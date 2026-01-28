En video registraron la agresión de un motociclista contra un agente de tránsito en plena vía de Bogotá

Una escena de desorden en Bogotá donde se mezcla un accidente de moto, una acalorada discusión y la intervención de las autoridades, mostrando la agitada vida urbana.

Los Agentes de Tránsito Civiles en Bogotá están para fortalecer la presencia de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. Su función principal es regular la movilidad urbana y promover el respeto a las normas previstas en el Código Nacional de Tránsito.

Estos agentes tienen la facultad de imponer multas y ordenar la inmovilización de vehículos. Sin embargo, no todos los ciudadanos reconocen su autoridad.

Un video difundido en la cuenta de TikTok @gabriel.gabriel1435 muestra cómo un motociclista de buzo negro y casco blanco con negro empuja a un agente que intentaba inmovilizar una moto azul oscura. El funcionario cae al suelo.

La escena ocurre en medio de un aparente accidente: una motocicleta blanca está tirada sobre la vía, mientras numerosos testigos observan y gritan: “Oiga, ¿qué le pasa?”. El agente se reincorpora y trata de alcanzar al infractor entre el tráfico.

Según los comentarios en redes sociales, esto pasó debido a que la moto estaba mal parqueada; no obstante, el trancón y el automotor en el suelo sugieren un accidente, pese a que no se ven heridos.