Incautaron ‘narco camioneta’ con 744 kilos de marihuana a bordo: el vehículo se estrelló luego de una persecución policial en Valle del Cauca

Incautación de marihuana en el Valle del Cauca dejó un capturado - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional reportó la incautación de 744 kilogramos de marihuana y la detención de una persona tras una persecución en el Valle del Cauca.

El operativo se desarrolló en la ruta que conecta Corinto con Medellín, cuando los agentes intentaron detener una camioneta sospechosa en el sector de la estación de servicio Zeus.

Según la institución, el conductor ignoró la señal de pare y se dio a la fuga, lo que desencadenó un seguimiento controlado por parte de los uniformados. La persecución culminó a la entrada de la vereda Cumba, donde el vehículo perdió el control y chocó contra un árbol. El hombre que conducía el automotor intentó escapar a pie, pero fue interceptado y capturado metros adelante por la policía.

Durante la inspección al interior del vehículo, los agentes hallaron varios paquetes de diferentes tamaños. Las autoridades confirmaron que el contenido correspondía a marihuana, identificada por su olor y características físicas.

Un accidente vial en una carretera del Valle del Cauca tuvo un desenlace inesperado. Las autoridades que acudieron al lugar del siniestro descubrieron que el vehículo implicado transportaba paquetes de marihuana, lo que llevó a la detención del conductor - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

La brigadier general Claudia Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte, resaltó la importancia del procedimiento: “Este importante resultado es producto de los controles permanentes que adelanta la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en los principales corredores viales del país, con el objetivo de combatir de manera frontal el tráfico de estupefacientes”.

Blanco Romero añadió que la reacción de los uniformados permitió la captura en flagrancia y la incautación de la droga, que era transportada ilícitamente por la ruta Corinto–Medellín.

La funcionaria enfatizó que el compromiso institucional continuará en las vías del país. “Reiteramos nuestro compromiso institucional para seguir cerrándole el paso a las organizaciones criminales que pretenden utilizar la red vial nacional para el transporte de sustancias ilícitas. Continuaremos fortaleciendo los controles y las capacidades operativas para garantizar la seguridad en las vías y proteger la vida e integridad de todos los ciudadanos”, afirmó la brigadier general.

En un operativo nocturno, la Policía Nacional logró la incautación de una gran cantidad de paquetes de marihuana en el Valle del Cauca. Las autoridades detuvieron a un sujeto implicado en el transporte de los estupefacientes - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

Ejército incautó más de una tonelada de marihuana en Cauca

Las recientes acciones del Ejército Nacional y la Policía Nacional en el departamento del Cauca impactaron de manera directa las finanzas de los grupos criminales dedicados al narcotráfico en el suroccidente de Colombia. Las autoridades estimaron que el decomiso de droga evitó la distribución de cerca de 100 mil dosis en mercados internacionales, con un valor superior a $300 millones; los hechos habrían ocurrido el 21 de enero de 2026.

La ofensiva se desplegó en el marco del Plan Ayacucho Plus, con dos operativos de alto alcance realizados casi al mismo tiempo. En el primero, la intervención de unidades del Batallón de Alta Montaña N.° 4 y del Grupo de Caballería Liviano N.° 8 permitió interceptar un camión en la vía Panamericana, en el municipio de El Patía. El vehículo llevaba 811 kilogramos de marihuana y, gracias a la reacción de las tropas, la carga no llegó a manos de las redes ilegales.

Incautación de más de una tonelada de marihuana en Cauca - crédito Ejército Nacional

De forma paralela, otro grupo de soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 12 ejecutó un segundo operativo en la vereda Potrerito, municipio de Toribío. Allí, localizaron y destruyeron dos sistemas artesanales de secado empleados para la producción de marihuana tipo exportación.

Durante esta operación, los uniformados incautaron 753 kilogramos adicionales de marihuana, que estaban listos para su empaque y comercialización. Con este golpe, las autoridades debilitaron la capacidad operativa de las estructuras ilegales en la zona.

Según el Ejército Nacional, estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para neutralizar redes de narcotráfico, cortar los flujos de dinero ilícito y reforzar la seguridad de la población local. La institución reiteró su compromiso de mantener operaciones conjuntas y coordinadas en el Cauca.