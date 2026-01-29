Adamari López recordó su “deliciosa” aventura con un galán colombiano: “A mí me encantó”

Adamari López recordó romance fugaz que tuvo con un reconocido personaje colombiano - crédito adaychiquideshow/Instagram

Adamari López, actriz y presentadora puertorriqueña de amplia trayectoria en televisión hispana, se ha destacado tanto por su carrera artística como por su labor como activista en salud.

Conocida como la “chaparrita de oro”, nació el 18 de mayo de 1971 y ha protagonizado telenovelas, conducido programas de entretenimiento y superado desafíos personales como el cáncer de seno, diagnóstico que recibió en 2005.

A lo largo de su carrera, López se ha consolidado como una de las figuras más queridas en Puerto Rico y Estados Unidos, aunque su vida personal y profesional resulta menos familiar para el público colombiano.

La conductora recordó con emoción la relación - crédito @adamarilopez/Instagram

Sin embargo, la conductora sorprendió recientemente a su audiencia al compartir detalles desconocidos sobre su vida sentimental durante una conversación en el pódcast, que conduce junto a Chiquibaby, que la vinculó fuertemente con el país cafetero.

En esta ocasión, la presentadora de Desiguales dejó de lado las referencias a sus conocidas relaciones anteriores con Luis Fonsi y Toni Costa para hablar de una historia menos pública con un galán de origen colombiano.

Durante el episodio, López relató que mantuvo una relación fugaz con un colombiano, describiendo la experiencia como “deliciosa” y “encantadora”, comparando el momento con la comida típica colombiana.

Aunque evitó mencionar el nombre de su expareja, aclaró que el romance fue conocido públicamente en su momento. Pues bien, López se habría referido a Andrés López, exnarco y escritor de El Cartel de los Sapos.

El recuerdo de esta relación sorprendió a Chiquibaby, que no tenía certeza sobre la difusión pública de ese episodio personal. López reafirmó que el vínculo fue de conocimiento general, aunque prefirió no ahondar en detalles, limitándose a señalar entre risas: “A mí me encantó”.

Adamari López revela inéditos detalles sobre su romance con el colombiano Andrés López en su pódcast junto a Chiquibaby - crédito Redes sociales/X

En el ámbito personal, López estuvo casada con el cantante Luis Fonsi entre 2006 y 2010 y tuvo una relación de diez años con el bailarín Toni Costa, con quien comparte la crianza de su hija Alaïa Costa López. Actualmente, López se encuentra soltera y enfocada en su bienestar físico y el cuidado de su hija, consolidando su imagen como figura pública y madre comprometida.

No obstante, dicho recuerdo desató los comentarios en las redes sociales: “Colombia es Colombia, hay muy buena comida ❤️ mi país jajajjaja" ; “La comida Colombiana y si es de Cali, mejorrrr😏😏😏" ; “😂😂😂😍picarona jaja te gustaron mis paisanos 😂😂😍" ; “😂😂😂 definitivamente y Por eso me mudé a Colombia!" ; “Ta bella adamari si los colombianos son lo mejor de lo mejor atento son detallista pagan si problemas, ahorita ando saliendo con un colombiano y me siento como q soy la novia de Pablo Escobar 😂😂😂 (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

¿Quién es Andrés López?

Andrés López, conocido como alias Florecita, es un exnarcotraficante caleño de 54 años que se convirtió en un testigo clave de la mafia colombiana.

Inicialmente, muchos lo identificaban solo como un cocinero de cocaína, pero su papel fue mucho más relevante: participó en la guerra del narcotráfico de los años 90 y documentó los secretos del bajo mundo criminal.

Su ingreso al narcotráfico comenzó a los 14 años, cuando empezó a trabajar en laboratorios del Cartel de Cali. Con el tiempo, aspiró a controlar su propio laboratorio y formó parte de un círculo de mafiosos protegidos por figuras como los hermanos Rodríguez Orejuela.

Andrés López habría tenido un romance fugaz con Adamari López - crédito AndrésLopezL/Instagram

López fue testigo presencial de reuniones entre capos y terminó colaborando con las autoridades de Estados Unidos tras entregarse en 2001. A cambio de su libertad, pasó 20 meses en prisión y se convirtió en informante de la DEA, revelando datos como la relación de Danilo González, exteniente coronel de la Policía Nacional, con carteles y paramilitares.

Tras mudarse a Miami con sus hijos, López transformó su experiencia en literatura y es autor del libro El cartel de los sapos, obra que inspiró series y películas sobre el narcotráfico colombiano.