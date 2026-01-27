Colombia

La ANT respondió a la denuncia de Paloma Valencia sobre el presunto cobro de comisiones: director lanzó pulla a la candidata

La senadora reveló un contrato suscrito entre una contratista de la entidad y un vendedor de predios, en el que, al parecer, este último se comprometió a darle el 10% del pago que recibiría por las tierras

Guardar
Felipe Harman, director de la
Felipe Harman, director de la ANT, aseguró que denunciarán los hechos revelados por Paloma Valencia ante las autoridades - crédito Agencia Nacional de Tierras

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) se pronunció sobre una denuncia pública que hizo la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia a través de su cuenta de X, en la que informó sobre presuntas irregularidades registradas en trámites de la entidad orientados a la compra de tierras. Según indicó la congresista, en la ANT estarían cobrando el 10% como comisión por estos negocios.

Para sustentar su denuncia compartió un contrato autenticado de mandato que fue suscrito, al parecer, entre una contratista de la entidad y un vendedor de varios predios. La abogada, cuyo nombre no fue revelado, tenía como función prestar servicios profesionales a la ANT para gestionar y adelantar trámites, procesos y actividades de competencia de la Secretaría General.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El 11 de noviembre de 2024 “la contratista” y el propietario de tres predios firmaron tres contratos de mandato, uno por cada uno, donde el dueño se habría comprometido a pagarle el 10% del valor que la ANT le diera por los terrenos. La comisión tenía como fundamento “la gestión” que realizaría la contratista para lograr que la ANT comprara los lotes”, detalló Valencia.

La candidata Paloma Valencia denunció
La candidata Paloma Valencia denunció presunto cobro de comisiones en la ANT - crédito @PalomaValenciaL/X

Esos predios finalmente fueron adquiridos por la entidad, según indicó la candidata, por lo que solicitó a los entes de control competentes hacer una investigación sobre estos hechos que, a su juicio, podrían ser parte de hechos de corrupción mucho más grandes. “O los contratistas son unos avispados o los directivos los usan para recaudar el dinero y presionar a los compradores. Esto puede ser el inicio de una de las mayores ollas podridas del Gobierno Petro”, aseveró.

Ante esta denuncia, la ANT emitió un comunicado en el que aclaró que la persona señalada por la candidata presidencial en su declaración no mantiene ningún vínculo contractual con la entidad desde el 31 de diciembre de 2024 y que, durante su periodo laboral, no le fueron asignadas funciones ni autorizaciones relacionadas con la compra de predios, ni formaba parte de la dependencia encargada de estos trámites.

Aunado a ello, informó que notificará a la Fiscalía General de la Nación sobre este caso y que solicitará una investigación adicional de la Oficina de Inspección de Tierras para esclarecer las circunstancias advertidas.

En el contrato revelado por
En el contrato revelado por Paloma Valencia se indica que la contratista “mandataria” recibiría el 10% del valor de la totalidad de la tierra vendida a éxito, por concepto de reconocimiento por cada operación - crédito @PalomaValenciaL/X

De igual manera, anunció la suspensión del pago por la compra de los predios, que todavía está en trámite. Esto, mientras se investigan los hechos y se determina si hubo alguna irregularidad en la suscripción de los contratos.

La compra de los predios mencionados corresponde al cumplimiento de acuerdos establecidos con organizaciones campesinas, bajo el seguimiento de la Personería Municipal y otros organismos de control, ante la falta de ofertas de tierras en ese municipio. Solicitudes, actas y requerimientos que reposan en el expediente de compra”, detalló la ANT en el comunicado.

Por otro lado, recordó que entre 2024 y 2025, la entidad presentó diez denuncias formales ante las autoridades por falsos tramitadores, identificando nombres de firmas, oficinas y personas involucradas en estas prácticas que afectan la reforma agraria. Indicó que estas acciones buscan impedir cualquier intermediación irregular en la gestión de tierras.

