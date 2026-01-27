Reconocido organismo andino envió mensaje a Colombia y Ecuador por las tensiones económicas y diplomáticas entre ambos países

Reconocido organismo internacional envió mensaje a Colombia y Ecuador por las tensiones económicas y diplomáticas entre ambos países - crédito Karen Toro/Reuters

La imposición de una drástica subida tarifaria para el transporte de petróleo colombiano por parte de Ecuador inquieta a los sectores empresariales y tensa la relación bilateral. La medida, que entrará en vigor y multiplica en 900% el costo del tránsito de petróleo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), eleva la tarifa de tres dólares a treinta dólares por barril, lo que impacta directamente a Ecopetrol, la empresa estatal más relevante de Colombia. La decisión amenaza con desencadenar una guerra comercial y acentúa las fisuras diplomáticas entre ambos países.

Durante una reunión, el Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA) integró en su pronunciamiento un llamado urgente a privilegiar el diálogo institucional y bilateral. El comité subrayó que “cualquier medida que sea adoptada debe necesariamente enmarcarse en lo dispuesto en el ordenamiento jurídico andino”, recalcando la importancia de cumplir los compromisos multilaterales asumidos por los países miembros de la Comunidad Andina (Can).

Desde la óptica empresarial andina, la preocupación gira en torno a las consecuencias adversas que la decisión ecuatoriana podría trasladar a los mercados binacionales y los sectores productivos de Colombia y Ecuador. El Consejo advirtió, según su declaración, que los efectos negativos superarían ampliamente los hipotéticos beneficios para la economía local.

La organización, integrada en el Sistema Andino de Integración (Sai), recordó la necesidad de fortalecer el comercio intrarregional e impulsar el desarrollo económico y la estabilidad social, en paralelo a reforzar la seguridad interna. Dentro de sus propuestas, recomendó incorporar “instancias técnicas, empresariales y sociales” en los espacios de concertación, a fin de identificar mecanismos ágiles que faciliten la cooperación tanto comercial como en materia de seguridad.

Por otra parte, reconoció la complejidad que imponen los desafíos de seguridad y de orden público en las zonas de frontera. Planteó que toda nueva disposición debe resultar de decisiones coordinadas y balanceadas entre las partes, evitando que “el remedio sea peor que la enfermedad”. La postura de la institución consultiva estuvo orientada a evitar la escalada de medidas unilaterales que puedan agravar la coyuntura y afectar la confianza mutua en el ámbito regional.

Presidente de Ecuador habló sobre los aranceles a Colombia

El 27 de enero de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió que las salvaguardias comerciales impuestas a productos de Colombia “no son un ataque a un país hermano”, tras el reciente incremento de las tensiones bilaterales. En efecto, justificó la medida, que contempla una “tasa de seguridad” del 30% sobre importaciones colombianas, por la “falta de reciprocidad y acciones firmes” en la lucha contra el narcotráfico.

Como consecuencia de las restricciones, Bogotá estableció un gravamen también del 30% para 20 productos procedentes de Ecuador y suspendió la venta de energía al país vecino. En reacción, las autoridades ecuatorianas elevaron de tres a treinta dólares la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote).

Durante una entrevista difundida por el diario Metro, Noboa explicó que la “inacción” en la frontera incrementó los riesgos de violencia y narcotráfico, lo que obligó al Estado a destinar más recursos para reforzar esas zonas. “Esta medida se alinea con la política de seguridad nacional para fortalecer la frontera. La ciudadanía exige acción y estamos actuando”, manifestó el presidente, enfatizando que “muchos criminales del narcotráfico tienen pasaporte colombiano”. Añadió que el objetivo es proteger a la población y devolver la paz.

Sobre la decisión del vecino país, el ministro de Minas de Colombia, Edwin Palma, afirmó que intentaron solucionar las tensiones por medio del diálogo. Sin embargo, Ecuador respondió con acciones hostiles.

“Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones. Basadas en excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a agredir”, sostuvo Palma en X.