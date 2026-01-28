Tras accidente de aeronave de Satena, que no reporta sobrevivientes, políticos expresan consternación y solidaridad: “Fortaleza para las familias”

La Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo del avión Beechcraft 1900 de Satena en La Playa de Belén; los 15 ocupantes fallecieron - crédito redes sociales

La confirmación del hallazgo del avión Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, operado por Satena, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña (Norte de Santander), provocó una oleada de pronunciamientos en el ámbito político del país, sobre todo luego de que la Aeronáutica Civil informó que los 15 ocupantes fallecieron y que las causas del accidente permanecen en investigación.

El avión despegó del Aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 a. m., pero perdió contacto con los radares apenas 12 minutos después; tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 p. m., pero nunca llegó a su destino. Tras varias horas de búsqueda y con la activación de los protocolos por parte de la Aerocivil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, los restos de la aeronave fueron localizados en la tarde del mismo día de la desaparición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, se conoció que el avión se estrelló en una zona montañosa del sector de Curasica, en jurisdicción del municipio de La Playa de Belén, en la región del Catatumbo. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes; en total, viajaban 15 personas, incluyendo 13 pasajeros y 2 tripulantes. Entre ellos se encontraba Diógenes Quintero, representante a la Cámara por las curules de paz, y Carlos Salcedo, candidato a la Cámara de Representantes.

Así quedó la aeronave siniestrada en la que habrían muerto sus 15 pasajeros - crédito @alejand01676940/X

Estos son los nombres de los fallecidos en el accidente de la aeronave:

Pasajeros

María Álvarez Barbosa Carlos M. Salcedo Rolando Peñaloza Gualdrón María Díaz Rodríguez Maira Avendaño Rincón Anayisel Quintero Karen Parales Vera Anirley Julio Osorio Gineth Rincón Diógenes Quintero Amaya Natalia Acosta Salcedo Maira Sánchez Criado Juan Pacheco Mejía

Tripulación

Capitán Miguel Vanegas Capitán José de la Vega

Comunicado de Satena sobre el accidente de una de sus aeronaves que dejó a sus 15 ocupantes muertos - crédito @AerolineaSatena/X

Así reaccionaron los líderes políticos y colectivos ante el siniestro de la aeronave

Ante el siniestro, y dado que entre los ocupantes se encontraban dos líderes políticos, la esfera política no dudó en expresar su pesar y enviar mensajes de condolencias a las familias a través de redes sociales.

La representante a la Cámara Lina María Garrido, de Cambio Radical, fue de las primeras en pronunciarse, expresando sus condolencias, especialmente por la situación del representante a la Cámara fallecido.

Por medio de su cuenta en X escribió: “Me parte el alma lo sucedido con la aeronave de #Satena en Norte de Santander. Dios los reciba en su Reino. Fortaleza para la familia del representante Diógenes y de los demás ocupantes”.

La representante Lina María Garrido lamentó la muerte de los ocupantes que viajaban en una aerolínea de Satena - crédito @linamariagarri1/X

Además, el Partido de la U emitió un comunicado que compartió en sus redes sociales en el que se lee: “El Partido de la U se permite informar que, en la avioneta de la aerolínea Satena, que sufrió un siniestro aéreo, se movilizaba nuestro candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Norte de Santander, Diógenes Quintero, junto a algunos miembros de su equipo de trabajo. Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país”.

Con este comunicado, el colectivo transmitió su mensaje sobre el suceso que terminó con la vida de líderes políticos y destacó que todos expresan sus condolencias a las familias afectadas.

“Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública. El Partido de la U extiende un mensaje de consuelo y acompañamiento a las familias de las víctimas, a sus seres queridos y a todos quienes hoy sufren por esta tragedia. Elevamos una voz de solidaridad, honrando el legado de quienes hoy parten, y oramos por el descanso eterno de sus almas. Paz en sus tumbas”, se leyó en el comunicado.

Por medio de un comunicado, el Partido de la U destacó el compromiso de uno de los ocupantes con su región y su vocación de servicio - crédito @partidodelaucol/X

De igual forma, la representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Verde, se pronunció en sus redes sociales, expresando condolencias por su compañero de Congreso, con quien compartió labores en el Salón Elíptico.

“Dios. Mi solidaridad con todos los familiares de las víctimas. No puedo creer que nuestro compañero Diógenes Quintero se nos haya ido. Un hombre joven, un congresista muy pilo, estudioso, comprometido. Un buen ser humano, siempre generoso. Qué dolor esto”, escribió en su cuenta de X.

La representante Catherine Juvinao expresó sus condolencias por la muerte de su compañero de Congreso Diógenes Quintero - crédito @CathyJuvinao/X

Por su parte, Katherine Miranda, también representante a la Cámara por el Partido Verde, publicó en sus redes sociales un mensaje lleno de solidaridad, al resaltar que la tristeza no solo era por la pérdida de su compañero en el Congreso, sino por las familias de todos los tripulantes que fallecieron en el accidente aéreo.

Miranda escribió en la red social X: “Mis más sinceras condolencias a la familia, amigos y al equipo de trabajo de nuestro compañero y Representante @diogenesqa, de Norte de Santander. Acompañamos su dolor y enviamos un abrazo solidario en este momento tan difícil. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con las familias de los demás tripulantes que perdieron la vida”.