La ANT informó que entre
La ANT informó que entre 2024 y 2025, la entidad presentó diez denuncias formales ante las autoridades por falsos tramitadores - crédito Luisa González/Reuters

El director nacional de la ANT, Felipe Harman, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X confirmando las acciones legales que ha adelantado la entidad ante hechos irregulares que ha identificado. En ese sentido, aseguró que la agencia recurrirá a las autoridades para que se indague sobre la denuncia de Valencia, a cuya familia señaló de estar involucrada en hechos anómalos que afectan a la ANT.

“Ha sido mi dirección la que ha puesto en conocimiento de las autoridades más de 10 oficinas de abogados dedicados a ofrecer sus servicios de acompañar trámites en la Agencia. Esta no será la excepción. Haremos la denuncia con la misma vehemencia con la que le exigimos a la familia de la Senadora que devuelva los baldíos de la Nación”, aseveró.

Felipe Harman Ortiz se refirió
Felipe Harman Ortiz se refirió a la denuncia que hizo la candidata Paloma Valencia - crédito @harmanfelipe/X

Temas Relacionados

Agencia Nacional de TierrasPaloma ValenciaCompra de prediosFiscalía General de la NaciónCorrupciónFelipe HarmanColombia-Noticias

Más Noticias

El presidente de Nacional confesó que evaluaron técnicos de peso internacional antes de ratificar a Diego Arias

Tras conquistar la Copa BetPlay 2025, el estratega afronta el desafío de consolidar su continuidad al frente del equipo

El presidente de Nacional confesó

Licencia de conducción y curso: esto deberá cancelar en 2026 con el aumento del salario mínimo

El ajuste salarial y las nuevas tarifas oficiales modifican el precio de los cursos, exámenes médicos y derechos oficiales exigidos para tramitar documentos de conducción en diferentes categorías en el país

Licencia de conducción y curso:

Terror en Cúcuta: hombre persiguió el carro de una mujer creyendo que se trataba del amante de su esposa

El sujeto golpeó el vehículo en repetidas oportunidades, causando pánico entre sus ocupantes

Terror en Cúcuta: hombre persiguió

Uribe volvió a apuntar contra Petro y compartió dura columna del exministro José Manuel Restrepo: “Dejemos de creer tanta carreta”

El expresidente de la República, en sus redes sociales, aprovechó para replicar los apuntes del extitular de Hacienda del gobierno de Iván Duque Márquez, que se mostró inquieto por el rumbo que tiene el país en materia económica, pese a que, desde el Ejecutivo, han sacado pecho por algunos aspectos, entre ellos el bajo precio del dólar

Uribe volvió a apuntar contra

Petro estalló tras demanda gremial sobre su decreto de emergencia económica: “Le dicen no al pacto por la vida”

El mandatario defendió su decisión al afirmar que intentó un acuerdo con los sectores empresariales y que, ante la falta de consenso, optó por priorizar a los trabajadores y el cumplimiento de la Constitución

Petro estalló tras demanda gremial
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Arcángel le contó a Westcol

Arcángel le contó a Westcol detalles de sus conciertos en el país: “Tengo cariño y respeto por todo Colombia”

“¿Cómo se traduce este amor?" el K-drama que domina el top 10 de las mejores series de Netflix Colombia

Ellos son los dos participantes de ‘La casa de los famosos 3’ que ya ganaron otros ‘realities’

Las mejores melodías para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su apariencia, su trabajo y su modo de vestir: “Respeto mi proceso”

Deportes

El presidente de Nacional confesó

El presidente de Nacional confesó que evaluaron técnicos de peso internacional antes de ratificar a Diego Arias

La selección Colombia se alista: esta es la fecha tentativa para su despedida rumbo a la Copa del Mundo 2026

La Dimayor se pronunció sobre las acciones de Millonarios para habilitar a Falcao García en la Liga BetPlay

El Clásico del Oriente regresa: Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se enfrentarán entre controles y restricciones

Campeón de Libertadores reveló su incómodo paso por Millonarios: “Qué haces acá si eres hincha de Nacional”