Colombia

Madre de Yeison Jiménez revela cómo recibió la noticia del fallecimiento del cantante: “Él me ha enviado mensajes”

Entre recuerdos y palabras de despedida, Luz Mery Galeano expresó cómo fue enfrentar la pérdida de su hijo. También describió las primeras horas después de enterarse de la tragedia que también enlutó a la música popular colombiana

Luz Mery Galeano, madre de
Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, relató por primera vez en público cómo recibió la noticia de la muerte de su hijo

Luz Mery Galeano, conocida como Lucy, madre del cantante Yeison Jiménez, compartió por primera vez en público cómo recibió la noticia de la muerte de su hijo, fallecido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Durante su intervención en el programa Día a Día, Lucy relató los momentos de angustia y dolor tras conocer la tragedia que también cobró la vida de Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

“Hoy, en memoria de mi hijo, estoy acá. A veces pueden pensar que la mamá de Yeison está loca, pero yo les puedo decir que él me ha enviado mensajes. Yo no estoy acá por casualidad, estoy acá porque percibí el mensaje de él. Él siempre me vio como esa heroína de papel, esa mujer echada para adelante. Él era el mejor hermano, el mejor papá, el mejor amigo, el que hacía el asado”, expresó Lucy, visiblemente conmovida al recordar al cantante.

Luz Mery Galeano, madre de
Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, relató públicamente por primera vez cómo recibió la noticia de la muerte de su hijo

Lucy aseguró que tanto Dios como su hijo, “desde el cielo”, le han dado fuerzas para enfrentar la pérdida. “Yo siento que llegan mensajes a mi mente muy claros de él”, afirmó durante la entrevista.

Respecto a cómo se enteró del accidente, Lucy contó que se encontraba en Manzanares cuando recibió la llamada de una amiga de Chiquinquirá. “Me llama una amiga de Chiquinquirá y me dice: ‘Hola, Lucy, ¿cómo estás?’. Yo ya iba de salida, iba a recoger maletas, estaba con una amiga que había llegado a visitarme”, relató.

Lucy aseguró que su amiga tenía un contacto en la Fiscalía que le avisó sobre el accidente de la avioneta. “Ella me dijo que todo se había quemado, que la avioneta se había siniestrado”, reveló.

Recordó que años atrás ya había recibido una noticia falsa sobre un accidente en el que supuestamente había muerto su hijo. “Hace como cinco años un policía de Medellín también me dijo eso, entonces hasta que no escucho la voz de mi hijo, yo no me calmo. Por eso lo tomé más tranquila y pensé que ya me hubieran llamado para confirmarlo. No creí la noticia y no marqué ni a él ni a ninguno del grupo que se fue con él”, explicó Lucy.

Al día siguiente, una amiga
Al día siguiente, una amiga le transmitió un mensaje de consuelo: "Que estés tranquila y que no te preocupes por los últimos momentos de él"

La preocupación aumentó cuando no logró comunicarse con su familia. “Le marqué a mi hija menor y no me contestaba, le marqué al novio y tampoco. Sentí que pasaba algo raro. Llamé a Lina (la hermana mayor de Yeison), y ninguno respondía, a pesar de que insistía. Cuando por fin me contestó mi hija mayor y me dijo: ‘Mamá, se nos fue el niño’. Yo pegué un grito desgarrador. Yo creo que todo Manzanares lo escuchó. Me entraron a la droguería, me daban agua; uno no asimila esto, es muy fuerte”, recordó entre lágrimas.

Lucy describió que, tras recibir la confirmación, entró en estado de shock. “Tenía que aceptar esa realidad. Me estaba esperando mi familia. Llegué a la casa de mi nuera como a las dos de la mañana y lo que veía me mostraba una realidad que no podía negar. No dormí. Yo creo que estuve en shock unas 26 o 28 horas, sin comer, sin dormir, peleando con Dios”.

Al día siguiente recibió la llamada de otra amiga que le aseguró tener un mensaje que le enviaba Yeison. “Me dijo: ‘Que estés tranquila y que no te preocupes por los últimos momentos de él’”, palabras que llegaron a tranquilizarla.

En su intervención para Día a Día, la madre del cantante también se refirió al homenaje en el Movistar Arena y a las críticas por el consumo de alcohol de algunos asistentes. “Nosotros queríamos que toda la gente pudiera estar con su ídolo y por eso les brindamos ese espacio. Sin embargo, hubo personas que llegaron con bafles, se embriagaron afuera y adentro”, dijo.

Lucy también se refirió al
Lucy también se refirió al homenaje realizado en el Movistar Arena y a las críticas por el consumo de alcohol de algunos asistentes

“La última jornada fue un caos total, porque en un momento pensé en decirles: ‘Dejen de consumir alcohol, que esto no es una fiesta’. Pero en una situación así uno no sabe qué hacer”, confesó Lucy en Día a Día.

