Accidente en la vía Panamericana: estas son las identidades de las víctimas mortales y las hipótesis del siniestro

El accidente en la vía Panamericana en Cauca, sector El Cabuyal, dejó varios muertos y heridos tras el choque frontal de una buseta y un tractocamión - crédito captura de pantalla redes sociales/X

El grave accidente ocurrido el martes 27 de enero en el kilómetro 45 de la vía Panamericana, en el sector de El Cabuyal, jurisdicción del corregimiento Pescador en el municipio de Caldono, Cauca, dejó ocho personas fallecidas y numerosos heridos.

El choque, que involucró a un tractocamión cargado con concentrados para animales y productos alimenticios, y una buseta de la empresa Velotax. El impacto frontal entre ambos vehículos provocó que el camión se incendiara en cuestión de segundos, lo que dificultó las labores de auxilio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Entre las víctimas mortales se encuentra Juan Carlos Bolaños, conductor del vehículo de carga, quien era miembro de la Asociación Colombiana de Camioneros y residía en Nariño.

La tragedia también alcanzó a los ocupantes de la buseta de Velotax. Entre las personas fallecidas se identificó a Fernando Galvis, conductor del vehículo, y a su esposa, Natalia Montenegro, ambos habitantes del barrio San Carlos, en Timbío, Cauca.

Fernando Galvis, conductor de la buseta Velotax, y su esposa Natalia Montenegro, habitantes de Timbío, Cauca, también murieron en el lugar del accidente- crédito Redes sociales

Viajaba con ellos Diego Fernando, un niño de nueve años bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El menor fue rescatado con vida, pero perdió la vida mientras era trasladado a un centro asistencial.

A medida que avanzan las inspecciones judiciales, las autoridades y organizaciones gremiales continúan informando sobre la identidad de las demás víctimas, en medio de la conmoción que embarga a la comunidad transportadora y a las familias afectadas por el accidente.

Detalles sobre algunos heridos

El accidente en la vía Panamericana entre Popayán y Cali dejó a dos personas hospitalizadas, tras un choque que generó un incendio y mantuvo la carretera cerrada durante siete horas. Los equipos de rescate y personal médico trabajaron intensamente para atender a los heridos y coordinar la emergencia.

El subsecretario de Salud del Cauca, Johny Hoyos, informó que uno de los lesionados, en estado grave, permanece en la Clínica San Rafael, mientras que la otra persona, con trauma de tórax, fue trasladada al hospital Susana López de Valencia.

Ambas víctimas, identificadas preliminarmente como un hombre y una mujer, siguen bajo observación estricta y con pronóstico reservado.

La magnitud de la tragedia forzó el cierre inmediato de este crucial corredor, interrumpiendo la movilidad y generando una extensa congestión, lo que obligó a las autoridades a recomendar el uso de rutas alternativas - crédito @sucesoscauca/X

La reacción de los organismos de socorro fue inmediata. Según relató el mayor Javier Soto, jefe de la seccional de tránsito y transporte de la Policía del Cauca, se activó un operativo conjunto con el Ejército Nacional, los bomberos de Tunía y Piendamó, personal de la concesionaria vial y la Secretaría de Movilidad de Caldono.

El oficial destacó que la articulación permitió “garantizar los protocolos de emergencia ante esta grave situación”.

Hipótesis sobre el siniestro vial

La magnitud del choque quedó reflejada en los daños: la parte frontal de la van de pasajeros quedó destruida y el tractocamión sufrió la explosión de sus tanques de combustible. Testigos consultados por medios locales coincidieron en que la velocidad fue determinante en el desenlace.

“Inicialmente, lo que nosotros podemos evidenciar aquí en este caso es una invasión de carril y un exceso de velocidad”, precisó el mayor Soto en entrevista con el canal Noticias RCN.

Un grave accidente de tránsito se registró en la Vía Panamericana, donde un camión de carga se estrelló, se volcó y posteriormente se incendió. Las imágenes muestran el vehículo envuelto en llamas y una densa columna de humo- crédito redes sociales/X

El relato de las personas cercanas al suceso aporta detalles sobre la intensidad del momento. Reinel Daza, vecino de la zona, describió al noticiero mencionado: “Cuando oigo la primera explosión y enseguida la otra, y enseguida la otra. Bueno ya, ya no más y ya me vengo a asomar y ya está el carro en llamas”. Daza se encontraba en plena faena agrícola cuando el estruendo interrumpió su jornada.

El balance oficial confirmó la muerte de ocho personas, incluidos los conductores de ambos vehículos. Obreros del consorcio Nuevo Cauca, que realizaban trabajos en la construcción de la doble calzada, acudieron de inmediato tras el accidente y, junto a conductores que circulaban por la vía, emplearon extintores para contener el fuego y tratar de liberar a quienes permanecían dentro de los automóviles.

El siniestro ocurrió a las 7:00 a. m, en el kilómetro 45 de la vía Panamericana, en el segmento que une Popayán con Cali. En las labores de rescate participaron además los cuerpos de socorro de Santander de Quilichao, Tunía y Piendamó.