia ocurrió tras el despegue de una aeronave en la ruta Cúcuta-Ocaña, cuando perdió contacto con la torre de control. La confirmación de su fallecimiento provocó declaraciones de solidaridad en el ámbito político

Diógenes Quintero estuvo a punto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Ariadna Gutiérrez deslumbró en la

Ariadna Gutiérrez deslumbró en la Semana de la Alta Costura de París: “Un sueño al que nunca me acostumbraré”

Luis Alfonso alarmó a sus seguidores al mostrar que estuvo en el hospital: esto fue lo que le pasó

El cartagenero Hamilton llevará su afrobeats a “El Partido de la Historia” junto a Lionel Messi en Medellín

Alina Lozano y Jim Velásquez son señalados de ser una “pareja falsa” tras su paso por ‘¿Apostarías por mí?’

Karol G le dio un regalo inesperado a sus fanáticos en Provenza: pagó más de $30 millones

Deportes

La historia oculta: James Rodríguez

La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

La reducción de cupos en la Liga BetPlay llegó a la justicia: Acolfutpro interpuso una tutela contra Dimayor

Falcao intercede por la llegada de un talento creativo del fútbol internacional a Millonarios

Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios

Bayern Múnich derrotó al PSV con asistencia de Luis Díaz y avanzó a los octavos de final de la Champions League