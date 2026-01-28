Colombia

Bogotá es la primera ciudad con más 8 millones de habitantes en ser recertificada como Destino Turístico Inteligente: qué significa

La ciudad comparte este privilegio con referentes como Barcelona, Valencia, Bilbao y Donostia/San Sebastián

El reconocimiento internacional alcanzado por Bogotá en la reciente Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 no solo confirma su liderazgo, sino que renueva su posición entre las grandes capitales del turismo global.

La ciudad ha sido recertificada como Destino Turístico Inteligente (DTI), una distinción otorgada por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas de España (Segittur), que solo ostentan 14 destinos en el planeta.

Este logro coloca a la capital colombiana en una categoría exclusiva: es la primera y única ciudad capital del mundo, con más de 8 millones de habitantes, en renovar bajo la nueva metodología de evaluación este distintivo.

La recertificación se alcanzó tras superar el 80% de los requisitos exigidos por el estándar internacional DTI, que analiza de manera integral la gestión de los destinos en cinco ejes: gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, innovación y tecnología.

La permanencia de Bogotá en el grupo de élite de destinos inteligentes no es casual. La ciudad comparte este privilegio con referentes como Barcelona, Valencia, Bilbao y Donostia/San Sebastián, que han adoptado modelos avanzados de gestión turística. Sin embargo, Bogotá destaca como la única gran capital latinoamericana que ha logrado renovar exitosamente este reconocimiento.

La alcaldía y el Instituto Distrital de Turismo (IDT) iniciaron en 2021 el camino hacia el turismo inteligente, consolidando el modelo como una política pública que trasciende los cambios de gobierno. Tras las evaluaciones iniciales y una revisión profunda en 2023, Segittur reconoció los avances sostenidos y la apropiación institucional del enfoque DTI en la capital.

Desde el año pasado, la ciudad integra la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, una organización global que agrupa a más de 500 destinos. De todos ellos, únicamente cuatro en América Latina han superado el umbral de excelencia: Tequila, Medellín, Montevideo y la propia Bogotá. Esta selecta compañía subraya la proyección internacional de la ciudad y la consolida como referente en la región.

El proceso de transformación de Bogotá ha involucrado a más de 60 entidades distritales, así como al sector privado, la academia y los actores del ecosistema turístico. La cooperación interinstitucional y la gestión basada en análisis de datos han permitido evolucionar de un turismo sectorial a una gestión integral del destino, alineada con la Política Pública Distrital de Turismo 2023–2033.

Entre los hitos recientes se encuentran la mejora de accesibilidad física y digital, el desarrollo de plataformas de análisis turístico, la integración del turismo con el transporte público y la caracterización inteligente de atractivos locales. Además, la adopción de guías de comunicación accesible facilita experiencias más equitativas para todos los visitantes.

La visión de ciudad que impulsa el modelo DTI va más allá de atraer visitantes. Para las autoridades, gestionar un destino inteligente significa usar la innovación y la tecnología para tomar decisiones informadas y mejorar el bienestar de la población.

Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá, subrayó que esta recertificación representa un avance hacia una ciudad más sostenible, incluyente y competitiva en el ámbito internacional.

El proyecto DTI, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo de España y apoyado por organismos como la OMT, la OCDE, el BID y la WTTC, es una apuesta por modelos turísticos que equilibren innovación, gobernanza y sostenibilidad. Bogotá, al renovar su certificación bajo estos principios, se posiciona como un ejemplo de cómo el turismo puede ser un motor de desarrollo urbano y social.

El impacto de este reconocimiento se refleja en la capacidad de la ciudad para ofrecer experiencias inclusivas, sostenibles y adaptadas a las nuevas demandas globales. La cooperación entre instituciones públicas y privadas ha sido clave para consolidar un modelo que prioriza la accesibilidad y la integración tecnológica en todos los niveles del turismo local.

