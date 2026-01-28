Diana Osorio recibiría el apoyo oficial del Partido Ecologista Colombiano para ser candidata presidencial en 2026

El Partido Ecologista Colombiano considera otorgar el aval presidencial a Diana Osorio, exgestora social de Medellín - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, evalúa presentarse como candidata a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026 tras los obstáculos legales que afectan la postulación del exfuncionario.

El Partido Ecologista Colombiano podría otorgar el aval a la exgestora social de Medellín, según información preliminar revelada por la revista Cambio.

Daniel Quintero enfrenta dificultades jurídicas que imposibilitan su candidatura, situación que llevó a Osorio a considerar la contienda presidencial, según dijo.

El Partido Ecologista Colombiano se perfila como el primer grupo en considerar el otorgamiento de aval a Osorio.

La esposa de Daniel Quintero tendrá el apoyo de esta colectividad para presentarse a las elecciones de 2026 - crédito @dianaov/Instagram

Esta colectividad, que tuvo su origen en el Consejo Comunitario Afrodescendiente Fernando Ríos Hidalgo, ha demostrado capacidad de apertura: en 2022, otorgó el aval a Miguel Polo Polo para competir por la curul afro. No obstante, la declaración como partido de Gobierno generó la renuncia de ese congresista.

La estructura política del Partido Ecologista se ha mostrado activa en los últimos meses, manifestando su intención de participar en las consultas interpartidistas programadas para marzo.

Este proceso incluye el Frente por la Vida, donde figuran ya nombres como Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

A la expectativa del aval ecologista, surge también la posibilidad de apoyo por parte de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico). Esta agrupación avaló en el pasado la aspiración a la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero, lo que plantea un antecedente relevante para la posible candidatura de Osorio.

La publicación ha generado polémica, porque el supuesto aval que obtuvo Diana Osorio fue anunciado con una carta firmada por el líder de la colectividad- crédito Instagram/PTC

Partido del Trabajo afirmó que es falso que haya avalado a la esposa de Daniel Quintero: esto dijo la colectividad

El Partido del Trabajo de Colombia (PTC) desmintió de manera categórica la supuesta invitación para que Diana Osorio participara en la consulta presidencial de la izquierda. La polémica surgió después de que Osorio exhibiera una carta en redes sociales que, según la dirección del partido, nunca existió.

Desde la oficina de prensa del PTC se calificó el documento como una falsificación. César Tovar, coordinador de comunicaciones del partido, sostuvo a la revista Semana: “Eso es una falsedad el documento. Eso no ha estado nunca, de ninguna manera, en manos del comité ejecutivo del Partido”.

Tovar fue más allá: “Si supiéramos el autor, estaríamos no solamente denunciándolo ante la opinión pública, sino ante las autoridades”.

El mensaje que Osorio difundió en un video de su cuenta en X incluía frases dirigidas a fortalecer la representación femenina: “Colombia necesita más mujeres liderando. Mujeres con criterio, valentía y vocación de servicio; mujeres que no pidan permiso para defender sus ideas; mujeres capaces de convocar a la ciudadanía con dignidad, empatía y firmeza”.

Marcelo Torres, secretario general del PTC, reforzó la postura institucional, al precisar: “El PTC sí decidió otorgar aval a Daniel Quintero como aspirante a la Presidencia de la República en la consulta de las fuerzas de izquierda y progresistas del 8 de marzo.

La publicación de una supuesta invitación del PTC a su señora esposa a postularse como candidata presidencial es enteramente apócrifa, del todo falsa y no corresponde en absoluto a una decisión de nuestro Partido”.

En cuanto a la posibilidad de que Osorio reemplace a Daniel Quintero como candidato, Tovar fue tajante: “Eso no está en debate ni en discusión, ni ha sido notificado a la dirección del Partido. Eso es una falsificación”.