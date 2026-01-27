Colombia

Incremento del salario mínimo impactó en los valores de inscripción a empleos estatales: la Cnsc anunció precios de 2026

La nueva cifra influirá en los costos que deberán asumir los ciudadanos para participar en procesos de selección de empleos públicos mediante concursos de méritos regulados por la Comisión Nacional del Servicio Civil

El Gobierno Nacional de Colombia
El Gobierno Nacional de Colombia estableció nuevos valores para el pago de derechos de participación en concursos de méritos públicos para 2026 - crédito Cnsc

El Gobierno nacional definió un ajuste al salario mínimo legal mensual para 2026 que tendrá impacto directo en los valores que deberán pagar quienes aspiren a cargos públicos mediante concurso de méritos.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), encargada de regular el acceso a los empleos de Carrera Administrativa, estableció los derechos de participación para los procesos de selección que se adelantarán en la vigencia del 2026.

Mediante la Resolución No. 562 del 19 de enero de 2026, la Cnsc fijó que los aspirantes a empleos en los niveles técnico y asistencial deberán abonar $58.400 como derecho de participación. Para quienes postulen a cargos de los demás niveles jerárquicos, el valor será de $87.550. Estos montos buscan cubrir los costos de organización, logística y desarrollo de los concursos de méritos que permiten proveer las vacantes definitivas en el sector público.

La Cnsc estableció mediante Resolución
La Cnsc estableció mediante Resolución No.562 que los aspirantes a cargos técnicos y asistenciales deberán pagar $58.400 y $87.550 para otros niveles jerárquicos - crédito Infobae

La base legal para este cobro está en el inciso primero del artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, que establece el pago por parte de los aspirantes equivalente a un salario mínimo legal diario o un día y medio, según el nivel del cargo. Si el valor recaudado es insuficiente para cubrir los gastos del proceso de selección, la entidad que requiere el cargo asume la diferencia de acuerdo a la normatividad vigente.

El ajuste en los valores de inscripción obedece al nuevo salario mínimo legal mensual, establecido por el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que quedó en $1.750.905 y rige desde el 1 de enero de 2026. Este monto se utiliza como base para calcular el valor de los derechos de participación, con el objetivo de que los costos de los procesos de selección sean proporcionales a la situación económica del país.

Cómo realizar el pago

El proceso de pago del PIN para la inscripción a los concursos de méritos se realiza a través de la plataforma SIMO. Los aspirantes deben ingresar a la opción “mis empleos”, seleccionar el ícono de nube para acceder al formulario de inscripción, elegir el lugar para presentar las pruebas y confirmar el empleo deseado.

El pago de inscripción a
El pago de inscripción a los concursos de Carrera Administrativa debe realizarse en la plataforma Simo mediante PSE o consignación bancaria - crédito Johan Largo/Infobae

El pago puede efectuarse por PSE o mediante consignación bancaria. En el caso de optar por PSE, el sistema redirecciona al usuario a la página de pagos, donde selecciona la entidad bancaria y realiza la transacción. Una vez confirmada la operación, Simo informa automáticamente a la Cnsc y envía un mensaje al usuario confirmando el éxito del pago.

Para participar en las convocatorias de la Cnsc, los ciudadanos deben cumplir ciertos requisitos generales, como leer los acuerdos de cada proceso de selección, publicados en el portal oficial www.cnsc.gov.co; cumplir con los requisitos mínimos del empleo, definidos en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (Opec); y aceptar íntegramente las reglas establecidas en los acuerdos de cada proceso.

Quienes no estén registrados en Simo deben dirigirse a la página www.cnsc.gov.co, seleccionar la opción de SIMO o ingresar directamente a https://simo.cnsc.gov.co/. En el sitio, es necesario crear un usuario y una contraseña. Luego, en el panel de control, se encuentra la Oferta Pública de Empleo de Carrera, en ella se pueden buscar las vacantes disponibles usando el buscador por palabra clave o seleccionando la convocatoria de interés.

La Cnsc reiteró la obligación
La Cnsc reiteró la obligación de cumplir todos los requisitos de la convocatoria como condición para avanzar en el proceso de selección pública - crédito Luisa González/REUTERS

La Cnsc reiteró la importancia de que los interesados revisen cuidadosamente los términos de cada convocatoria y verifiquen el cumplimiento de los requisitos exigidos antes de realizar la inscripción. El organismo recordó que el pago de los derechos de participación es un requisito indispensable para formalizar la postulación y acceder a las etapas siguientes del proceso de selección, en cumplimiento de la normativa que garantiza la financiación y transparencia de los concursos públicos en Colombia.

