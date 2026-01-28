Colombia

En video registraron la agresión de un motociclista contra un agente de tránsito en plena vía de Bogotá

Al parecer, el hecho se presentó en medio de la inmovilización de un vehículo tras un accidente de tránsito

Guardar
Una escena de desorden en Bogotá donde se mezcla un accidente de moto, una acalorada discusión y la intervención de las autoridades, mostrando la agitada vida urbana.

Los Agentes de Tránsito Civiles en Bogotá están para fortalecer la presencia de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. Su función principal es regular la movilidad urbana y promover el respeto a las normas previstas en el Código Nacional de Tránsito.

Estos agentes tienen la facultad de imponer multas y ordenar la inmovilización de vehículos. Sin embargo, no todos los ciudadanos reconocen su autoridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un video difundido en la cuenta de TikTok @gabriel.gabriel1435 muestra cómo un motociclista de buzo negro y casco blanco con negro empuja a un agente que intentaba inmovilizar una moto azul oscura. El funcionario cae al suelo.

La escena ocurre en medio de un aparente accidente: una motocicleta blanca está tirada sobre la vía, mientras numerosos testigos observan y gritan: “Oiga, ¿qué le pasa?”. El agente se reincorpora y trata de alcanzar al infractor entre el tráfico.

Según los comentarios en redes sociales, esto pasó debido a que la moto estaba mal parqueada; no obstante, el trancón y el automotor en el suelo sugieren un accidente, pese a que no se ven heridos.

Temas Relacionados

BogotáAgente de tránsitoAgresiónMotociclistaColombia-Noticias

Más Noticias

Lina Garrido se fue contra Gustavo Petro por polémico discurso y hasta lo comparó con Hitler: “Juzguen ustedes al Führer criollo”

La representante a la Cámara volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que el jefe de Estado estuviera bajo los efectos de sustancias psicoactivas, pese a las reiteradas negaciones del presidente

Lina Garrido se fue contra

Gustavo Petro reaccionó al video de una mujer que recibió un pastel de cumpleaños con su imagen: “Son mi único poder”

El video, compartido en TikTok por la usuaria @combativa, alcanzó al presidente, que respondió a la publicación con un breve mensaje en X

Gustavo Petro reaccionó al video

Suben las tarifas de los taxis en Bogotá: estos son los nuevos precios del banderazo, la carrera mínima y los recargos

La Secretaría de Movilidad dejó listo el decreto que redefine el esquema tarifario del servicio en la ciudad, incluyendo recargos, carrera mínima y valores para plataformas tecnológicas

Suben las tarifas de los

Polémica celebración de futbolista en el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga: generó molestia en la hinchada presente en el General Santander

El clásico ante Atlético Bucaramanga terminó empatado, pero la alegría por el retorno del Cúcuta a la liga se vio empañada por incidentes en el General Santander y el pedido de cordura de Leonel Álvarez

Polémica celebración de futbolista en

Yaya Muñoz habría reaccionado a video de su expareja besándose con otra mujer: “Que consiga su 50% rápido”

La presentadora afirmó que, tras finalizar una relación, es habitual reunirse con amigos y abrirse a conocer nuevas personas, ya que se inicia una nueva etapa

Yaya Muñoz habría reaccionado a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

El Jefe impuso contundente castigo

El Jefe impuso contundente castigo en ‘La casa de los famosos Colombia’ y envió a participante al calabozo: “Esto no se puede hacer”

Sergio Arevalo, exprotagonista de Novela, sorprendió en redes sociales con una nueva profesión: “Está como los buenos vinos”

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma salió victorioso y optó por darle consejos a sus rivales ante su mala racha

El experimento urbano más ambicioso de Asia: colombiano reveló cómo es vivir en la ciudad más tecnológica de Corea del Sur

Sara Corrales ya tiene planeado cómo dará a luz a su hija, Mila: esto dijo la actriz en sus redes sociales

Deportes

PSV vs. Bayern Múnich -

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

La nueva polémica de Leonel Álvarez sobre el ambiente en el estadio General Santander: un técnico sin filtro

Jhon Jader Durán podría dar la sorpresa en el mercado de invierno: clubes europeos estarían interesados en el colombiano

Marino Hinestroza firmó con Vasco da Gama tras una negociación que dejó fuera a Boca Juniors

Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo