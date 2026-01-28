‘Lalis’ denunció al concejal Andrés ‘el Gury’ Rodríguez y a un candidato a la Cámara por tildarla de “guerrillera”: “Defensa legítima”

La activista no se quedó callada e interpuso la denuncia luego de lo que Rodríguez y Toledo afirmaron en el video que compartieron en redes sociales - créditos @DavidToledoOsp/X | @smilelalis/X

Tras la publicación en X de un video por parte de David Toledo, aspirante a la Cámara de Representantes por Antioquia, en el que aparece junto al concejal de Medellín, Andrés “El Gury” Rodríguez, la candidata al Congreso Laura Daniela Beltrán, conocida en redes como “Lalis”, decidió iniciar acciones legales debido a una de las afirmaciones realizadas en la grabación.

La publicación que llevó a que Beltrán se dirigiera a las instalaciones de la Fiscalía a interponer la denuncia la tarde del martes 27 de enero de 2026 se dio porque en el video Rodríguez afirmó que ella es “guerrillera” luego de una pregunta que le hace Toledo.

“He decidido ponerle un límite a esto. Acabo de radicar ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra los señores David Toledo Ospina y Andrés Felipe Rodríguez, uno de ellos, concejal de Medellín”, explicó al principio de la grabación “Lalis”.

El argumento que señaló la candidata por el Pacto Histórico fue que “estas personas publicaron un video en redes sociales donde de manera irresponsable y peligrosa aseguran que soy una guerrillera y que tengo alianzas con grupos criminales como el ELN o las Farc”.

Qué dijeron Andrés ‘el Gury’ Rodríguez y el candidato a la Cámara David Toledo

El video que compartió Toledo desde su cuenta de X (@DavidToledoOsp) está acompañado de este mensaje:

“Salir con un bate no es paramilitarismo: es el ejercicio excepcional de la legítima defensa. Defender a niños atrapados, la propiedad privada y la seguridad ciudadana es un deber jurídico y social. Lo haremos cuantas veces sea necesario”, inicia la publicación.

Al final se hace mención a “Lalis”, y se etiqueta incluso en el mensaje: “A @smilelalis cuando quiera le explicamos que es la legítima defensa: no permitiremos que ELN ni FARC se apoderen de nuestras ciudades”.

Ya en el video todo inicia con “El Gury” Rodríguez diciéndole a Toledo: “¿Oíste? ¿Ya viste a la lista indignada?”

En la pregunta el cabildante de Medellín (del Centro Democrático) hace alusión a la coalición del Pacto Histórico.

Rodríguez se enfrentó con bate en mano a manifestantes pro Palestina en Medellín

“Sí, ahí salió a decir que porque se anima a defender a la ciudad con un bate, somos paramilitares. ¿Vos podés creer?”, contesta Toledo al referirse a “Lalis”, y seguido a esto compartió el fragmento de una entrevista que Lalis concedió al medio Tercer Canal.

“A mí me preocupa el auge del paramilitarismo. Hay candidatos abiertamente fascistas hablando de darle palo a la gente. Ellos están haciendo encuentros de señores con palos”, dijo Beltrán, que en esa ocasión se pronunció por los videos que se conocieron de Rodríguez, en los que con bate en mano el concejal se enfrentó a manifestantes pro Palestina que trataron de vandalizar un McDonald’s en Medellín, a inicios de octubre de 2025.

“Ella dice que porque los ve con unos palos, a nosotros con unos bates, entonces estamos formando grupos paramilitares, viste. Entonces, ¿qué? ¿Ella qué? Ella no fue una de las que azuzó los ánimos para que salieran a destruir la ciudad”, le replica Rodríguez a Toledo luego de que “Lalis” finaliza.

Seguido a esto, el candidato a la Cámara de Representantes argumentó: “Y el problema es que eso ya está probado que fue el ELN, ya con capturados y documentados”. Rodríguez agrega: “Y de las Farc”.

Toledo esgrimió esta pregunta: “Entonces, ¿sos guerrillera?”, al señalar a “Lalis”.

“Pues sí, debe ser guerrillera entonces”, agrega “El Gury”, y seguido a esto, el aspirante al Congreso expuso: “El problema es que no entienden el valor de defender a la ciudad y a la ciudadanía. Eso les gusta, aliarse con criminales”

“‘Ay, pero estoy indignada. Yo no hago nada’“, dice Rodríguez que imita a ”Lalis", y siguió con su arremetida: “Ah, pero claro, secuestrar niños en locales comerciales, quemar estaciones de policías, degollar ingenieros. Eso es muy normal, pero sale uno con un palo y paramilitar. Qué tristeza, huevón”, cierra Rodríguez.

Mientras que Toledo dijo: “Cuando quiera le explicamos a Lalis qué significa el bate. Pura defensa legítima”.

Esto fue lo que le respondió ‘Lalis’ a Andrés ‘el Gury’ Rodríguez y David Toledo, del Centro Democrático

“En la entrevista que ellos mismos citan, yo ni los mencioné. Quiero ser muy clara: esto no es libertad de expresión ni es una opinión política”, sigue Lalis en la grabación que dejó en su perfil de X el mismo lunes 27 de enero.

Luego, Beltrán afirmó que “en un país como Colombia, señalar falsamente a una mujer, a una candidata, a una persona en general, de pertenecer a un grupo armado, no es un juego, es ponerle una lápida en la espalda”.

"Sus afirmaciones que tildan de guerrillera a quien piensa distinto no solo dañan mi buen nombre, sino que alimentan unos discursos de odio que históricamente le han cobrado la vida a miles de personas", detalló la activista e influencer que, al igual que Toledo, busca quedarse con un escaño en la Cámara.

Al final ella explicó: “Sé que lo hacen porque están en campaña e intentan con esto llamar la atención. Pero es irresponsable. Por eso he solicitado a la justicia que investigue y sancione estas conductas”.

Por último, “Lalis” sentenció que “la política se hace con ideas, no con estigmatización política ni combates. No voy a permitir que pongan en riesgo mi seguridad ni la de mi equipo con mentiras. Nos vemos en los estrados judiciales”.