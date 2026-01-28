Santander Lopesierra ‘El Hombre Marlboro’ reapareció en la política respaldando a un aspirante al Congreso en La Guajira

La influencia de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘El Hombre Marlboro’, marca la recta final de la campaña electoral en La Guajira - crédito @santa.lopesierra/Instagram

A menos de cinco semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia, la recta final de la campaña en La Guajira se ve marcada por la influencia persistente de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘El Hombre Marlboro’.

Su respaldo activo a Juan Loreto Gómez, actual representante conservador, destaca el papel de viejas figuras con trayectorias controvertidas en la política regional y suma presión a un proceso ya empañado por cuestionamientos judiciales y disputas de poder.

La dupla protagonizada por Gómez y Wadith Manzur —que aspira al Senado— ha levantado suspicacias sobre la posible consolidación de un “distrito electoral” con ramificaciones en vastas zonas como Maicao, El Molino, Hatonuevo, Riohacha, Barrancas, Dibulla y Albania, según fuentes citadas por El Colombiano.

En el tramo final de la campaña, la influencia de “Santa” Lopesierra en la estrategia político-electoral proyecta una sombra que vuelve a poner el foco en la capacidad de articulación territorial y el relevo de alianzas tradicionales en la región.

Juan Loreto Gómez, actual representante conservador, recibe el respaldo de Santander Lopesierra en medio de cuestionamientos judiciales y disputas de poder en la región - crédito captura pantalla/@santa.lopesierra/Instagram

El respaldo de Lopesierra no está exento de polémica. El excontrabandista, extraditado a Estados Unidos en 2003 y liberado el 16 de agosto de 2021, ganó notoriedad durante la década de 1990 por el tráfico ilegal de licor y cigarrillos, lo que le valió su apodo y lo convirtió en una de las figuras con mayor capacidad de acción criminal hasta su detención.

Aunque intentó presentarse a la alcaldía de Maicao en 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló su aspiración debido a los antecedentes judiciales.

A su regreso, Lopesierra reapareció no solo por sus nexos con Gómez, sino tras verse involucrado en el escándalo que salpicó a Nicolás Petro Burgos —hijo del presidente Gustavo Petro— por la presunta entrega de $400 millones destinados supuestamente a la campaña presidencial de 2022. De acuerdo con las investigaciones a las que hace referencia El Colombiano, estos recursos habrían terminado en manos de Petro Burgos.

La renuncia de María Cristina Soto, madre de Juan Loreto Gómez, al Congreso por una investigación de corrupción, añade más tensión al panorama electoral guajiro - crédito Cámara de Representantes

Juan Loreto Gómez, cuya madre, María Cristina Soto, renunció al Congreso en 2022 por una investigación de corrupción electoral de la Corte Suprema, defendió abiertamente el respaldo de Lopesierra.

El representante sostuvo: “Es un ciudadano que está respaldándome en el proceso. Sí, es cierto que él me está apoyando totalmente. Yo no niego a mis amigos”, afirmó a El Colombiano.

Al abordar el pasado judicial de su aliado, Gómez manifestó: “Hoy tenemos un presidente que tuvo un indulto, ¿por qué no lo cuestionan? No podemos tener doble moral. Él pagó su condena, no tiene ningún tipo de deuda con la justicia”.

El propio Gómez ha afrontado señalamientos por presuntas irregularidades contractuales en el Instituto Nacional de Vías (Invías), pero se ha distanciado de las críticas, reiterando su confianza en la presunción de inocencia para todos los actores involucrados en investigaciones judiciales.

En relación con su dupla para el Congreso, mantuvo: “Wadith ha sido mi compañero (...), pero si tiene algún tipo de deuda con la justicia, será la misma Corte Suprema quien se encargará de eso y hay algo que existe que es la presunción de inocencia”.

Wadith Manzur es señalado por Olmedo López en el caso de la compra de carrotanques por $40.000 millones para La Guajira que involucra presuntos sobrecostos y favorecimiento político - crédito Wadith Manzur

Por su parte, Wadith Manzur fue implicado por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el escándalo relacionado con la compra de carrotanques por $40.000 millones en La Guajira, operación en la que, según López, se habrían pagado sobrecostos para favorecer a políticos.

López declaró en mayo de 2024 a el medio citado: “Este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a aforados, para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso (...) se vendió”.

A pesar de los rumores sobre supuestos apoyos por parte de autoridades municipales, Gómez negó cualquier respaldo institucional y advirtió que tales afirmaciones requieren pruebas concretas.

Aclaró también que la financiación de su campaña quedará detallada en los informes obligatorios presentados ante las autoridades competentes, calificando el tema como propio del debate electoral.

La presencia de Samuel Santander Lopesierra en la contienda y el respaldo a Gómez ilustran la persistencia de antiguos operadores políticos y sus renovadas alianzas, mientras el proceso electoral de La Guajira queda tensionado por un entramado de lealtades personales, investigaciones judiciales y el constante escrutinio público.