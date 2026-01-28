Sara Corrales ya tiene planeado cómo dará a luz a su hija, Mila: esto dijo la actriz en sus redes sociales

La actriz manifestó que su aspiración es que el parto sea natural y explicó los beneficios que traería el procedimiento de ese modo - crédito @saracorrales/Instagram

Aunque nunca ha sido ajena a las redes sociales, Sara Corrales se ha mostrado especialmente comprometida con su uso para compartir aspectos de su vida personal con sus seguidores. Primero con los preparativos de su boda con el argentino Damián Pasquini que se realizó en agosto pasado y se extendió durante varios días en Medellín, acompañados de familiares y amigos cercanos; y luego tras anunciar su embarazo.

La actriz y modelo no ha escatimado esfuerzos a la hora de compartir su experiencia con sus admiradores de cara a la llegada de su primera hija, Mila, subrayando de manera constante que este proceso representa un verdadero acontecimiento para ella y su familia, especialmente debido a que las posibilidades llegaron a estar en su contra durante un punto.

Una vez recibió la noticia de que estaba encinta, la actriz inició todos los preparativos para recibir a su hija, lo que incluyó desde anticiparse a comprar su ropa y preparar su habitación, hasta la preparación física de Corrales con el fin de que su embarazo contara con las máximas garantías posibles para que su hija llegue al mundo sin complicaciones.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, la actriz respondió a la inquietud de si prefería un parto natural o se inclinaba por una cesarea. La actriz no dudó en elegir la primera opción, y explicó sus razones:

“Me muero de ganas por un parto natural y estoy trabajando en ello y me estoy preparando muy bien en mis cursos, en mis talleres, con la doula [profesional que brinda asesoria a las mujeres gestantes] y toda la preparación necesaria para lograr un parto”, comentó.

Añadió que por ese mismo motivo sus rutinas de ejercicio son claves para que las posibilidades de un parto natural sean factibles. “Por supuesto, tengo clarísimo que no voy a arriesgar la vida de mi hija por decir que no me voy practicar una cesárea de emergencia. Si toca, toca, pero, por supuesto, no es lo que queremos”, manifestó.

Al ampliar los detalles sobre el lugar del alumbramiento, Corrales indicó que, si bien inicialmenente pensó en un parto en casa, ha decidido que Mila nazca en una clínica, “para poder tener un parto natural lo más tranquilo posible”, explicando que prefiere rodearse de profesionales y contar con todos los elementos adecuados para garantizar la seguridad tanto de ella como de su bebé.

En la misma dinámica, Sara Corrales anunció que debido a su embarazo su intención es poner en pausa su carrera actoral temporalmente, con la intención de dedicarse plenamente a la crianza de Mila. Aunque no descartó la posibilidad de un regreso, dejó claro que a partir de ahora su principal prioridad en el presente es su nueva familia.

Sara Corrales recordó uno de sus embarazos en la ficción

En sus historias de Instagram, la actriz recordó su trabajo en El Clon, serie de Telemundo que adaptó la telenovela brasileña del mismo nombre. Allí interpretó a una de las villanas, Karla Pérez, que quedó embarazada. En dicha escena se le muestra interactuando con Lully Bossa, que en la producción es su madre.

Esta escena dio pie para que Sara reflexionara sobre cómo esta fue una de las múltiples ocasiones en las que su personaje quedaba en situación de embarazo (algo que previamente sucedió en Vecinos de Caracol Televisión, donde también era una de las villanas). “He estado embarazada muchas veces en la ficción, pero nada como estarlo en la vida real”, manifestó, etiquetando a la propia Lully en la publicación, quien no tardó en repostearla en su propia cuenta.