La representante Katherine Miranda también envió un mensaje de solidaridad, enfatizando que la tragedia afecta a todas las familias de los tripulantes fallecidos - crédito @KatheMirandap/X

De igual manera, el ministro del Interior, Armando Benedetti, compartió un video en el que envió sus condolencias y manifestó: “De verdad que lamentamos ese hecho y las condiciones en que se dio”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, compartió un mensaje de condolencias por el accidente y lamentó las circunstancias en que ocurrió - crédito @AABenedetti/X

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, mostró su tristeza por la pérdida de Diógenes Quintero y otras 14 personas en el accidente aéreo que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. En sus redes sociales recordó a Quintero como “mi amigo, coterráneo y compañero en la causa de la paz y el cambio”.

Sanguino destacó que Diógenes, nacido en Hacarí (Norte de Santander), fue un congresista comprometido y un “líder jugado por la transformación del Catatumbo”, que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes.

Al cerrar su mensaje, el ministro extendió su apoyo a las familias: “Mis condolencias a su familia y a las familias de todas las personas que perdieron la vida en este trágico hecho”.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, recordó a Diógenes Quintero como su amigo y compañero en la causa de la paz y el cambio - crédito @AntonioSanguino/X

En la línea de expresidentes, Iván Duque expresó su dolor por la tragedia aérea que enluta a Colombia. En su cuenta de X escribió: “Recibo con profundo dolor la noticia del accidente aéreo en Norte de Santander, en el que fallecieron 15 compatriotas”.

Duque pidió rapidez en la investigación y envió un mensaje a los afectados: “A las autoridades, toda la celeridad en la investigación para esclarecer las causas. A los familiares, amigos y seres queridos de las víctimas, mis más sinceras condolencias”.

El expresidente Iván Duque expresó su dolor por la muerte de 15 personas en el accidente ocurrido en Norte de Santander - crédito @IvanDuque/X

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, manifestó su solidaridad con el representante, su familia, la del candidato al Congreso y, especialmente, con todos los tripulantes, enviando un mensaje de acompañamiento.

“Solidaridad con los familiares del representante a la Cámara Diógenes Quintero, del candidato Carlos Salcedo y de todos los ocupantes del avión accidentado en Norte de Santander. Los acompañamos de corazón”, escribió el exmandatario.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó solidaridad con las familias de Diógenes Quintero, del candidato Carlos Salcedo y de todos los ocupantes del avión accidentado - crédito @AlvaroUribeVel/X

De igual manera, el exgobernador y candidato presidencial Sergio Fajardo compartió un mensaje en el que expresó su solidaridad con todas las familias afectadas por la tragedia del vuelo que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña.

Lamento profundamente el fallecimiento del representante Diógenes Quintero, del candidato Carlos Salcedo y de las 13 personas que se desplazaban junto a ellos en la avioneta que se accidentó hoy en el Catatumbo. Toda mi solidaridad con sus familias y amigos. Urge esclarecer lo ocurrido", escribió Fajardo en X.

Sergio Fajardo, exgobernador y candidato presidencial, expresó su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia aérea - crédito @sergio_fajardo/X

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y aspirante a la Presidencia de la República, señaló que acompaña a todos a través de una oración, reconociendo el dolor de quienes perdieron a sus amigos y familiares.

El exalcalde escribió en su cuenta de X: “Lamento profundamente la noticia del fallecimiento de los 13 pasajeros y dos tripulantes del vuelo de Satena a Ocaña. Acompaño en mis oraciones a sus familiares y amigos. Dolor!!!”.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y aspirante a la Presidencia, acompañó a las familias de las víctimas a través de una oración - crédito @QuinteroCalle/X

Mauricio Lizcano, exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, expresó su dolor por el trágico accidente de la aeronave operada por la empresa Searca, ocurrido en la ruta entre Cúcuta y Ocaña. Señaló que no existen palabras suficientes para describir una pérdida de esta magnitud y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas, en especial al congresista Diógenes Quintero, al que recordó como un buen amigo.

“Este dolor nos exige actuar: reforzar de manera urgente la seguridad aérea. La vida no puede seguir estando en riesgo, más aún después de hechos recientes que ya nos habían encendido las alarmas, como el de Yeison Jiménez”, escribió el líder.

Mauricio Lizcano hizo un llamado urgente a reforzar la seguridad aérea en Colombia, al señalar que tragedias recientes ya habían encendido las alarmas - crédito @MauricioLizcano/X

Además, la vicepresidenta Francia Márquez expresó su dolor tras conocerse el trágico accidente de la aeronave de Satena; señaló que esta tragedia enluta a todo el país y deja un profundo sentimiento de tristeza.

La segunda mandataria envió un abrazo solidario y sincero a las familias de las víctimas, acompañándolas en su dolor ante una pérdida irreparable que hoy conmueve a toda la nación.

“Mi abrazo solidario y sincero con las familias que hoy lloran esta pérdida irreparable que enluta a todo el país”, posteó Márquez.

Francia Márquez envió un abrazo solidario y sincero a las familias de las víctimas - crédito @FranciaMarquezM/X