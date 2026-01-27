Colombia

Protesta de conductores bloquea la calle 13 en Bogotá: la movilidad para ingresar a la ciudad está afectada

La protesta ocasionó congestión vehicular, mientras los participantes exigieron intervención oficial por la frecuencia de delitos que afectan su trabajo en la zona

Conductores de la Flota de la Sabana ejecutan plan tortuga en uno de los principales accesos a Bogotá para exigir seguridad - crédito @PasaenBogota/X

El ingreso a Bogotá presentó serias complicaciones durante la mañana del martes 27 de enero, cuando conductores de la Flota de la Sabana decidieron bloquear uno de los principales accesos de la ciudad.

La protesta se desarrolló en la zona del río Bogotá, impidiendo el paso normal de vehículos.

La acción colectiva surgió tras el robo de una buseta, ocurrido recientemente en el sector de Tres Esquinas. Los conductores afectados expresaron su preocupación por la inseguridad creciente y afirmaron estar “cansados” de la situación.

Los manifestantes optaron por implementar un plan tortuga, ralentizando el flujo vehicular y exigiendo una respuesta inmediata de las autoridades.

Manifestantes de la Flota de la Sabana demandan mayor presencia de autoridades tras el robo de una buseta en Tres Esquinas - crédito @PasaenBogota/X

Miles de pasajeros se encuentran esperando en largas filas de vehículos a la entrada occidental de Bogotá. La congestión afecta a quienes se desplazan desde municipios como Facatativá, Madrid y Mosquera.

El tráfico lento se agrava en el tramo próximo a la localidad de Fontibón, donde confluyen diferentes flujos de transporte.

Durante la jornada, los buses intermunicipales ocupan varios carriles, interrumpiendo el paso de camiones, carros particulares y otros servicios de transporte público. Usuarios reportan recorridos que superan por mucho la duración habitual.

En plataformas digitales, circulan videos y mensajes que reflejan el impacto del plan tortuga: la Calle 13 se convierte en una larga fila de vehículos inmóviles. Algunos pasajeros optan por bajarse y caminar hasta encontrar alternativas para continuar su trayecto.

Las autoridades de tránsito despliegan operativos para redirigir a los automovilistas hacia rutas alternas y evitar más congestiones. Además, recomiendan seguir los reportes oficiales para no quedar atrapados en los puntos críticos.

La protesta surge ante el hartazgo de los conductores por los frecuentes episodios de inseguridad en la zona de Río Bogotá - crédito archivo Colprensa y Uniminuto sitio web

Hasta el momento, no existe confirmación de un acuerdo entre los transportadores y las autoridades para finalizar la protesta. La situación mantiene en vilo a miles de ciudadanos que buscan ingresar a la capital sin tener certeza de cuándo se normalizará el flujo vehicular.

Robos en la zona ya habían sido denunciados

El impacto de la ola de robos en el transporte intermunicipal quedó de manifiesto tras el asalto a un bus en la ruta entre Bogotá y Funza, ocurrido la noche del 10 de junio de 2025.

La publicación de El Informativo Mosquera - Funza permitió que el caso trascendiera días después, mostrando la persistencia de bandas que operan en los corredores de entrada y salida de la capital.

El atraco se perpetró a la altura de la calle 13 con avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Fontibón. En ese sitio, dos hombres armados con un cuchillo y un arma de fuego abordaron una flota de la empresa El Sol, identificada con matrícula EQP 106 #609. Los delincuentes simularon ser pasajeros, logrando que el conductor hiciera una parada y permitiera su ingreso.

crédito Expreso del Sol SAS- Ilumina Tu Camino/Facebook

Al menos quince personas resultaron despojadas de celulares, dinero y objetos de valor. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio local, “justo al pasar el puente” fue el momento en que los ladrones actuaron.

Uno de los asaltantes, descrito como un hombre de tez morena, gorra y actitud claramente nerviosa, portaba el cuchillo y se encargó de recoger los objetos de los pasajeros. El segundo asaltante, que llevaba el arma de fuego, permaneció en las escaleras del vehículo, atento a la situación y listo para cubrir a su compañero.

Testigos indicaron que el conductor no fue víctima del robo, y además señalaron la ausencia de una cabina de protección en la buseta, lo que habría facilitado la acción de los criminales.

Las denuncias de este tipo de robos no son aisladas. Usuarios aseguraron que los asaltos suelen ocurrir por temporadas y que los delincuentes se movilizan entre distintos sectores: “Dejan de robar en la salida del norte y se van para el occidente, eso es por temporadas, las redes los alertan”, expresaron algunos internautas. Otros mencionaron que “siempre sucede entre la avenida 68 y la carrera 113 con calle 13”, dando cuenta de patrones repetidos en las zonas afectadas.

