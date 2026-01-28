La Corte Suprema ratificó la condena a un hombre por abusos reiterados contra su hijastra: “Una sociedad sin futuro”

La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó la condena a Edgar Fernando Ramírez Rivera por abuso sexual agravado contra su hijastra Wsdc - crédito Luisa González/Reuters

La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó la condena contra Edgar Fernando Ramírez Rivera, hallado culpable de abusar sexualmente durante más de cinco años de su hijastra identificada, por el alto tribunal, con las siglas Wsdc.

La Corte destacó la gravedad que implica el silencio en casos de violencia intrafamiliar y, a través de palabras del magistrado Gerson Chaverra, advirtió que una “familia y (...) una sociedad que ejecuta o tolera la violencia contra sus niños, niñas y adolescentes es una sociedad sin futuro y destinada al fracaso”, de acuerdo con lo citado por El Espectador.

El pronunciamiento del magistrado se produjo tras el reconocimiento a la fortaleza de la víctima, que decidió denunciar a su agresor pese a presiones directas de su madre y una situación de desamparo profundo por parte de su entorno familiar.

Según la decisión de la Sala de Casación Penal, el caso de Wsdc resultó “más doloroso” por desarrollarse en un ambiente donde la madre, identificada como Piedad Díaz, no solo presenció en dos ocasiones los abusos, sino que optó por encubrirlos y presionar a su hija para que se mantuviera en silencio.

Imagen de referencia. El tribunal resaltó la gravedad del silencio en casos de violencia intrafamiliar y sus consecuencias para la sociedad colombiana - crédito Colprensa

El expediente judicial detalla que los abusos ocurrieron entre 2006 y 2011 en el barrio Girardot de Bucaramanga (Santander), cuando la víctima tenía entre ocho y 13 años.

La denuncia formal se produjo únicamente en 2020, después de que Wsdc logró abandonar el núcleo familiar, establecerse en otra ciudad y contar con el respaldo de su pareja. Este soporte externo fue decisivo para que la víctima superara el aislamiento y la coerción emocional impuesta durante años.

En su fallo de 71 páginas, la Corte Suprema sostiene que la madre, más allá de omitir el deber de protección, ejerció chantajes emocionales y generó en su hija un sentimiento de culpa y miedo a ser la causante de un posible escándalo familiar, si llegaba a revelar la agresión.

El alto tribunal enfatizó que estas conductas probaban la plena conciencia de Díaz sobre los hechos y sobre las eventuales consecuencias legales para Ramírez Rivera si su hija lo denunciaba.

El magistrado Gerson Chaverra subrayó la urgencia de fortalecer redes de protección y respaldo para niños, niñas y adolescentes en Colombia - crédito @consejodeestado/X

La sentencia confirmó lo resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, que el 28 de marzo de 2025 había revocado la absolución inicial dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Bucaramanga el 24 de febrero de 2022, y declaró culpable a Ramírez Rivera del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo.

Las razones que explican el retraso en la denuncia, expuestas en el expediente y recogidas por El Espectador, evidencian el rol crítico que cumple el entorno inmediato de las víctimas.

El temor a represalias familiares, la presión psicológica y la normalización del silencio dificultan la posibilidad de revelar el abuso. Solo tras establecer su independencia, y con la seguridad proporcionada por su nueva familia, Wsdc accedió a pedir justicia.

El mensaje del magistrado Chaverra enfatiza que el entorno familiar debe ser siempre un espacio de amparo y solidaridad para los menores, nunca de hostilidad o complacencia ante la violencia. La Corte Suprema subrayó la urgencia de fortalecer redes de protección y garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan respaldo efectivo para denunciar.

El ciudadano estadounidense Manuel Poceiro recibe cadena perpetua por explotación sexual de menores en Colombia

Imagen de referencia. El ciudadano estadounidense Manuel Poceiro recibió cadena perpetua en Estados Unidos por delitos de explotación sexual de menores cometidos en Colombia - crédito Colprensa

Un ciudadano estadounidense de 66 años, Manuel Poceiro, recibió cadena perpetua en Estados Unidos tras comprobarse su responsabilidad en delitos de explotación sexual de menores cometidos durante varios viajes a Medellín y otras ciudades de Colombia.

Las investigaciones determinaron que Poceiro concertaba encuentros con niñas y adolescentes a cambio de dinero, recurriendo a redes sociales y aplicaciones de mensajería como principal medio de contacto.

Para ocultar sus movimientos, optaba por realizar los pagos mediante intermediarios y servicios de envío de dinero, dificultando el rastreo de las transacciones. En total, se identificó a al menos cinco menores colombianas como víctimas directas, incluyendo a tres niñas de Medellín.

Poceiro fue arrestado en febrero de 2025 tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami, procedente de República Dominicana.

Durante la revisión realizada por agentes, se hallaron decenas de imágenes y videos que documentaban los abusos contra menores en diversas regiones de Colombia.

Con esta condena, se convierte en el segundo extranjero sentenciado a la pena máxima por delitos de este tipo asociados a la capital antioqueña.