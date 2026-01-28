Colombia

Karol G le dio un regalo inesperado a sus fanáticos en Provenza: pagó más de $30 millones

La famosa dejó un recuerdo inolvidable en sus seguidores gracias a un acto de generosidad

La famosa decidió tener un gesto con aquellos que estaban en su restaurante - crédito X

Karol G es una de las cantantes más reconocidas del género urbano a nivel internacional, pues ha logrado llegar a los corazones de millones de personas que escuchan sus canciones y están atentas a cada uno de los pasos de su carrera y su vida personal, considerándola un ejemplo a seguir y apoyando todo lo que comparte en sus plataformas digitales.

Para nadie es un secreto que la artista no solo se ha enfocado en la música, pues ha logrado diversificar sus negocios y abrió uno de los restaurantes más famosos del país. Se trata de Carolina, que se encuentra ubicado en Provenza (Medellín) y que fue elegido por la artista para darle una sorpresa a sus fans, que no pasó desapercibida y se viralizó ampliamente a través de las redes sociales.

La famosa cantante decidió cubrir la cuenta completa de los clientes que se encontraban cenando en su restaurante, después de su exitosa aparición en el concierto de Bad Bunny, en su última fecha, que se llevó a cabo el 25 de enero de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot, donde Karol G interpretó Ahora me llama, Si antes te hubiera conocido y Latina Foreva.

La famosa es reconocida por
La famosa es reconocida por su cercanía con sus fanáticos - crédito @karolg/IG

En medio de la velada, el anfitrión del lugar hizo una pausa y anunció que la artista asumiría el pago de la totalidad del consumo de los 150 asistentes que se encontraban en el lugar, lo que representó un desembolso aproximado de $30 millones, sorprendiendo no solo a las personas que se encontraban allí, sino a los internautas, que no dudaron en reaccionar a esta situación.

Cabe mencionar que Karol G llegó al restaurante acompañada por su hermana, Yessica Giraldo, y un grupo de amigos cercanos y parte de su equipo, cuya presencia fue celebrada por los asistentes al establecimiento comercial.

Según se aprecia en los videos compartidos de la velada, la famosa artista se encontraba con un vestido largo y de tonos oscuros, además de llevar un look recogido que no pasó desapercibido, debido a que se veía muy elegante.

Además, la paisa no solo interactuó con los clientes, sino que compartió momentos con sus allegados en la pista de baile antes de revelar el gesto que, según testigos, causó una gran sorpresa.

La cantante comunicó a los presentes su decisión y, de inmediato, los asistentes estallaron en aplausos, mientras que la paisa levantaba su copa y sonreía.

La paisa sigue descrestando con
La paisa sigue descrestando con sus looks - crédito @modelsdiaryy/X @voguefrance / Instagram

Cabe mencionar que el restaurante se ha convertido en un verdadero referente en gastronomía y entretenimiento para los amantes del género urbano, que no dudan en asistir cuando pasan por Medellín y visitan uno de los sectores más exclusivos de la ciudad.

Esta situación, sin duda, se convirtió en una de las más comentadas por los seguidores de Karol G a través de las diferentes plataformas digitales, en las que se revelaron momentos de la velada y los internautas dejaron gran cantidad de reacciones.

Entre los comentarios más populares se encuentran: “Imagínate decir: ‘Karol G me invitó la cena’, me muero. Tu humildad reina no se compara”, “Imagina ir a cenar a su restaurante y que sea ella misma quien pague tu cuenta” y “Ella es la más grande de Colombia”.

La famosa compartió con sus seres queridos y, una vez más, no se tuvo rastro de Feid - crédito X

Esta situación llevó a que los seguidores de la artista sintieran aún más empatía por ella y la apoyaran por esta acción que se viralizó en redes sociales como X, TikTok e Instagram, demostrando así que sus acciones continúan siendo celebradas por los que han seguido su evolución musical.

Esta nueva aparición de la artista se dio en medio de los intensos rumores de separación de su novio Feid, que fueron confirmados por TMZ, aunque ninguno de los cantantes ha revelado detalles de lo ocurrido.

