Colombia

Deslizamiento de tierra en zona residencial en Sabaneta, Antioquia, prendió las alarmas en el departamento: temen colapso

La constructora aseguró que cuenta con los estudios de resistencia al día, por lo que descartó que haya vidas en riesgo

Los residentes tenían miedo de que el edificio colapsara - crédito @ColombiaOscura/X

La madrugada del lunes 26 de enero de 2026 quedó marcada por un movimiento de tierra que comprometió la vía principal hacia los complejos residenciales Aires del Campo y Aires del Bosque en el municipio de Sabaneta, Antioquia.

El suceso no solo generó la movilización inmediata del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo, sino que puso el foco sobre los potenciales efectos en la infraestructura urbana y la seguridad en el sector San José, especialmente en medio de una temporada de lluvias que obliga a mantener un monitoreo integral durante las 24 horas.

Según información oficial difundida por Paisajes del Cerro y el equipo de Trrazo, el fenómeno fue identificado como un desplazamiento superficial del terreno en el lateral del predio que delimita el área de influencia de la obra. Uno de los aspectos que más inquietó a los residentes fue la posibilidad de daños en las edificaciones en proceso de construcción y en las habitadas. El Proyecto Trrazo informó que se activaron los protocolos de seguridad permitiendo evaluaciones técnicas inmediatas, cuyos resultados descartaron riesgos para la integridad estructural del desarrollo y la seguridad de sus propietarios.

Zona residencial en Sabaneta, Antioquia,
Zona residencial en Sabaneta, Antioquia, prendió las alarmas en el departamento - crédito @ColombiaOscura/X

El parte entregado por los bomberos y el personal de EPM tras su llegada inicial al sitio confirmó que no se reportaron personas heridas ni fallecimientos, reduciéndose el impacto principalmente a la interrupción del tránsito y a la acumulación de lodo en fachadas y viviendas próximas. Las acciones para mitigar los daños incluyeron tanto la limpieza exhaustiva del material desprendido como la atención puntual a los inmuebles afectados por el ingreso de lodo.

Las autoridades y las empresas responsables hicieron análisis adicionales sobre los parqueaderos y la cimentación de la obra. El resultado de estos estudios técnicos fue contundente: “Los elementos estructurales mantienen la resistencia necesaria, incluso bajo las condiciones exigentes derivadas del terreno tras el evento”, informó el equipo de Trrazo en su comunicado.

Los especialistas concluyeron que la capacidad de soporte y el desempeño de la estructura se encuentran plenamente alineados con las exigencias de seguridad vigentes, sin advertir ninguna afectación en la base del edificio.

El deslizamiento ocurrió en la madrugada del 26 de enero - crédito @ColombiaOscura/X

La emergencia fue gestionada a través de una coordinación entre la constructora, las compañías de servicios públicos y la administración local. Para las 7:30 a. m., ya se había habilitado parcialmente un carril de la vía, lo que permitió retomar la movilidad, aunque de forma controlada, para los habitantes de los sectores colindantes.

En las Mesas Técnicas constituidas entre la administración municipal y los responsables de la obra, se reiteró la ausencia de cualquier diagnóstico de riesgo estructural para el proyecto. De todos modos, dada la persistente temporada de lluvias en la región, el monitoreo del área se ha reforzado para anticipar eventuales nuevos desplazamientos de terreno y asegurar la protección de los residentes del sector San José.

El llamado de las autoridades

Así quedó zona residencial afectada en Sabaneta tras deslizamiento - crédito @ColombiaOscura/X

Según explicó Fabio Pava Rojas, subdirector de Gestión del Riesgo de Desastres de Sabaneta a El Colombiano, el suceso no dejó personas lesionadas y se permitió el retorno de las familias evacuadas cuando se descartó un riesgo inmediato. “En cuanto a la estabilidad del edificio Trrazo, se ha aclarado que, hasta el momento, no presenta ningún compromiso estructural.”

Sin embargo, la desinformación y la falta de socialización de los estudios técnicos incrementaron la zozobra. Los residentes reclamaron la ausencia de administradores y autoridades en la zona para explicar los pasos a seguir o los protocolos de evacuación.

Las autoridades solicitaron a la empresa constructora, Inversiones Paisajes del Cerro, profundizar en estudios geotécnicos, así como definir y ejecutar obras de mitigación necesarias para asegurar la ladera. Fabio Pava indicó que el estudio comenzará tras la limpieza del terreno y sus resultados serán compartidos con la comunidad: “Necesitamos las evidencias de que no hay riesgo de la estructura para darle tranquilidad a la comunidad.”

