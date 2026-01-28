Precio del dólar en Colombia: sigue la caída y hay buenas noticias, así de barato cerró el 28 de enero

Durante la jornada, el dólar registró una cotización mínima de $3.615,50 - crédito Luisa González/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada de 28 de enero de 2026 en Colombia en un promedio de $3.665,98, lo que representó una caída de $12,61 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.678,59. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.535 millones en 1.645 transacciones, con un precio de apertura de $3.623,00, un mínimo de $3.615,50 y un máximo de $3.685,00.

En la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 1,85%; sin embargo en el último año aún conserva una bajada del 11,83%.

Al analizar el dato con el de días previos, dio la vuelta al resultado de la jornada previa cuando experimentó una subida del 3,01%, sin ser capaz de establecer una tendencia estable. La volatilidad de esta semana fue notoriamente superior a la acumulada en el último año, de modo que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.

Al cierre de la jornada del 28 de enero, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.603,72, mientras que el de venta se ubicaba en $3.728,76 - crédito Mohamed Abd El Ghany/Reuters

De acuerdo con Bancolombia, el índice DXY, que mide el dólar a nivel global, subió 0,31% durante la jornada, luego de que el Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, señaló la preferencia del Gobierno por un dólar fuerte y negó que el país estuviera interviniendo para apoyar al yen japonés. Luego del cierre del mercado se conoció que la Reserva Federal (FED) decidió mantener la tasa de interés en el rango 3,50%-3,75%.

“Guerra” de aranceles entre Colombia y Ecuador

A nivel local, el Gobierno impuso un arancel de 30% a las importaciones de arroz y subproductos provenientes de Ecuador, decisión que se enmarca en las tensiones comerciales con ese país, luego de que el presidente ecuatoriano anunció un arancel de 30% a las importaciones provenientes de Colombia por la falta de cooperación antidrogas durante la semana pasada.

Al respecto, la analista de mercados de HFM, Paula Chaves, resaltó que, en el frente interno, la tasa de cambio continúa influenciada por la coyuntura fiscal y financiera local, en particular por los flujos asociados a operaciones del Gobierno y por expectativas regulatorias que siguen incidiendo sobre la oferta de divisas.

Jerome Powell, presidente de la FED, ve que la inflación en EE. UU. se mantiene alta - crédito Jonathan Ernst/Reuters

“Vale recordar que el viernes se observó una sesión bajista marcada, con una fuerte valorización del peso colombiano, lo que dejó al mercado entrando a esta semana desde niveles más exigentes”, dijo.

Agregó que a esto se suma que el viernes 30 de enero se conocerá el dato de tasa de desempleo en Colombia y se sabrá la decisión de tasas del Banco de la República, eventos que podrían generar ajustes en las expectativas de política monetaria y en la dinámica del mercado cambiario.

Estabilidad

Desde la perspectiva de los mercados, el asociado de divisas y derivados de Credicorp Capital, Andrés Sánchez, explicó que “en este momento la tasa de la FED se encuentra en un rango de 3,50% a 3,75% y se descuenta ya con un 98% de probabilidad estabilidad”. Detalló que el índice S&P 500 se aproxima a los 7.000 puntos, impulsado por el sector tecnológico, mientras que el dólar mundial se estabiliza después de cuatro caídas consecutivas. Los bonos del Tesoro de diez años descendieron a 4,23% y los de 20 años se ubican en 4,81%.

Colombia y Ecuador sostiene una "guerra" de aranceles debido a problemas de seguridad fronteriza - crédito Ecopetrol

En el plano latinoamericano, el experto indicó que la tasa de intervención en Brasil se mantiene en 15%.

“El Ministerio de Hacienda de Colombia incrementó las compras en el mercado spot, con adquisiciones de 250 millones de dólares el viernes y 410 millones de dólares el lunes, sumando cerca de 600 millones en solo cuatro días”, indicó.

Ruido arancelario

Según un análisis de Bloomberg Economics, el mercado aprendió a “descontar” parte del ruido arancelario del presidente Donald Trump: al revisar 49 amenazas y nuevas investigaciones comerciales desde noviembre de 2024, el estudio concluye que solo cerca de una cuarta parte se materializó a plenitud, mientras alrededor de 43% se retiró o aún no se impuso.

En el desglose:

20,4% de las amenazas se aplicaron por completo, 8,2% se implementaron de manera parcial.

22,4% quedaron en fase de investigación.

16,3% fueron retiradas.

6,1% se impusieron y luego se retiraron.

26,5% todavía no se aplicaron, lo que ayuda a explicar por qué inversionistas y empresas tienden a ver muchas de estas advertencias como herramientas de negociación más que medidas definitivas.